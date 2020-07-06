После скандала с не пропущенными в Грецию гражданами Украины украинское посольство в Афинах призвало сограждан внимательно изучать информацию о режиме въезда в Греческую Республику, прежде чем планировать путешествие

«Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины. К сожалению, это не первый случай, когда авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию», — сообщается на сайте посольства. Европа выходит из пандемии: европейцы недовольны реакцией ЕС, выборы во Франции, Исландии и Польше, россиян и украинцев пока не пустят в Евросоюз © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Вечером в субботу, 4 июля, в Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, включая детей, которые прилетели из Киева. Свои действия греческая сторона объясняет запретом на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза из-за карантинных ограничений. Украинцы прилетели на лоукостах компаний Wizzair и Ryanair. После задержания они были отправлены в полицейский участок, где и забыли заперты в плохих гигиенических условиях.

Об освобождении одной пострадавшей (студентки) удалось договориться утром в понедельник, 6 июля.

Украинцы жаловались на плохие условия содержания, отсутствие элементарных средств гигиены. После вмешательства посольства Украины задержанным было разрешено покупать дополнительно пищу и напитки на территории участка.

По данным Посольства Украины уже достигнуты договоренности с греческой стороной о возврате всех задержанных на родину: «Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины — Киев: Wizzair — 07.07 в 21.55, Ryanair — 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение). Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации"».

Руководитель правового департамента в ДТЭК Андрей Лях на своей странице в Facebook написал об ответственности в данном инциденте не только авиакомпаний, но и пограничной службы в Украине. Кроме того правовед предположил, что сами туристы имели проблемы с документами, так как лично он летал в Афины без проблем: «Интересный случай. Новость наводит на такие мысли: Европа выходит из пандемии: страны ЕС игнорируют рекомендацию Совета, Хорватия ждёт украинцев, а из Польши во Францию можно добраться на верблюде © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

1. У украинцев явно что-то не так с документами. Неделю назад проходил пограничный контроль в Афинах. На руках имел «зелёные» документы по TIMATIC. Прошёл границу за минуту. Подождем обновления. Вскоре информация о том, что же реально произошло на границе, должна стать доступной.

2. Прослеживается претензия к сотрудникам хендлинга на стойке регистрации. Пассажиры подали все документы и их пропустили на паспортный контроль. Свинство, я считаю. Финальное решение — пускать или не пускать пассажира принимает пограничник в стране назначения. Хендлинг либо действовал по инструкции, если допустил на рейс, либо нарушил и допустил на рейс с неполным пакетом документов. В последнем сомневаюсь. Повторюсь, неделю назад летел на рейсе WizzAir из Жулян в Афины. Все было чинно, о чем писал в своём посте».