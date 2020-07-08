Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия коронавируса помогла отложить убийственную медицинскую реформу на Украине, где многие люди могли бы погибнуть без медицинской помощи. Только сейчас реформаторы начали задумываться о том, что реформа медицины действовала не в интересах народа

Медицинские учреждения будут дофинансированы на уровне 2019 года (так называемый исторический бюджет), Минздрав разработает протоколы лечения и стандарты медицинской помощи и отдельные механизмы финансирования для специализированных больниц, врачам поднимут зарплату, а реформа фактически откладывается до 1 января 2021 года. Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Второй этап медреформы

Больницы сменили статус на коммунальные неприбыльные предприятия, теперь они получают деньги за пролеченный случай по тарифам Национальной службы здоровья Украины. В тарифы входят зарплата персонала, стоимость обследования и лекарства, а также питания. В мире тарифы являются предметом торга между покупателем (НСЗУ или страховой компанией) и продавцом услуг — ассоциацией врачей или коллективом больницы. Ничего подобного на Украине не происходило, ни торгов, ни переговоров с врачами, только пилотный эксперимент на Полтавщине. Эта область одна из первых внедряла новую модель финансирования учреждений вторичного уровня, и именно на основе ее опыта Нацслужба здоровья получила показатели, сколько стоит та или иная медицинская услуга. Тарифы с врачами не согласовывались, НСЗУ их спустила сверху накануне 1 апреля — даты старта второго этапа реформы.

Более того, чтобы заключить договоры с НСЗУ, лечебные заведения, помимо смены статуса, должны соответствовать определенным требованиям. Например, для лечения инсультов иметь КТ/МРТ, для хирургических операций в режиме 24/7 — одного-трех анестезиологов в штате. Государство в лице НСЗУ денег на эти условия не давало — отсылало главных врачей просить местные власти. И это притом, что коммунальные платежи, плату за содержание больницы, обновления и ремонты оборудования теперь должны делать местные бюджеты. За зарплату врачей отвечает главврач. То есть на этапе заключения договоров часть больниц их просто не смогла заключить.

Помимо непонятных тарифов, медиков беспокоит, почему нет стандартов качества предоставляемых медицинских услуг. Не решена также проблема маршрутов пациентов, НСЗУ не учитывает при заключении договоров доступность заведения для граждан в сельской местности.

Но какова бы ни была модель изменений в системе здравоохранения, главная проблема — нехватка денег в государстве. В этом году медицина получила из бюджета 3% от ВВП. Провести реновацию системы медицинской помощи за эти средства вряд ли получится.

Медицинский совет из специалистов, а не грантоедов

Недавно Министерство здравоохранения Украины создало медицинский совет ведущих экспертов для реформирования отрасли. "Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", — заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов. Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

По словам министра, основными заданиями совета будут разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определение приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрение в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований.

Кроме главы Минздрава, в совет вошел 21 человек, среди которых завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская, гендиректор Института сердца Борис Тодуров, врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман — давние оппоненты команды «застрельщицы медреформы», бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

«Команда Супрун работала в интересах международных корпораций, фармкомпаний, которые развивают частную медицину. В их интересах были сделаны некоторые законодательные изменения с целью зачистить площадь для вхождения в страну иностранных компаний. Сейчас надо уделить внимание государственным клиникам и сделать все необходимое для их продуктивной работы. Потому что сейчас мы пожинаем плоды работы Супрун в виде закрытия медучреждений, забастовок медработников. За три года в медицине было развалено почти все, и теперь это надо собирать заново… Задача номер один: прежде всего ликвидировать последствия развала медицинской системы в стране. Задача номер два: максимально быстро начинать развивать свою медицину на благо народа», — сказал в комментарии газете «Вести» Борис Тодуров.

Таким образом, реформирование медицинской отрасли будет продолжено, но реформа, по уверениям нынешнего министра, будет адаптирована к украинским реалиям.

Реформа имени «доктора Смерть»

Стоит напомнить, что команда Супрун скопировала для Украины английскую медицинскую систему государственных гарантий, в частности в создании Национальной службы здравоохранения. В Великобритании первичное медицинское звено работает так же, как и на Украине: доход врача зависит от количества пациентов, которых он обслуживает. В Британии также государство оплачивает через свою службу здоровья определенный пакет услуг, подобный украинскому сегменту: первичная и специализированная помощь, вакцинация, роды, лечение хронических болезней, оплата лекарств и т.п. Всего в бюджете Великобритании на медицинские расходы приходится почти 19% ВВП. За собственные средства пациент проходит профосмотр или делает дополнительную вакцинацию, например, перед путешествием за границу, также частично оплачивает стоматологические услуги. В общей сложности системой довольны 53% англичан. Эти данные приводит Минздрав на своем сайте. Еще 10% англичан имеют дополнительную частную страховку, чтобы быстрее попасть к врачу. Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Как подчеркивают украинские эксперты, в Великобритании половина тех, кому нужна бесплатная операция за государственный счет, просто не доживают до этого, или делают это за собственные средства, или, если застрахованы, — за счет страховой компании. И это притом, что в Великобритании расходы государства на здравоохранение превышают $3,5 тысячи на человека. На Украине же этот показатель не дотягивает до $230.

Есть мнение, что главным стимулом для копирования английской системы были коррупционные интересы: создали монстра — НСЗУ, который распоряжается огромной суммой государственных средств.

В целом эксперты сходятся во мнении, что реформу свернуть невозможно. Для этого придется вносить изменения в законодательство, в частности в закон «О государственных финансовых гарантиях». Это может инициировать парламентский комитет по вопросам здоровья нации и медицинского страхования, а не министерство. Однако комитет сейчас, наоборот, принимает законы, которые расширяют доступ крупных частных компаний к рынку медицинских услуг.

Поэтому единственное, что остается команде Степанова, — вносить изменения в предложенный ранее формат реформы и исправлять недостатки.

Работа над ошибками

Степанов недавно во время онлайн-встречи с послами «Большой семерки» и председателем делегации ЕС на Украине заявил, что руководство Министерства здравоохранения исправляет ошибки предыдущих руководителей ведомства в ходе планирования второго этапа медицинской реформы.

Уже с июля будут дофинансированы «дефицитные» медицинские учреждения, с сентября будет повышена зарплата медикам, а уже сейчас идет перерасчет тарифов на медицинские услуги. При построении медицинской системы на Украине будет учитываться передовой отечественный и зарубежный опыт. Цель нынешнего руководства Минздрава — создать одну из лучших систем здравоохранения в мире.

По словам главы Минздрава, первоочередные действия нынешнего руководства ведомства сконцентрированы на «дефицитных» медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех из них, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия. Второй этап украинской медреформы. Новый шаг в пропасть © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Отдельно увеличили и финансирование экстренной медицинской помощи, поскольку часть этой службы также столкнулась с дефицит средств. Финансирование «скорой» увеличено на 1,3 млн грн.

При этом Минздрав работает над расчетом на следующий, 2021 год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.

Для нынешнего руководства отрасли важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые нужны для оказания медицинской помощи, и чтобы не возникало проблем с дефицитом финансирования.