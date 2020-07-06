По состоянию на 12:00 6 июля в мире зарегистрировали свыше 11,4 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 534,4 тыс. человек, более 6,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,8 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 129,9 тыс. людей, 906,7 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,6 млн жителей. Более 64,8 тыс. человек скончались, больше 1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 697,4 тыс. случаев заражения, 19,6 тыс. смертей, 424,4 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Великобритании.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерло 10 296 человек (135 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек.

Вирусолог Павел Волчков спрогнозировал, что второй волны коронавируса в Москве не будет, так как иммунитет к коронавирусу приобрели около 60% москвичей. По его словам, прирост инфицированных в Москве прекратится к началу августа, а уже к концу месяца достигнет нулевых значений.

В Санкт-Петербурге с 6 июля открываются музеи, выставочные залы и фитнес-центры, однако посещать их можно только со всеми мерами предосторожности: соблюдая социальную дистанцию и масочный режим.

У россиян вернулся интерес к дальневосточным гектарам после ослабления карантина. Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат, если в марте с введением ограничений наблюдалось снижение динамики, то за последний месяц поступило около одной тысячи заявлений на приобретение участка и столько же оформляется документов для пользования землей.

Небольшим отелям выделят субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Для того чтобы претендовать на получение субсидии, гостиницы должны работать под основным кодом ОКВЭД, который вошел в список пострадавших от коронавируса отраслей.

Всемирная организация здравоохранения заинтересована в российской вакцине от коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она выразила надежду, что Россия присоединится к «Тестам солидарности» для разработчиков вакцин. В этой программе так же, как и Россия, не принимают участие США, Китай, Франция и Великобритания.

Правительство выделило 7,45 млрд рублей на выплаты медработникам, контактирующим с зараженными коронавирусом. Надбавки за работу с пациентами с COVID-19 в апреле поручил установить президент Владимир Путин, позже он продлил их до конца лета.

В России мигранты серьезнее отнеслись к ситуации с коронавирусом и ограничительным мерам, принятым для сдерживания эпидемии, чем россияне, выяснили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

Коронавирус и Украина

На Украине зафиксировали уже более 49 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев — свыше полутысячи.

Вследствие болезни всего умерли 1262 человек, из них 13 — за последние сутки. Выздоровели 21 703 инфицированных, из них за сутки — 327.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус за сутки подтвердился у 41 ребенка и 40 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 3 550 ребенка и 7 030 медиков.

В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения, заверил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко,.

В Минздраве Украины опровергли возможность передачи коронавируса через обувь

«Обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении», — отметили в ведомстве.

В страну прибыл первый в истории украинско-китайских отношений контейнерный поезд сообщением Ухань-Киев, сообщил заместитель министра иностранных дел в МИД Украины Евгений Енин.

Львовской и Черновицкой областям разрешили ослабить карантин, вместе с тем Тернопольская область, Киев и еще 7 регионов не готовы к снятию ограничений.

По словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, порядка 80% украинцев, которые заразились COVID-19, переносят инфекцию в легкой форме. Их не надо госпитализировать. Они проходят лечение амбулаторно, под наблюдением. Лишь 20% требуют госпитализации.

Ситуация в мире

В Израиле сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавируса, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. По его словам, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры, в противном случае система здравоохранения страны не выдержит.

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств, считает старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете Том Джефферсон. Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

Эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам Николай Крючков заявил, что лекарство, которое скупал президент США Дональд Трамп, может снизить тяжесть болезни, однако не вылечит от коронавируса. По его словам, «Ремдесивир» не панацея от нового вируса, но он вполне может снизить тяжесть болезни.

Китаю грозит новая эпидемия. На этот раз бубонная чума, один из жителей страны попал в клинику с таким диагнозом. Отмечается, что в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что до РФ эта эпидемия не доберется, так как спецслужбы восточных стран смогут остановить распространение болезни.

В Казахстане другая напасть: из-за коронавируса возник дефицит лекарств и градусников. По данным правительства, люди массово скупают препараты. Если раньше в стране продавали 100 тысяч градусников за год, то теперь же такое количество выкупили за неделю.

На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса. Проведенные исследования также указывают, что вирус уже был распространен в середине января. Ученые из 32 стран выдвинули ВОЗ требование признать передачу коронавируса по воздуху. По их убеждению, малейшие частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе длительное время, что значительно облегчает распространение инфекции по всему миру. Если организация учтет требования ученых, то придется серьезно пересмотреть существующие эпидемиологические меры.