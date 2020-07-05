В Украине стартовал новый предвыборный сезон. На арену вышли сразу несколько политических проектов самого широкого спектра: от откровенно шаржевой партии Александры Клитиной до серьезной партии мэров. Так в Киеве 3 июля прошел пятый внеочередной съезд новой политической партии «Пропозиция»

Кроме общих слов о борьбе с коррупцией, честности и справедливости, о новых лицах, объединении страны, члены съезда говорили о завершении процесса децентрализации в Украине, об усилении роли и полномочий местных громад. Мэр Днепра Борис Филатов — один из фронтменов (в партии не выделяют определенного лидера) — в приветственном слове противопоставлял новую политическую силу Зе-власти, говоря о том, что представители местного самоуправления люди дела, а не шоу и бизнеса.

Блогер Павел Себастьянович, который присутствовал на съезде, прокомментировал старт нового политического проекта в своем Фб. Он считает, что партия нацелена не столько на местные выборы, которые запланированы в Украине на осень, сколько на будущие общенациональные: «Команда Зеленского уже все. Они уже сели на потоки, кто же от них откажется. Должны прийти следующие. Посмотрим, кто это будет». Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Напомним, что 19 июня несколько украинских городских глав представили в Киеве новую политсилу "Пропозиция". В партию вошли: мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Каховки Андрей Дяченко. Интригой съезда стало присоединение к партии мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который прославился тем, что вошел в открытую конфронтацию с президентом Зеленским из-за карантинных мер. Именно с его демарша и заговорили о рождении нового политического проекта. Идеологом партии «Пропозиции» или «автором брендбука» называют политтехнолога Сергея Гайдая, который много лет сотрудничал с Юлией Тимошенко.

Журналист Светлана Крюкова в своем ФБ написала, что со съездом «партии мэров» можно считать начало нового политического забега к власти: «Съезд партии «Пропозиция» в Парковом. На первом этаже — Зелёные Слуги, на втором — Офис Реформ Саакашвили, на крыше, у них над головами — в конференц-зале — слёт «мэров-сепаратистов». А под стенами — фейковый митинг против коррупции. Изюминка сабантуя — скандальный мэр Черкасс Бондаренко, примкнувший к движению «сепаров».

Не хватает балалаек, медведей, цыган и военных вертолётов с десантом «Альфы». Хотя вертолётная площадка имеется. Политический сезон местных выборов открылся!» «Нацкорпус» начал шествие с требованием запретить партии Шария и Медведчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политолог Владимир Фесенко тоже написал о создании накануне еще одной политической силы: «Известный телеведущий Андрей Пальчевский, который в последнее время стал проявлять и политические амбиции, заявил вчера о создании своей партии. Названа она претенциозно — «Победа Пальчевского». Но дело не в названии, а в тенденции, с которой связано появление этой партии. Похоже Андрей Пальчевский хочет повторить то, что в прошлом году успешно сделал Владимир Зеленский и заметно, но пока без больших результатов, — Анатолий Шарий. Речь идет о конвертации личной популярности (в случае с Зеленским) и медийного влияния (в случае с Шарием) в политические рейтинги и в создание собственного политического проекта. Этому способствует сохранение у части наших граждан запроса на «новые лица» и новые политические проекты. Сработает ли эта стратегия?— вопрос пока открытый. Но одно уже очевидно — начинается еще один политический эксперимент. Скучно точно не будет».

Так что выбор партий и политических ориентаций для украинцев снова открывается широкий. Только, как и прежде, смыслов в новых проектах мало, большинство партий традиционно будут создавать массовку и отвлекать внимание избирателей от очередного деребана страны.