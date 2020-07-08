Согласно прогнозу Еврокомиссии, самую незначительную в Евросоюзе рецессию в 2020 году переживёт экономика Польши. В остальных странах ЕС ситуация будет почти в два раза хуже

Во вторник, 6 июля, Европейская комиссия (ЕК) опубликовала прогноз развития экономики ЕС. Многие ожидали, что он окажется оптимистичнее апрельского: ведь тогда всё только закрывалось, а теперь наоборот — открывается, и все индикаторы настроений указывают на оптимизм бизнеса и потребителей. Но этого не произошло. «Экономические последствия локдауна будут тяжелее, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться с множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии», — заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, представляя прогноз.

Согласно документу, экономика стран еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году, а экономика Евросоюза в целом упадёт на 8,3% в текущем году, и восстановится на 5,8% в следующем (в апрельском прогнозе было —7,4% и +6,1%). Инфляция в зоне евро прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году, а для ЕС в целом ожидается инфляция на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Поскольку общий объем ВВП 27 стран Евросоюза в прошлом году почти достиг 14 триллионов евро, получается, что из-за кризиса ЕС недосчитается более 1 трлн евро, и быстро отыграть потери не получится. Более того, и этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным. «Первые данные мая и июня указывают на то, что худшее позади, — сообщила Еврокомиссия. — Однако этот прогноз основан на предположении, что карантинные меры будут постепенно сняты и второй волны пандемии не будет. Риски его пересмотра исключительно высоки, и в основном в худшую сторону».

«Экономические последствия локдауна будут тяжелее, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться с множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии», — отметил Валдис Домбровскис.

При этом самую незначительную в Евросоюзе рецессию переживёт экономика Польши. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2020 году польская экономика сократится на 4,6%. Хотя спад в динамике будет немного больше, чем прогнозировали брюссельские аналитики весной, рецессия в Польше будет самой небольшой во всем Евросоюзе. По сравнению с другими странами, экономическая ситуация в Польше оптимистична, уже в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4,3%. «Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом из-за низкого уровня воздействия пандемии на пострадавшие сектора и диверсифицированную экономическую структуру», — говорится в прогнозе.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Польше также одна из лучших в Европе. По данным Минздрава, количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 36 412 (десятый показатель в Европе), 1528 человек умерли от COVID-19. В настоящее время в Польше проведено более 1,6 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки — более 20 тысяч. При этом уровень смертности от COVID-19 на миллион жителей в Польше составляет 40 — то есть в пятнадцать раз меньше, чем в Испании, которая занимает первое место в Европе по числу зараженных коронавирусом.

При этом исследование, проведенное среди более 60 000 человек в Испании, показало, что только у 5% выработались антитела по коронавирусу, говорится в публикации медицинского журнала Lancet. Исследование показало, что распространение антител в прибрежных регионах было ниже 3%, но выше в районах, где произошли вспышки заболевания.

«Несмотря на большое влияние COVID-19 в Испании, оценки распространения антител остаются низкими и явно недостаточны для обеспечения коллективного иммунитета. В настоящее время трудно достичь коллективного иммунитета без учета сопутствующего ущерба от многих случаев смерти среди населения и чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения», — говорится в исследовании. Испания вскоре откроется для иностранных туристов: назван срок © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Коллективный иммунитет достигается, когда достаточное количество людей заражается вирусом, чтобы остановить его распространение. От 70% до 90% населения должны иметь иммунитет, чтобы защитить неинфицированных. «В этой ситуации меры социальной дистанции и усилия по выявлению и изоляции новых случаев и их контактов необходимы для борьбы с эпидемией в будущем», — делают выводы авторы исследования, которое является крупнейшим в своем роде в Европе. С начала эпидемии в Испании было выявлено 299 210 случаев заражения коронавирусом, 28 392 человека умерли в этой стране от COVID-19.

Второе место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом занимает Великобритания — 286 349, от COVID-19 тут умерли 44,4 тысячи человек. Бывший научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг в эксклюзивном интервью Sky News сказал, что до апреля будущего года в Британии от коронавируса может умереть ещё 27 тысяч человек, если власти немедленно не одумаются. По мнению ученого, ослабление карантина преждевременно и приведет к ужасным последствиям. Такое впечатление, говорит Кинг, что стратегия Даунинг-стрит заключается в том, чтобы удерживать ежедневное число заболевших на отметке 3 тысячи человек. Но жертвами этой стратегии могут стать 27 тысяч человек, потому что ни властям, ни обывателям не хватает терпения пережить этот период. Для тех, кому не терпится выпить пива, достаточно было открыть наружные террасы пабов, считает Кинг.

