Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня показательно выдал ключи от новых квартир киевлянам, потерявшим свое жилье в результате взрыва 10-этажки в микрорайоне Позняки. Выглядело это эффектно - президент держит слово. Но спустя несколько дней выяснилось, что вся эта история с ключами - сплошное надувательство

Оказывается, осчастливленные граждане не могут попасть в новые квартиры, так как жилой комплекс еще строится, а в этих квартирах идут отделочные работы. Почему же президент не предоставил погорельцам квартиры в уже готовых домах? И вообще, что же получили киевляне, пострадавшие от взрыва? И получили ли?

Президент в афере

Потерявшие близких из-за взрыва одинокие киевляне, у которых нет родственников, чтобы их приютили, а также граждане с детьми, пострадавшие от взрыва, официально получили от Зеленского 12 квартир в ЖК «Хрустальные источники», что на улице Метрологической, 42, в Голосеевском районе.

Однако 29 июня обнаружилось, что потерпевшие получили не правоустанавливающие документы, а сертификаты с ксерокопией подписи директора застройщика и технический стройномер, не отвечающий адресу дома. То есть, ничего не доказывающие фантики.

И понятно, почему этими «президентскими» ключами они не могут открыть «свои» двери. Что говорить, если некоторые даже не знают, на каком этаже находится «их» квартира. Более того, у кого-то в сертификате указана трехкомнатная квартира, а отдел продаж говорит — это двухкомнатная. Но и это не все. Эта линия комплекса еще достраивается, дома обнесены забором, в квартирах — голые стены, и въезжать в эти квартиры невозможно.

А остальные 28 жителей-погорельцев еще месяц будут оставаться без крова. С ними вообще непонятно, куда их переселят.

Отраслевые эксперты прямо заявляют: вся эта история с выдачей ключей — афера, в которую втянули главу государства.

Специальный коррупционный фонд

Дело в том, что на Украине жилищный фонд до сих пор регулируется жилищным законодательством УССР и делится на большие категории: ведомственный фонд, социальное жилье, маневренный фонд, коммерческое жилье. Все эти категории управляются разными структурами. Например, есть представительство по обслуживанию диппредставительств (обеспечивает огромным количеством квартир иностранных дипломатов, клерков рангом пониже и другой офисный планктон из посольств и консульств, а также представителей некоторых зарубежных корпораций). Есть фонд по обеспечению жильем народных депутатов, скажем, в гостинице «Киев».

Есть среди этих структур и коммунальное предприятие «Спецжилфонд», подчиняющееся Главному управлению жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА), которое занимается содержанием и эксплуатацией жилых домов маневренного фонда для переселения людей в случае ЧП: катастроф, пожаров, взрывов.

Это предприятие давно замешано в ряде коррупционных дел и еще в 2018 году должно было представить мэрии Положение о маневренном фонде столицы и дать подробную информацию о размере и использовании существующего маневренного фонда города. Но до сих пор этого не сделало.

Кроме того, в январе этого года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завело дело на бывшего главу управы, которой подчиняется «Спецжилфонд». Он продавал квартиры в новостройке, заказчиком которой было это КП, по заниженным ценам, в результате чего столица недополучила 5,9 млн гривен. Это подтвердили судебно-экономические экспертизы. Еще, к примеру, «Спецжилфонд» провел махинации с квартирами, предназначавшимися работникам столичного метрополитена.

Это коммунальное предприятие привлекает к подрядам одну и ту же компанию, стоимость работ которой в разы превышает смету конкурентов, а те выбывали из тендеров, очевидно, по предварительному сговору «Спецжилфонда» и самого подрядчика.

Бесстыдные манипуляции

«(Мэр Киева Виталий) Кличко не смог ответить на вопрос, куда переселять пострадавших. Нет сегодня в городе фонда отселенческого. А в Жилищном кодексе он был предусмотрен, когда из бараков людей переселяли в хрущевки, которые и были этим отселенческим фондом. Сейчас все площадки и здания, что были в ведомственном, специальном, социальном и прочем жилищном фонде, коммерционализированы, проданы и перепроданы», — рассказал в комментарии изданию Украина.ру киевский архитектор, преподаватель Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

Эксперт убежден, что Зеленского втянула в аферу обновленная строительная мафия украинской столицы, с которой связаны люди в окружении президента. Глеба назвал главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, ресторатора-депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и бывшего сопредседателя "Блока Леонида Черновецкого" в горсовете Дениса Комарницкого.

Ну а финт с ключами от ЖК «Хрустальные источники» проделан для того, чтобы президент узаконил застройку 25 гектаров близ парка Феофания. То есть территории, где строить жилья было нельзя, поскольку это — рекреационная зона.

«Земля там стоит $150 за 1 кв. метр. Посчитайте, сколько квадратов в гектаре! Так, может, хоть по 1 квартире за 1 га киевских земель будет обмен индульгенциями между кланами строительной мафии… Подчиненные Кличко бесстыдно предоставляют документы на застройку последних рекреационных территорий столицы для «смотрящего» по Киеву и его патрона в ОП. Ни одного «резонанса» в поручениях главы КГГА об отмене незаконных документов Департамента градостроительства и архитектуры нет. Что там нам скажет Департамент земельных ресурсов КГГА? Подчеркиваю, что манипуляции с градостроительной документацией позволили строительным мошенникам и их ставленникам в КГГА реализовать аферу Черновецкого-Комарницкого (градостроительный расчет и ДПТ (детальный план территорий. — Ред.) отличаются здесь в разы)», — возмущается Глеба на своей странице в Facebook.

Глеба утверждает, что, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, которому лично докладывали о коррупционных схемах в строительстве ближайшие соратники Игорь Кононенко и Александр Грановский, Владимир Зеленский не ведает, как его «окучивают» строительные махинаторы. Иначе бы он задался вопросом: почему я, а не застройщик, должен передавать ключи людям? Даже если это пиар-акция, разве президент распоряжается раздачей квартир?

Так кто же виноват?

Такого же мнения придерживается и действующий депутат Верховной Рады, экс-министр ЖКХ Сергей Кучеренко. По его мнению, коррупционная связь между строителями и верховной властью страны видна невооруженным глазом, но президенту надо разобраться, кто его подставляет каждый день.

«Это Зеленский выдал свои ключи или застройщик какой-то? И если застройщик, что это за подарок такой? Это он из прибыли своей подарил? Ведь мэр считает, что материальная компенсация будет погашена из городского бюджета (Кличко пообещал выделить 30 млн грн на строительство нового жилья для пострадавших. — Ред.) Я делаю вывод такой: у застройщика рыльце в пуху, и Зеленский с помощью Офиса президента, который управляет ГАСИ (Госархстройинспекция, в результате реформы разделенная на несколько структур. — Ред.), нагнул застройщика. Но президенту подсунули ключи, он их выдал, а дома нет», — говорит аналитик, комментируя ситуацию изданию Украина.ру.

И при этом остается главный вопрос: кто виноват в обрушении дома? Может быть, правильнее было спросить с него за нанесенный жителям ущерб?

«Необходимо разобраться, кто виноват во взрыве дома на Позняках, под завалами которого погибло пять человек. Если виноват «Киевгаз», то, мне кажется, он должен компенсировать колоссальный ущерб, а власть должна дать (пострадавшим) временное жилье», — добавил Кучеренко.

Но, как и Виктор Глеба, Кучеренко вынужден констатировать: временного жилья-то и нет. Хотя в Киеве всегда было много муниципальных домов, которые можно было бы сдать в аренду. Но их давно «украли и распродали».