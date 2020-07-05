В субботу, 4 июля, а по московскому времени сегодня ночью, в США отметили очередной День независимости. В этом году США его празднует скромно не только из-за пандемии, но и по той причине, что ряд экстремистских организаций объявил, что они активизируются в этот день

В первую очередь это организации связанные с идущими по Америке беспорядками, начатыми расовым конфликтом в Индианаполисе.

День независимости для американцев праздник личный, дружеский. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — «Четвёртое июля». По всей стране в этот день люди собираются на вечеринки, шашлыки и барбекю. Соседи устраивают тусовки на улице. В маленьких городках все годы ранее шли небольшие парады и демонстрации. Американцы ходили друг к другу в гости, съедали тонны мороженого, выкрашенного в цвета государственного флага. А вечером вместе с детьми выезжали на удобные площадки, откуда наблюдали фейерверки. Иначе говоря, это был не столько государственный праздник, сколько праздник гражданский. Мир возвращается в эпоху между Первой и Второй мировыми войнами - политолог Бортник © стрингер

В Вашингтоне в центре города тоже всегда проходила демонстрация. Оркестр играл Чайковского «1812 год», а вечером жители Вашингтона и туристы собирались в центре города, чтобы наблюдать столичный фейерверк. Конечно, всегда предпринимались определённые меры безопасности, но в этом году праздник прошел иначе. Америка меняется. Совсем недавно в одной известной социальной сети я выложила стихотворение русского поэта о том, какие же изменения происходят в США.

Меняется ли Америка?

Меняется страна Америка.

Придут в ней скоро Негры к власти.

Свободу, что стоит у берега,

под негритянку перекрасят.

Начнут посмеиваться Бедные

над всякими Миллионерами.

А некоторые

будут

Белые

пытаться притвориться Неграми.

И уважаться будут Негры.

А Самый Чёрный будет славиться.

И каждый Белый

будет первым

при встрече с Негром

Негру кланяться.

Этот стих-пророчество родом из 1958 года, поэт точно до деталей описал сегодняшнюю ситуацию в США. Сам же поэт умер в относительно недалёком 2007 году, до славы текста про Америку не дожил. Автора стихотворения зовут Владимир Уфлянд. Он поэт и художник. И на том, и на этом континенте все знают Иосифа Бродского, но далеко не все знают Уфлянда. Бродский очень любил Уфлянда и как поэта, и как друга, регулярно называл его в интервью особо дорогим и замечательным. Пётр Вайль вспоминал, что не раз, не два и не три он был свидетелем того, как Бродского просили что-нибудь почитать, а он отвечал: «Давайте я лучше почитаю Уфлянда».

Владимир Уфлянд родился 22 января 1937 года в Ленинграде. Стихи начал писать со школьных лет. В середине 50-х посещал ЛИТО филфака ЛГУ, в 1956-м участвовал в Конференции молодых писателей Северо-Запада, и несколько его стихотворений вошли в итоговый сборник конференции «Первая встреча».

Входил в знаменитую «филологическую школу», к которой принадлежат так же ленинградские поэты Леонид Виноградов, Михаил Еремин, Сергей Кулле.

Высшее образование Уфлянд не получил. Его исключили с исторического факультета Ленинградского государственного университета за непосещение семинаров по марксизму и занятий на военной кафедре. Проучился всего-то два года. Работал фрезеровщиком, разнорабочим, кочегаром, рабочим сцены, такелажником в Эрмитаже. Опубликован обновленный текст Конституции России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 1964 году Уфлянд вместе с Михаилом Шемякиным, Владимиром Овчинниковым, Олегом Лягачевым и Валерием Кравченко стал участником теперь уже знаменитой, а тогда запрещённой выставки художников рабочих Эрмитажа. Печатался в самиздате. В 1960 году в журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис», позже в ленинградских журналах «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал». В 1977 году стихотворения Михаила Ерёмина, Леонида Виноградова, Сергея Кулле и Владимира Уфлянда вышли в самиздатском сборнике «УВЕК», названном по первым буквам фамилий участников.

Первая книга стихов вышла в 1978 году в США, в издательстве «Ардис».