При этом всего через два дня после того, как 4 июля в Англии были снова открыты пабы, власти закрыли, по меньшей мере, три питейных заведения: в западном Йоркшире, Хэмпшире и Сомерсете. У посетителей этих пабов был обнаружен коронавирус. Тем временем после выборочного тестирования жителей Британии выяснилось, что в 80% случаев, когда анализы оказывались положительными, заболевание протекало без каких-либо симптомов.

А президент Лондонского королевского общества биохимик Венки Рамакришнан написал статью, в которой призвал считать поведение людей, которые появляются в общественных местах без масок, антисоциальным. «Раньше считалось нормальным садиться за руль, пропустив несколько рюмок, или ездить без ремня безопасности, — пишет Рамакришнан. — Сегодня и то и другое считается антисоциальным, и нам следует точно так же относиться к людям, которые появляются в общественных местах без маски». Великобритания поможет пострадавшим от наводнений на западе Украины © пресс-служба президента Украины

На третьей позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Италия — 241,9 тысяч случаев, из них почти 35 тысяч летальных. Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах. Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным, и за их отсутствие полагаются огромные штрафы — так же, как и за нарушение социальной дистанции.

Так, на днях шесть человек, рискнувших появиться нагишом на берегу озера Комо в Ломбардии, получили крупные штрафы. Как сообщают итальянские СМИ, нарушителей на пляже Аббадия Лариана заметили карабинеры с патрульного катера. Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3 333 евро. Впрочем, как отмечает издание Corriere della Sera, шестеро оштрафованных нудистов не только нарушали социальную дистанцию и не были в масках — на них не было вообще ничего.

А в Германии, занимающей четвёртое место в Европе по количеству заражений коронавирусом (198 310 случаев), 7 июля решили продолжить обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в частности, в транспорте и в магазинах. Об этом договорились министры здравоохранения ФРГ и 16 федеральных земель. В качестве одного из обоснований решения было указано, что у жителей страны не должно возникать обманчивое впечатление, будто пандемия уже миновала. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила категорически против предлагаемой отмены ношения защитных масок в общественных местах.

«Всюду, где в общественной жизни нет возможности соблюдать минимальную дистанцию, маски являются важным средством, от которого, с нынешней точки зрения, отказываться и в дальнейшем не нужно», — пересказал слова Меркель представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он отметил, что это также является «чёткой позицией» всего федерального правительства. «То есть, в автобусе, метро или заведениях розничной торговли ношение масок должно оставаться обязательным», — добавил он.

Таким образом, федеральное правительство Германии выступило против инициативы отдельных земель, в частности, Мекленбурга — Передней Померании и Нижней Саксонии, смягчить или отменить обязательное ношение защитных масок в розничной торговле. Однако эти земли пошли другим путём: если в Берлине штраф за пребывание в магазине без маски может достичь 500 евро, а в Гамбурге и вовсе 1000, то в Мекленбурге — Передней Померании он составляет всего 25 евро.

При этом 6 июля суд в земле Северный Рейн — Вестфалия по срочной процедуре отменил локдаун в районе Гютерсло, заявив, что карантинные меры были недостаточно дифференцированными. Решение является окончательным. Правительство Северного Рейна-Вестфалии строго ограничило общественную жизнь и работу бизнеса в районе Гютерсло из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате Tönnies.

Хотя в 83-миллионной Германии умерли от COVID-19 всего чуть более 9 тысяч человек, и уровень смертности от этой болезни в расчёте на миллион жителей является одним из самых низких в Европе (109), немецких туристов пока не хотят видеть в Норвегии. Так, 6 июля четверо граждан Германии были высланы с севера Норвегии после того, как они въехали в страну в фургоне для кемпинга, заявляя, что не знают о коронавирусных ограничениях на въезд в эту страну. Правительство Норвегии планирует открыть границы для туристов из других стран Евросоюза и стран Шенгена не ранее с 15 июля. Список стран, которые считаются достаточно безопасными, будет опубликован 10 июля. Китаевед описал, как Польша пакостит Китаю в интересах США © Brian Aslak / flickr

Сейчас Норвегия позволяет въезжать в страну только жителям скандинавских стран, где уровень заражения коронавирусом является достаточно низким. На практике это означает, что въезд разрешен только туристам из Дании, Исландии и Финляндии — Швеция пока безопасной не считается. В этой стране лишь со вторника введена минимальная дистанция в один метр между посетителями кафе и ресторанов, а заведения, не соблюдающие эти ограничения, теперь можно будет закрыть. Новое правило было установлено после проверки кафе и ресторанов в крупных шведских городах, в результате которой 40 заведений было закрыто.

