В двадцать третий раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

До местных выборов ещё четыре месяца, но политическая борьба в стране разгорелась настолько нешуточная, что кажется — четыре дня… Когда бы ещё оппонентов лупили смертным боем?

Началась неделя с самооправданий после избиения в Харькове одного из лидеров Партии Шария Никиты Роженко. Логично было бы ожидать, что ответственность возьмёт на себя разрешённая на Украине террористическая организация «Национальный корпус», ещё до этого объявившая охоту на представителей неугодной оппозиции, но…

Лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев заявил, что члены НК Роженко пальцем не тронули, а сделали это «неизвестные патриоты» (возможно — из «Национального корпуса») или кто-то (вероятно — те же самые «патриоты») по заказу самого Шария для самопиара.

В анонимных телеграм-каналах утверждалось, что избил Кернес, чтобы партия Шария не отнимала у него голоса.

Это всё правда. Нас же не на шутку встревожило отсутствие двух самых очевидных версий: Роженко избил себя сам; Роженко избили по приказу из Кремля, чтобы создать картинку для кремлёвских пропагандистских СМИ. Теряют хватку патриоты…

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Несколько реабилитировала ситуацию Государственная фискальная служба. Правда, она вызвала на допрос Шария не из-за того, что он избил Роженко, а как свидетеля по делу об отмывании доходов, полученных преступным путём.

Деньги эти где-то получил Евгений Мураев и пытался ими соблазнить Шария. Но Шарий отказался.

Это правда. Хотя насчёт того, что Мураев давал Шарию деньги, а тот отказался — есть сомнения.

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Экс-министр транспорта Омелян пал жертвой собственной нераспорядительности. Суд выбрал ему мера пресечения по делу о недополучении бюджетом прибыли в размере 30,5 млн. грн. — личное обязательство с запретом выезда за рубеж.

А вот построил бы обещанный гиперлуп — сел бы на него, да и уехал в места, где патриотов не преследуют…

Это правда. Гиперлуп Омелян действительно не построил. А мы ему верили…

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Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам СБУ начала уголовное производство по фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины).

Сделала она это по настоянию президента, после того, как премьер Шмыгаль убеждал его, что порубки леса и наводнения не связаны.

Странным поведением премьера никто не заинтересовался.

И это правда.

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Депутат от «Голоса» Инна Совсун зарегистрировала законопроект, в соответствии с которым и.о. министра образования не может быть человек по фамилии Шкарлет.

— Наши депутаты немного ту… эээ… европейцы, — пояснила она свои действия, — и им тяжело понять суть претензий к Шкарлету.

Это неправда. Совсун внесла законопроект, по которому и.о. министра образования не может быть ректор, у которого в научных работах «обнаружен плагиат». Хотя почему неправда-то? Смысл тот же…

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Сергей Стерненко заявил, что ждёт от суда отмены судебного решения первой инстанции, а также отказ прокурору в удовлетворении какого-либо ходатайства про избрания ему меры пресечения и присвоения ему звания героя Украины — за патриотизм.

Это правда. Хотя последнего он не говорил — только подумал.

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Руководитель отделения BLM Большого Нью-Йорка Хок Ньюсом заявил в интервью Fox News: «если эта страна не даст нам то, чего мы хотим, то мы сожжем эту систему и заменим её».

В ответ на что сотник Парасюк спросил: «а вы хоть одну покрышку спалили?».

Это не совсем правда. Парасюк, вроде бы Ньюсома не комментировал. Но вопрос задан логичный.

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Пётр Порошенко заявил, что в условиях мирового кризиса Украина существенно укрепилась в экономическом и военном отношении и её ВВП вырос. В результате, она может легко реинтегрировать оккупированные территории Донбасса и Крыма, и только нерешительность Зеленского этому мешает.

Это не совсем так. Вообще-то он заявил, что «в России глубокий кризис с пятипроцентным падением ВВП» и «российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки». Но следуя логике от противного, мы приходим к тем выводам, которые привели выше.

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Зеленскому в Херсоне вручили крымскотатарский флаг — в ответ президент немедленно вернул Меджлису* Крым.

Это неправда. Он только пообещал.

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Интервью председателя комитета Рады по социальной политике Галины Третьяковой:

— Скажите пожалуйста, что вы думаете о движении BLM в США?

