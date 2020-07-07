Путь к достройке газопровода открыт: датское энергетическое агентство разрешило применять при строительстве газопровода трубоукладочные суда с якорным позиционированием

Оставшаяся часть трубопроводов, которые должны быть построены в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление, анкеровка и работа на морском дне из-за риска, создаваемого захороненными запасами химического оружия.

В агентстве отметили, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.

Напомним, «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. В настоящее газопровод завершен на 94%.

По мнению министра энергетики России Александра Новака, экономически и инвестиционно проект полностью завершен. Осталось только достроить магистраль.

«Газпрому» пришлось для прокладки последних 160 километров задействовать свое судно «Академик Черский», единственное оснащенное системой динамического позиционирования, наличия которой в обязательном порядке требует датский регулятор. Эта система позволяет удерживать судно в заданной точке без применения якорей и швартовки, использование которых Дания запрещает из-за высокого риска задеть неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой, оставшиеся на дне Балтики. Как достроить «Северный поток-2». «Академик Черский» снова поменял маршрут © Facebook Владимир Серебрянский

Сейчас «Академик Черский» уже у немецкого острова Рюген в Балтийском море.

Ввод в эксплуатацию двух ниток газопровода общей протяженностью 2460 километров и пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год запланирован на конец 2020 или первый квартал 2021 года.

Тем временем идущие на подмогу трубоукладчику «Академику Черскому» из Владивостока суда снабжения «Газпром флота» — «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» — в сопровождении российских боевых кораблей вошли в Балтийское море. По данным навигационных порталов Marinetraffiс и Myshiptracking, они приближаются с северо-запада к датскому острову Борнхольм. Недостроенный участок СП-2 находится к югу и юго-западу от острова.

До Балтийского моря эти суда шли более чем 50 дней и большую часть пути их сопровождали корабли ВМФ. К настоящему моменту, флот для завершения проекта укомплектован.

«Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» — новые корабли снабжения «Газпром флота», которые предназначены в том числе для обеспечения работ трубоукладчиков: для снабжения трубами и материалами, дежурств и вспомогательных работ в районе ведения работ. Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель, на фоне сообщений о возможном принятии американских санкций против СП-2, заявила о важности завершения строительства трубопровода. Как известно, законопроект о расширении американских санкций в отношении газопровода СП-2 был внесен в палату представителей конгресса США в конце июня.

Канцлер, выступая перед парламентариями в бундестаге, заявила, что Берлин смотрит на этот проект с точки зрения его экономической выгоды и считает необходимым его завершение.

По словам Меркель, Германия поддержит завершение строительства газопровода, несмотря на надвигающиеся санкции со стороны США. Обсуждаемые в американском конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию, считает Меркель.

Также в ФРГ задумались об ответе на американские санкции из-за «Северного потока — 2». В бундестаге всё активнее звучат призывы «начать защищаться от нападений на свой суверенитет и суверенитет Европы». Александр Дудчак: Как «Северный поток-2» похоронил дружбу США и Германии? © Скриншот из видео Украина.ру

«Берлин готовит ответные меры на случай, если Вашингтон введет дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», — такое сообщение опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на двух немецких чиновников, близких к администрации канцлера.

В частности, рассматривается такой вариант: настоять на скоординированных действиях Евросоюза, поскольку ограничительные меры могут больно ударить не только по немецким, но и по европейским компаниям, банкам и госучреждениям. Впрочем, о каких конкретно мерах пойдет речь, не уточняется.

Высказался по этому поводу и бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер. Его позиция однозначна: нельзя поддаваться давлению Вашингтона. В своём официальном заключении по новым экстерриториальным санкциям США против компаний, имеющих отношение к проекту Северный поток-2, Шредер квалифицировал их как «широкомасштабное наступление на европейскую экономику и совершенно неприемлемое посягательство на суверенитет Европы и ее энергетическую безопасность».

Как известно, Герхард Шрёдер является председателем совета директоров компании «Nord Stream» AG, занимающейся строительством одноименного газопровода, а также главой совета директоров ПАО Роснефть.