На родине Уфлянд начал печататься только с 90-х годов. В России вышли три книги стихов и книга прозы «Если Бог пошлёт мне читателей» (2000), за неё Уфлянд был награждён Премией Сергея Довлатова. Перу Владимира Уфлянда принадлежат тексты песен, вошедших в фильм «Небесные ласточки».

Но вернёмся к Америке.

Возможно, действительно стоит поднять вопрос, что в Америке сейчас происходят события, меняющие глобальную расстановку сил. Отчасти это оправдано демографически, потому что белые американцы приближаются к тому, чтобы стать меньшинством в собственной стране. Одно-два поколения и они могут оказаться в этническом меньшинстве, в некоторых штатах это уже произошло. А с другой стороны так и не решённая расовая проблема, то самое родимое пятно, с который США состоялись как государство в этом году спровоцировала огромные протесты и массовые беспорядки, которые перекинулись даже на многие страны мира. Похоже, что афроамериканцы хотят не только восстановления справедливости, но часть из них жаждет даже мести.

Если посмотреть на глобальный уровень, то надо вспомнить, что последние полтысячелетия все концептуальные идеи развития мира рождались представителями так называемой белой цивилизации. Мир строился по лекалам того, что мы сегодня называем Западом, включая Россию, или Севером, как его называли в своё время философы. По сути дела эпоха великих географических открытий, включая открытие Америки в 1492 году, привела к глобализации мира на принципах, приносимых всюду европейскими и российскими первооткрывателями. Создавалась колониальная система. Даже в ХХ веке перед миром было представлено два выбора: коммунизм, который продвигал СССР, а потом и его сателлиты, и либеральный капитализм, продвигаемый США и их сателлитами.

В борьбе идей доминировали американские, европейские и советские ценности, видение картины будущего. Сегодня ситуация, кажется, радикально меняется. Америка погрязла во внутренних проблемах, полностью потеряла ориентацию в пространстве. Европа никак не найдёт свою политическую субъектность. Россия же вынуждена бороться с последствиями распада СССР. На сегодняшний день ни один из западных интеллектуальных центров вообще не предлагает никаких идей для мира. Новые и пассионарные идеи сегодня, похоже, появляются то из мира Ислама, то Китай выдвигает концепцию «Один пояс, один путь», то афроамериканцы в США начинают громко говорить о необходимости перестроить мир по-своему. О чем, в частности, в поэтической форме писал шесть десятилетий назад Владимир Уфлянд…

Похоже, «бремя белого человека», как это называл Киплинг, завершается. В первую очередь, для Америки. Что это означает для всего мира, мы пока не понимаем, но факт остаётся фактом. Те, кто производили глобальные идеи ещё недавно, сегодня явно отошли на второй план. Когда американский философ Фэнсис Фукуяма писал свою знаменитую книгу «Конец истории», он вряд ли предполагал, что конец истории если и наступит, то наступит как раз для той цивилизации, которая управляла миром последние столетия. Какой исторический парадокс! Ни либеральный капитализм, ни советский коммунизм, не оказались концом истории.

Я, конечно, совсем не политолог, я поэт. Многие считают, что поэтам свойственна драматизация. Не знаю. Но я боюсь, как бы мы ни были свидетелями начала конца того мира, который знаем мы, знали наши бабушки, прабабушки и т.д. Мира, который существовал последние полтысячелетия. Мира, руководствовавшегося идеями «белого человека». Не в расовом, конечно, а в концептуальном плане. Сегодняшний американский праздник всегда был как бы праздником создания главного государства либерального капитализма. Государства, сформировавшего Запад новейшего времени. Ныне же этот праздник всё больше и больше выглядит как праздник вчерашнего дня, праздник государства, уходящего в историю вслед за Советским Союзом. Может быть, в этом есть некая историческая логика и справедливость.

Кто придёт на их место? Кто станет идейным законодателем мод наступающего мира? Возможно, что азиаты… Или же мы вернём себе глобальное стратегическое видение и вновь создадим привлекательную модель развития. Учитывая, что происходит сегодня в США и Европе, у России здесь есть явное преимущество. Россия для этого нужна новая большая идея. Голосование по поправкам в Конституцию страны ещё раз показало всем её недругам единство и потенциал современной России, её готовность к развитию.

Россия, вперёд!!!