— Это очень правильное правозащитное движение! Какая-либо расовая сегрегация или дискриминация недопустима! Жизни чёрных действительно имеют значение! Каждый честный человек должен повторить вслед за Джорджем Флойдом его историческую фразу — «я не могу дышать!».

— А что вы думаете о людях, которые живут за счёт социальных выплат и не ищут работу?

— Не пытайтесь меня подловить! Да, я говорила о возможности стерилизации таких людей и сейчас повторю — такой путь возможен.

— Знаете ли вы о том, что большинство участников протестов в США составляют люди, живущие на социальные пособия и не ищущие работу? Их жизни важны?

— Я не буду отвечать на вопросы путинской пропаганды.

Это неправда. Никто ей таких вопросов не задавал. А жаль.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью «The Guardian»: «Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером».

Это неправда. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! Об этом ещё Булгаков написал…

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Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что между Украиной и Международным валютным фондом существует «тайное соглашение», предусматривающее сокращение населения страны.

Это неправда. Сокращение населения предполагается вполне явным и открытым соглашением. В конце концов, даже в нацистских лагерях смерти статистику уничтоженных не вели. Почему МВФ должен этим заниматься?

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Михаил Саакашвили заявил: «В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства. А зарплату мне платят какие-то жулики!».

Это правда. Хотя про то, кто ему платит зарплату у «несуществующем государстве», он умолчал…

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«The New York Times» сообщила, что разведка США пришла к выводу, что российская военная разведка тайно предложила вознаграждение связанным с «Талибаном» боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, включая силы ВС США и Великобритании, чтобы сорвать мирные переговоры с талибами. Разведка США получила эту информацию из публикации «The New York Times».

Это правда. Всё так и было.

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Пресс-служба «Слуги народа» запретила депутатам от фракции давать комментарии журналистам.

Это правда. Пока что речь шла только о журналистах «Страны.уа». Но мы верим, что этот гештальт будет закрыт. Скорее всего — после принятия закона о СМИ.

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В связи с наводнением в западных областях Украины Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Украине финансовую помощь в размере $ 100 тыс.

В Конгрессе США хотят в 2021 финансовом году выделить $ 250 млн. на военную помощь Украине. При этом $ 50 млн. из данной суммы «могут быть использованы только на летальные средства обороны».

Пожелавший остаться неизвестным представитель администрации США на правах конфиденциальности заявил: «Украина будет российской или безлюдной».

Это неправда. Украине еще 125 тыс. евро выделили — на борьбу с коронавирусом.

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Мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил, что в планах городских властей — установить в центре города памятник «великому освободителю Украины от большевистских оккупантов Адольфу Гитлеру». Первым шагом стало размещение в городе бигбордов и ситилайтов с текстом Акта провозглашения украинского государства, принятого 30 июня 1941 года, включая фразу «Украинская держава будет тесно сотрудничать с Национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера».

Это неправда. Деньги на памятник украдут.

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Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов обнаружил, что коронавирус это, на самом деле — украинская Конституция.

«Она имеет содержание — чётко выписанные права и обязанности каждого, но и рядовые граждане и многоуважаемая власть в большинстве своём проходит это содержание бессимптомно.

Она преподносится как главный закон страны и не содержит статьи о домашнем аресте и намордниках, но население кряхтя намордники носит, умирая при этом не от "главной болезни", а от подзаконных актов — туберкулеза, нищеты, отсутствия медицины».

Это правда — Теплов действительно такое говорил.

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Владимир Зеленский, находясь в Херсоне, исключил из состава Украины два региона. Он заявил там следующее: «это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять».

В соответствии с Конституцией Украина включает в себя 27 регионов, а именно — 24 области, Крым и два города со специальным статусом — Киев и Севастополь.

В стране идёт дискуссия. Одни считают, что Зеленский Конституцию не читал и знает только области, а о двух городах с особым статусом не слышал. Другие — что Зеленский вывел из рассмотрения Крым и Севастополь, которые де-факто в состав Украины сейчас не входят. Третьи говорят, что он ошибся, потому что поздравления с упоминанием Гитлера висят только в Херсоне — других таких регионов нет.

Это правда. Зеленский действительно сказал о 25-ти регионах.