Он назвал проект закона о новых санкциях, который обсуждается в Конгрессе США, «преднамеренным прекращением со стороны Вашингтона трансатлантического партнерства». Санкции США не влияют на позицию Германии по «Северному потоку–2» — посол в РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Шредер особо подчеркнул, что речь идет вовсе не о российских компаниях, а о 120 фирмах из 12 государств Европы, задействованных в области судостроения, инженерии, страхования, юридического сопровождения, безопасности, охраны окружающей среды, сертификации, которые окажутся под угрозой санкций.

Потенциальный урон от возможных санкций США предварительно оценивается в 12 миллиардов евро капиталовложений, а для европейских потребителей расходы на газ возрастут на 4 миллиарда евро в год.

В настоящий момент мировое производство газа превышает спрос, и цены рухнули. Тем не менее потребление идет вверх в Азии, а в среднесрочной перспективе та же тенденция может проявиться и в Европе. Европейское производство газа, прежде всего в Норвегии и Нидерландах, пойдёт на спад. Об этом заявил Лионель Таккоан, экс-глава Консультативного комитета по европейской энергетике в интервью французскому сайту Atlantico.

У ЕС есть развитая инфраструктура, портовые терминалы СПГ, газопроводы, хранилища, платежи осуществляются в твердой валюте. Другими словами, в современном мире европейский газовый рынок представляет большой интерес, отметил специалист.

США хотят заполучить себе место и действуют решительно и даже жестко. Главным препятствием на пути американского сланцевого газа в Европу является российский газ. Поэтому американцы выбрали его целью своего удара. «Не просто выдавить «Газпром» - Ищенко о том, зачем на самом деле США продвигают свой СПГ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Германия сделала ставку на российский газ из-за его дешевизны. Газопроводная инфраструктура не так громоздка, как морской транспорт. Россия, в свою очередь, считает делом чести выполнить свои обязательства по поставкам.

Безусловно, вся история с санкциями — это практически неприкрытая попытка экономического шантажа. Президент Дональд Трамп облекает свои претензии к Германии и к ее канцлеру Ангеле Меркель в обертку откровенно иезуитской логики.

Трамп в первую очередь делает акцент на совершенно неприемлемой с его точки зрения расстановке внешнеполитических приоритетов правительством Меркель. Дескать, мы, американцы, за счет наших налогоплательщиков десятилетиями обеспечиваем безопасность немцев. А те сэкономленными на нас деньгами оплачивают поставки газа из России, которую и стратегическая концепция НАТО, и «Глобальная стратегия» Евросоюза официально рассматривают как главную угрозу безопасности стран-участниц этих организаций.

Таким образом Белый дом пытается переложить бремя ответственности за любые разногласия между Вашингтоном и Берлином на плечи Германии. Усиливая давление на власти ФРГ, Трамп пытается в преддверии ноябрьских выборов в США убить сразу нескольких зайцев. Жириновский: Поставки американского СПГ в Европу – смерть для Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Во-первых, со стороны Трампа это попытка «наказать» Меркель, которая не поддается давлению Вашингтона и его стараниям навязать Европе безальтернативные поставки американского сжиженного газа.

Во-вторых, попытка в очередной раз потоптаться по «российской делянке» гарантирует Трампу дополнительные очки у избирателей и автоматически переключает внимание последних с промахов самой администрации Белого дома на козни внешних сил.

В-третьих, антироссийская риторика администрации Трампа становится сильным контраргументом для его защиты от обвинений в чрезмерных симпатиях к Москве, выдвигаемых Демократической партией США.

Эксперты считают, что на самом деле сейчас речь идет о настоящем историческом моменте: встал вопрос о защите суверенитета одного из союзников по НАТО от другого, являющегося при этом одним из ближайших партнеров. Разворачивающаяся «битва за газ» и натовский оборонный бюджет — это новая и очень невеселая реальность для трансатлантических отношений.

При подготовке текста использовались материалы сайта inosmi.ru