Мы уже писали, что повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» предполагает множество трактовок. Это ведь не просто фантастическое произведение, но и, в определённой мере, притча, из которой не возбраняется делать свои собственные выводы. Многие, естественно, и делают

Даже просто буквальное прочтение повести открывает значительное пространство для дискуссий, как мы уже показали в прошлом материале. Но есть ведь и другие варианты прочтения. Мы вам представим два из них — серьёзный и сатирический.

Насколько положителен Преображенский?

А с какого перепугу вы, уважаемые читатели, вообще решили, что профессор Преображенский — положительный персонаж? Из-за того, что он благообразен, интеллигентен и вообще — европейское светило? Да, это значимые характеристики персонажа. Но всё ли так однозначно?

Нет, не всё.

Во-первых, давайте посмотрим на ход событий.

Бродит себе по-своему счастливая собачка Шарик (замнём для ясности тот факт, что Шарик обожжен и его перспективы на улице не лучшие), но тут добрый профессор его подбирает и делает из него чудовищного Шарикова, от которого сам же потом страдает и, настрадавшись, превращает его обратно в собаку.

Согласитесь, способ действий не очень высокоморальный, особенно — на последнем этапе. Фактически ведь Преображенский Шарикова убивает. Причём убивает не в состоянии необходимой обороны, а просто потому что решил, что опыт не удался. Ошибочка вышла — не то пришили. Отрежем назад.

Да, создание получилось не слишком привлекательное, но это какой-никакой, а человек…

Опять же, кто его вообще просил подбирать пса Шарика и делать из него человека? Сам Шарик точно не просил — что и подтверждает получившийся из него Полиграф Шариков.

Во-вторых, а зачем Преображенский это делал?

Из соображений евгеники — эксперимент должен был способствовать улучшению человечества. Ничего из этого не выходит, и профессор Преображенский грустно соглашается с тем, что нет смысла «искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар».

Кстати, сам по себе вывод относительно того, почему эксперимент провалился, состоит, по мнению Преображенского, именно в том, что базовый материал (Клим Чугункин) оказался «некачественный». Ничего знакомого не слышите? Ведь почти прямая цитата из Галины Третьяковой… Причём бороться с «некачественным сырьём» Третьякова предлагает примерно так же, как профессор Преображенский, — скальпелем. Разница только в том, что профессор скальпелем умеет, а Третьякова не умеет ничего (люди, которые умеют хоть что-то, в грантовых конторах карьеры не делают).

Между тем, дьякон Владимир Василик обращает внимание на то, что профессор Преображенский близок к евгенике и социал-дарвинистским идеям Фрэнсиса Гальтона. «С точки зрения Гальтона, социальные институты, такие как благотворительность и психиатрические больницы, в демократическом обществе в высшей степени вредны, ибо позволяют худшим людям выживать и размножаться быстрее представителей элиты, и если не исправить эту ошибку, то общество скоро будет наводнено «худшими» людьми». Кстати, на Украине финансирование психиатрии планово сокращается в рамках медицинской реформы…

В-третьих, а что Преображенский сделал для превращения Шарикова в полноценного человека? Разве только к хирургическому вмешательству сводится процесс?

Шестьдесят с лишним лет спустя братья Стругацкие вложили в уста своего инфернального персонажа фразу: «Все они хирурги или костоправы. Нет среди них ни одного терапевта…». Такая же проблема содержится и в «Собачьем сердце»: терапевт — не терапевт, но воспитатель и учитель Шарикову точно нужен.

Занимается этим Преображенский? Ну, вроде бы да: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и комической же глупости о том, как надо всё поделить…».

Справились ли Преображенский и Борменталь с этой задачей? Нет. И, более того, не могли справиться — такими-то методами. Свалили всё на некачественную генетику…

Антикоммунистический памфлет

Могла быть в произведении и такая составляющая. В конце концов мы с вами помним, что писатель был нетерпим к собственным недостаткам в других. И Преображенский, с его точки зрения, был плох уже тем, что сотрудничал с советской властью и получал от неё разные ништяки (то, что сам Булгаков сотрудничал и получал, это, как мы понимаем, совсем другое…).

Но, вполне вероятно, речь идёт даже не об этом. Интересную версию предлагает, например, Эдуард Филатьев.

Он придерживается концепции, которая нам представляется, мягко говоря, сомнительной — Булгаков «мстит» своими произведениями советской власти за разрушенную жизнь. И Филатьев, соответственно, склонен видеть в каждом произведении Булгакова замаскированную антисоветскую пропаганду.

Например, почему бы действительно не предположить в Преображенском своеобразный аналог В.И. Ленина? Он ведь тоже был великим преобразователем — только не биологической, а социальной природы… И успех его эксперимента тоже вызывает сомнения. Филатьев, кстати, находит подходящую аналогию — один пытался преобразовать Шарика, а другой — целый шар (земной).

Ассистирует профессору хирург по фамилии Борменталь. А кто ассистировал Ленину? Тоже своеобразный «хирург» — нарком по военным и морским делам, «Лев революции» по фамилии Бронштейн (Троцкий).

В Швондере при желании действительно можно узнать Григория Зиновьева. Правда, единственный серьёзный конфликт с Лениным, который можно вспомнить, касался октябрьского эпизода, когда Зиновьев и Каменев в открытой печати выступили против вооружённого восстания. Но на момент написания повести (первая половина 1925 года) Зиновьев был одним из главных лидеров партии. Как глава Коминтерна, он выступал с отчётным докладом на XIII съезде РКП(б) в мае 1924 года (позже установилась практика, когда с докладами выступали генсеки). А в январе 1925 года был центральной публичной фигурой руководства партии, которое отправило в отставку Троцкого.

Ну и, наконец, Шариков. То есть не сам Шариков, а Клим Чугункин. Филатьев полагает, что имя и фамилию ему дали Клим Ворошилов и Иосиф Сталин, которые представляли собой прочную группу ещё со времён Царицынской обороны.

Не знаем, был ли знаком Булгаков с «политическим завещанием Ленина» («Письмо к съезду» и др.). Наверное, мог быть знаком — эти документы ходили в списках, ну и слухами земля полнится. Филатьев этим вопросом не задаётся, а зря — ведь именно там вождь мирового пролетариата писал, что Сталин «слишком груб» и «сосредоточил в своих руках необъятную власть». Чуть ли не прямая иллюстрация к его предположению.

Конечно, такого рода версия больше напоминает донос в ОГПУ. Из серии увидеть в фразе «растёт производство стали на душу населения» намерение «Сталина душу». Но, тем не менее получилось и забавно и остроумно.

Конечно, если бы Булгаков имел бы в виду что-то такое, он бы ни за что не дал повесть на рецензирование тому же Максиму Горькому и не стал бы зачитывать фрагменты на «никитинском субботнике» (литературные чтения у издательницы Евдоксии Никитиной, жены знакомого Булгакову ещё по Владикавказу Бориса Этингофа). Кстати, фрагменты эти слышал присутствовавший там сексот, отметивший в донесении, что «вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах» (сексот явно сам литератор). Проще тогда было явиться на Лубянку и объявить себя английским шпионом…