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Депутат от СН Максим Бужанский предложил внести «активистов» в текст Конституции. По его мнению, Конституция у нас всё равно не работает и если поместить в неё активистов и патриотов, то они перестанут оказывать влияние на государство.

Это неправда. Он сказал наоборот: «В нашей Конституции нет ни одного слова про активистов, представителей международных организаций, общественных деятелей и прочих самопровозглашенных героев. Нет? Ну так и давайте жить по ней, а не по ним».

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Лидер Киевского патриархата патриарх Филарет заявил, что намерен добиваться от Константинопольского патриарха нового Томоса о независимости церкви на Украине:

— Прошлый Томос был нелегитимный, потому что давался светским властям, а не духовным, — объяснил он.

Наш источник в УПЦ-КП поясняет, что ему просто мало одного Томоса, он хочет иметь два.

Это неправда. Дедушке нужен не Томос, а справка для Сатаны — его в ад не пускают…

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Найден виновник эпидемии коронавируса на Украине! Им оказался главный санитарный врач Ляшко, который «решил рассказать на всю страну как он пугал граждан, чтобы те сидели дома, конечно теперь любые его слова воспринимаются в обществе как манипуляция».

Это неправда. Просто потому, что заметили странность публичной активности Ляшко почти через два месяца после того, как им было сделано соответствующее заявление. Просто Ляшко начали толкать в большую политическую игру и там у него, кажется, есть определённые шансы…

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Дж. Байден: «мы выбираем правду, а не факты».

Именно так. Их правда в фактах не нуждается!

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Разоблачена путинская агентура в Киеве! Как оказалось, засела она в святом для каждого украинского патриота месте — на радио «Свобода».

Разоблачить агентов удалось благодаря Николаю Рудковскому, который в 2014 году кидался камнями по посольству РФ в Киеве, а потом поехал в Россию и внезапно узнал, что набросал на 2 года и 3 месяца местных тюрем.

Недавно вышел на свободу и вернулся в Украине. Дал больше интервью «Цензору», в котором рассказал, что на суде против него использовали видео, которое тайно сняли агенты Кремля. На этом видео чётко видна плашка радио «Свобода».

Это правда. Так всё и было.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев будет просить международный арбитраж засудить Российскую Федерацию за строительство Крымского моста и запуск по нему грузового железнодорожного сообщения.

В качестве доказательств правоты украинской стороны она предъявила публикации украинских СМИ и социальных сетей относительно того, что мост никогда не может быть построен.

Это неправда. На самом деле, «не было получено согласия Украины как прибрежного государства» на съёмки «Мосфильмом» пропагандистского кино о т.н. «крымском мосте».

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Бригада морской авиации ВМС Украины с 26 июня по 1 июля провела учения в Черном море, кульминацией которых стал «поиск и отслеживание субмарины противника с нанесением бомбового и торпедного ударов» с вертолета Ми-14ПЛ. При этом была использована советская 450-мм вертолетная телеуправляемая противолодочная торпеда ВТТ-1 «Стриж», выпускавшаяся малой серией на заводе «Дагдизель» в 1970-1978 гг.

Эксперты интересуются, найдётся ли у Украины ещё одно такое антикварное изделие на случай, если действительно придётся охотится за российскими подлодками?

Это правда.

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Советница министра инфраструктуры Криклия Яника Мерило заявила, что «работы по поднятию танкера Delfi по состоянию на 1 июля уже выполнены на 80%. Остались сущие мелочи — поднять и утилизировать корабль, а также очистить воду и пляж от вытекших нефтепродуктов. Остальная работа уже выполнена».

Это правда. Не очень только понятно, что входит в 80%. Мы было подумали, что украинское мининфраструктуры походя осушило Чёрное море, но свидетели говорят, что оно на месте…

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В МВФ сидят вампиры, а Украина будет расплачиваться с фондом кровью.

С этой целью депутат Михаил Радуцкий («Слуга народа») внёс на рассмотрение ВР два законопроекта, которые дают доступ частным фирмам к услугам переливания крови, хранения и обработки плазмы и экспорту крови за рубеж.

Это, наверное, неправда. Расплачиваться будут, скорее всего, деньгами — просто кровь в ЕС стоит в 5-6 раз дороже. Впрочем, это не значит, что в МВФ работают не вампиры. Вампиры, говорят, не любят консервированную.