Также в Швеции 7 июля обнародовали предварительные результаты работы специальной государственной комиссии, проверяющей действия правительства страны по противодействию эпидемии коронавируса. Комиссия выяснила, что практически половина из почти 5,5 тысяч умерших от COVID-19 была подопечными шведских домов престарелых, а 70% смертей пожилых людей пришлось на 40 общин страны (всего их в королевстве 288). Кроме того, подопечные — часто даже без присутствия врача — получали несоответствующее лечение, в том числе препараты, замедляющие дыхание. Шведские СМИ уже назвали это «кампанией активной эвтаназии». Всего с начала эпидемии в Швеции выявлено 73,3 тысячи инфицированных коронавирусом (шестой показатель в Европе), однако в последние дни количество новых случаев постоянно уменьшается (6 июля таких было 274).

Пятое место среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом занимает Франция — почти 169 тысяч случаев. От COVID-19 в этой стране умерли почти 30 тысяч человек. При этом за последние три дня во Франции от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 27 человек. Как сообщает агентство AFP, новые случаи, выявленные на территории Франции, в основном фиксируются в так называемых кластерах заражения. В частности, за прошедшие сутки было отмечено еще три новых случая группового заражения. Всего же за период с 9 мая были обнаружены 324 инфекционных кластера.

Пандемия коронавируса серьезно усугубила финансовое положение многих французских предприятий, в особенности тех, которые испытывали трудности и до санитарного кризиса. На днях стало известно о том, что группа Lagardère выставила на продажу легендарные парижские и провинциальные мюзик-холлы, в том числе Le Casino de Paris, Les Folies Bergère и Le Bataclan. А 7 июля было объявлено, что скоро закроется исторический магазин Tati на бульваре Барбес в Париже. Сеть Tati известна своими рекордно низкими ценами и очень популярна среди туристов из России и Украины.

Сообщается, что сначала по положению магазина ударили забастовки в конце 2019 года. Но окончательной причиной закрытия стал экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. По словам генерального директора Тьерри Бухари, за период с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 в магазине констатировали сокращение продаж на 60%. Таким образом, работающий с 1948 года магазин решено закрыть, под сокращение попадут 34 его сотрудника. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Если во Франции и большинстве других европейских стран карантинные ограничения последовательно ослабляются, на Балканах ситуация иная. 6 июля было объявлено, что Болгария усилит контроль за обязательным социальным дистанцированием в общественных местах и ношением защитных масок в помещениях с учетом роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев. Он также сказал, что правительство продолжит действие чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, что позволит ему быть более гибким и при необходимости отдавать специальные приказы. В Болгарии с населением 7 миллионов человек зарегистрировано 5914 случаев и 250 смертей. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 1049 новых случаев заражения коронавирусом.

А власти Сербии намерены в ближайшие выходные опять ввести комендантский час из-за ухудшения ситуации с заражением коронавирусом, сообщил президент страны Александр Вучич. 7 июля он выступил с телеобращением, в котором заявил, что в больницах страны находятся около 4 тысяч человек с COVID-19, в Белграде медицинские учреждения почти заполнены. По его словам, с 8 июля жителям Сербии запрещено собираться более пяти человек — как в помещении, так и на улице. А с 10 июля Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, скорее всего, введёт комендантский час. После этого вечером во вторник в Белграде начались беспорядки, группы протестующих попытались захватить парламент Сербии, но были оттеснены полицией при помощи слезоточивого газа и дубинок. В ответ демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. Общее число зараженных коронавирусом в Сербии превысило 16,7 тысяч, число жертв COVID-19 достигло 330 человек.

Соседняя Черногория, которая в начале июня объявляла о завершении эпидемии, 7 июля снова усилила карантин для сдерживания коронавируса. Следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов северного региона страны, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю. Детские сады также опять идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

В трёх северных муниципалитетах Черногории также будет запрещено собираться группами более двух человек в открытых общественных местах — кроме членов семьи, живущих вместе, или «лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи». Это же правило распространяется на легковые авто, собираться дома у друзей или родственников также запрещено. Также запрещаются богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Черногория пока остаётся одной из немногих европейских стран, в которую могут без проблем приехать на отдых туристы из Украины — поскольку 7 июля Албания вошла в украинский список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19, а это значит, что посетившие эту страну по возвращении должны пройти 14-дневную обсервацию.