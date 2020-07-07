По состоянию на 12:00 7 июля в мире зарегистрировали свыше 11,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 538,1 тыс. человек, более 6,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,9 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 130,3 тыс. людей, 924,1 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,6 млн жителей. Более 65,4 тыс. человек скончались, больше 1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 719,6 тыс. случаев заражения, 20,1 тыс. смертей, 439,9 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Великобритании.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 296 человек (135 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек.

Счетная палата проверит эффективность работы государственных органов в период пандемии. В частности, аудиторы намерены обратить внимание траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса.

Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом. За основу берутся данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем с помощью специальных алгоритмов составляется список тех, кто находился в том же месте, что и больной, а также последние две недели постоянно контактировал с ним по мобильной связи.

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук. Первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, вторая — чуть больше двух недель назад. Здоровье почти 40 добровольцев, на которых испытывают вакцину в военном госпитале имени Бурденко, также остается в норме, побочные эффекты от препарата не зафиксированы, сообщили в Минобороны.

Российские врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане на берегу Каспийского моря, сообщило правительство республики. Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 медиков.

Российские ученые назвали главную причину развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19. Согласно выводам специалистов, размножение вируса приводит к повреждениям на стенках сосудов, в результате чего высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов и, соответственно, инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы. Именно из-за излишнего свертывания крови происходит значительная доля смертей.

Власти будут отслеживать контакты зараженных людей по геолокации телефонов и по данным сотовых операторов. С помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней.

Украина и коронавирус

На Украине число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 564. Всего в стране выявлено 49 607 заболевших, 1283 летальных случая и 22 193 случая выздоровления.

Глава Минздрава Украины заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом.

«На Украине заболели 564 человека. Второй день у нас стабилизация ситуации», — сказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он добавил, что Украина в настоящий момент полностью готова ко второй волне пандемии коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 63 человека. Всего за время пандемии подтвердили уже 5665 случаев заражения Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано еще 6 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 168 человек.

Донецкая народная республика (ДНР) возобновила работу контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к югу от Донецка после девяти дней перерыва. Сегодня движение будет открыто в обе стороны с 9:00 до 18:00. Последующие дни работы, в соответствии с указом главы ДНР Дениса Пушилина, будет определять Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Во время встречи со своими сторонниками президент носил маску и просил не приближаться к нему. Болсонару сдал тест на коронавирус уже в третий раз — два предыдущих, в марте, оказались отрицательными.

Коронавирус помогает европейцам вернуть национальную идентичность — Цинкер © Facebook, Александр Цинкер Бразилия начнет испытания китайской вакцины. Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными в шести штатах. А пока Бразилия тестирует препарат, разработанный британским Оксфордским университетом.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что действие любой вакцины будет ограничено по времени. Он считает, что создаваемые сейчас препараты позволят получить защиту на данном этапе пандемии.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил президента США Дональда Трампа в помощи распространению коронавируса. Как отметил Куомо, из-за слов Трампа о том, что вирус абсолютно безвреден, люди перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность. Из-за этого, как отметил политик, количество инфицированных увеличивается.

Бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может вызывать ряд воспалительных процессов в ротовой полости. В частности, медики описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния полости рта.

Сингапурский ученый Ван Линьфа считает, что в ближайшие 10 лет человечество ожидает новый коронавирус, который также будет передаваться от животных к человеку.