Западные СМИ с беспокойством перечисляют проблемы постпандемического мира. Среди них главные — расизм, нацизм и разобщенность. Что с этим делать, пока никто не знает. Идея всеобщего сплочения не кажется убедительной

В германской армии посчитали нацистов

Немецкое издание Der Spiegel вышло с тревожной статьей о том, что в немецкой армии начинает расползаться зараза нацизма. Совершенно новая и неожиданная постановка проблемы для Украины! А между тем глядишь ты, Европа, в которую так стремятся попасть украинские патриоты, категорически не приветствует нацизм. Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

Недавно Министерство обороны Германии выпустило 33-страничный документ, в котором описываются все правоэкстремистские инциденты в бундесвере за прошлый год. Служба военной контрразведки сообщила о 600 подозреваемых, что на 100 больше, чем в октябре прошлого года. Для немецкого командования это крайне неприятный симптом. На Украине над тревогами немцев просто бы посмеялись.

«В мае в Саксонии был задержан солдат элитного отряда специального назначения (KSK), который закопал в своем саду нацистскую атрибутику, оружие, боеприпасы и взрывчатку, — пишут эксперты Минобороны Германии, — спустя некоторое время следователи обнаружили у ультраправого резервиста в Нижней Саксонии списки с номерами мобильных телефонов 17 политиков и других известных людей. В списках были и домашние адреса некоторых знаменитостей».

Почему у бундесвера такие проблемы с правыми экстремистами?— задается вопросом немецкий журналист и сам же на него отвечает: «Когда в обществе нарастают радикализация и готовность к насилию, рано или поздно это дойдет и до вооруженных сил».

Правый экстремизм и терроризм — крупнейшая угроза безопасности Германии, предостерегает президент Ведомства по защите конституции Томас Хальденванг. Почему эти явления должно обойти бундесвер? Строгая иерархия, обилие оружия и принцип приказа и подчинения делают армию привлекательной для определенных кругов. Открытым ультраправым тяжело преодолеть порог для входа. Это хорошая новость. Плохая же состоит в том, что некоторые солдаты радикализируются уже на службе и тогда становятся особо опасными.

«Поможет только одно — постоянная демократическая бдительность», — оптимистично заключает издание. На Украине при этом хитро улыбаются в усы.

Расистская рыба

Датское издание Politiken обсуждает странный акт вандализма, случившийся в на днях в Копенгагене. «Этим утром те, кто шел по Лангелиние в Копенгагене, увидели, что на статуе «Русалочка» появилась надпись Racist Fish — «Расистская рыба», — рассказывает автор статьи. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Недоумение датчан вызвало сакраментальное — за что? Уж кто-то, но великий датский сказочник Андерсен никаким боком не участвовал ни в рабовладении, ни в колониальных захватах и ни разу в расизме замечен не был.

По мнению Ане Грум-Швенсен, куратора в организации «Музеи города Оденсе», а также сотрудницы Центра Андерсена при Университете Южной Дании, ничего расистского в сказке «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена нет.

«Конечно, литературные тексты в целом по природе своей таковы, что их можно прочитать под множеством разных углов. Однако мне трудновато понять, что расистского можно найти в истории про Русалочку», — говорит Ане Грум-Швенсен.

Во времена Андерсена дискриминация людей с разным цветом кожи уже была широко распространена, напоминает Ане Грум-Швенсен: «Он об этом знал и даже действительно затрагивал эту тему в нескольких произведениях. Например, в драме под названием „Мулат", которую тоже можно интерпретировать множеством разных способов, но которая во всяком случае вносит вклад в дискуссию по поводу дискриминации по цвету кожи».

«Мулат», кстати, ставит эту проблему под несколько неожиданным углом. Пьеса повествует о некоем Горацио, который не является ни черным рабом, ни представителем белого привилегированного класса. Из-за этого Горацио оказывается чужаком в обоих мирах. Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Сплотиться против саранчи

Шведское издание Aftonbladet публикует статью Антониу Гутерриша, генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Читая эту статью, начинаешь понимать высокое мастерство европейских политиков, которые умеют сказать много, не сказав при этом ничего.

«От Covid-19 до климатических изменений, от несправедливого отношения друг к другу разных этносов до усугубления неравноправия — мы живем в мире, полном тревог», — начинает Гутерриш свое послание городам и миру.

«Стремление к лучшему будущему, основанному на равенстве, всеобщем уважении и международном сотрудничестве, помогло нам избежать третьей мировой войны, которая имела бы катастрофические последствия для жизни на Земле. Наша общая задача — воплощать стремления в реальность и сотрудничать в эти нелегкие времена испытаний», — звучит абстрактно, но понятно, что Гутерриш только за хорошее.

«Люди по всему миру теряют доверие к политическим институтам», — казалось бы, здесь должно начаться что-то конкретное, но нет, все сводится к констатации гуманитарного кризиса. Красиво сказано, но тоже ни о чем. «Конфликты продолжаются или даже усиливаются, рекордному множеству людей приходится бросать свои дома, в Африке и Южной Азии — нашествия саранчи, в Южной Африке и Центральной Америке — устрашающая засуха. И все это — на фоне растущего геополитического напряжения», — драматически возвышает голос Гутерриш, но африканская саранча вряд ли тронет сердца европейцев, стоящих на руинах экономики первого мира.

Гутерриш предлагает простую вещь — решать проблемы сообща. Он видит два сценарии развития событий. Один оптимистический: «Северные страны разработают успешный план восстановления. Развивающиеся страны получат достаточно помощи, и их демографические особенности — а именно, молодое население — будут оказывать положительный эффект». Тогда все быстро войдет в норму.

Второй сценарий, как и положено, пессимистический «на случай, если страны не скоординируют свои действия». Тогда начнется ужас: «Будут возникать новые вспышки вируса. Ухудшится ситуация в развивающихся странах. Работа над вакциной затянется, либо — если она появится относительно скоро — начнется за нее жестокая конкуренция, и вся вакцина будет доставаться лишь странам с большими экономическими возможностями». Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

Последствия будут печальны: «мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно — либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам. В конечном итоге мир не сможет организовать единое управление, необходимое, чтобы решить наши общие проблемы».

В итоге Гутерриш обращается к лидерам всего мира с призывом «сплотиться, чтобы взяться за решение проблем мира, укрепить нашу способность к глобальному управлению, обеспечить международным организациям возможность действовать и воспользоваться силой, которую дает солидарность, чтобы успешно пройти это величайшее испытание нашего времени».

Мысль совершенно не нова. Послание Гутерриша скорее выдает бессилие международных организаций перед новыми вызовами времени, чем способность реально контролировать ситуацию.