По состоянию на 12:00 5 июля в мире зафиксировано более 11 млн 422 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 534 тыс. человек скончались, свыше 6,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Италия с 241,4 тыс. заболевших, следом идет Мексика (252,1 тыс.).

На восьмом месте Чили (291,8 тыс.), потом Испания (297,6 тыс.), затем Перу (299 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.), Индия (674,3 тыс.), Россия (681,5 тыс.) и Бразилия (1 млн 578 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 936 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 132,3 тыс. человек, смертность 4,51%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,44%, более 34,8 тыс. человек.

В Великобритании — 44,1 тыс. (14,1%), в Бразилии — 64,3 тыс. (4,08%), В Мексике — 30,3 тыс. (12,05%) в Испании — 28,7 тыс. (9,67%).

Россия

В России по состоянию на 5 июля зафиксировано 681 519 случаев заболевания, 10 186 заразившихся умерли, 451 445 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,5%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 4 июля

Число новых заболевших COVID-19 в Москве сократилось почти на 60% с момента окончания самоизоляции, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

«В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%», — приводит его слова РИА Новости 5 июля.

В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что 43,5% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет.

Еще 4,6% среди заболевших — это люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших — дети.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — отметили в штабе.

Правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Около 7,5 миллиарда рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Указанные средства выделены из резервного фонда правительства.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился ранее президент России Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлён до конца лета.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 5 июля зафиксировано 47 677 случаев заболевания, 1227 заразившихся умерло (смертность 2.58%), 21 115 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 705 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Львовская область остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса на Украине.

Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, во Львовской области в течение последних 24 часов зафиксировано 138 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6197 случаев инфицирования коронавируса, что является самым высоким показателем в Украине.

На втором месте по суточному показателю выявленных заражений оказалась Закарпатская область — 107 случаев, а на третьем — город Киев с 78 инфицированными.

Столица Украины также занимает второе место в списке регионов с наибольшим количеством заражений коронавирусом — 5543 случая.

Если же говорить в целом о стране, то за последние сутки подтверждено 823 новых случая заболевания. Из них 22 смерти в результате или COVID-19. Кроме того, 221 человек выздоровел.

Тем временем Минздрав Украины готовится открывать медучреждения второй и третьей волны для принятия пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, наибольшая заполняемость больниц наблюдается в Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.

«В тех регионах, где большая заполняемость — это Закарпатская, Волынская и Ровенская области, мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день», — сказал Степанов.

Отмечается, что количество заполненных коек в больницах Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

В мире

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса, пишет РИА Новости 5 июля.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности», — сказал Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости.

По его словам, из Китая произошел не только коронавирус, «но и другие вирусы». Трамп не пояснил, что имеет в виду.

КНР отвергает обвинения США в том, что Пекин допустил распространение вируса.

Между тем в США обнаружен новый штамм коронавируса COVID-19, который может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие разновидности вируса.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 4 июля

«Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса в носителе», — заявил Фаучи медицинскому журналу Journal of the American Medical Association.

Он уточнил, что этот тип COVID-19 может быть более заразным. Фаучи также упомянул одну из статей, в которой говорилось, что новый вирусный штамм, предположительно, впервые распространился в Италии.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила остановить испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках тестов для поиска вакцины от COVID-19, передает РИА Новости 5 июля со ссылкой на заявление организации.

«Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира», — говорится в заявлении.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, проводимых ВОЗ с марта. Участниками испытаний стали более 4,5 тысячи пациентов.

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался ремдесивир.