Даже просто буквальное прочтение повести открывает значительное пространство для дискуссий, как мы уже показали в прошлом материале. Но есть ведь и другие варианты прочтения. Мы вам представим два из них — серьёзный и сатирический.

«Вокруг Булгакова»: «подводные камни» «Собачьего сердца»
«Вокруг Булгакова»: «подводные камни» «Собачьего сердца»
© кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Насколько положителен Преображенский?

А с какого перепугу вы, уважаемые читатели, вообще решили, что профессор Преображенский — положительный персонаж? Из-за того, что он благообразен, интеллигентен и вообще — европейское светило? Да, это значимые характеристики персонажа. Но всё ли так однозначно?

Нет, не всё.

Во-первых, давайте посмотрим на ход событий.

Бродит себе по-своему счастливая собачка Шарик (замнём для ясности тот факт, что Шарик обожжен и его перспективы на улице не лучшие), но тут добрый профессор его подбирает и делает из него чудовищного Шарикова, от которого сам же потом страдает и, настрадавшись, превращает его обратно в собаку.

Согласитесь, способ действий не очень высокоморальный, особенно — на последнем этапе. Фактически ведь Преображенский Шарикова убивает. Причём убивает не в состоянии необходимой обороны, а просто потому что решил, что опыт не удался. Ошибочка вышла — не то пришили. Отрежем назад.

Да, создание получилось не слишком привлекательное, но это какой-никакой, а человек…

Опять же, кто его вообще просил подбирать пса Шарика и делать из него человека? Сам Шарик точно не просил — что и подтверждает получившийся из него Полиграф Шариков.

Во-вторых, а зачем Преображенский это делал?

Из соображений евгеники — эксперимент должен был способствовать улучшению человечества. Ничего из этого не выходит, и профессор Преображенский грустно соглашается с тем, что нет смысла «искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар».

«Вокруг Булгакова»: пять врачей «Белой гвардии»
«Вокруг Булгакова»: пять врачей «Белой гвардии»
© 24smi.org

Кстати, сам по себе вывод относительно того, почему эксперимент провалился, состоит, по мнению Преображенского, именно в том, что базовый материал (Клим Чугункин) оказался «некачественный». Ничего знакомого не слышите? Ведь почти прямая цитата из Галины Третьяковой… Причём бороться с «некачественным сырьём» Третьякова предлагает примерно так же, как профессор Преображенский, — скальпелем. Разница только в том, что профессор скальпелем умеет, а Третьякова не умеет ничего (люди, которые умеют хоть что-то, в грантовых конторах карьеры не делают).

Между тем, дьякон Владимир Василик обращает внимание на то, что профессор Преображенский близок к евгенике и социал-дарвинистским идеям Фрэнсиса Гальтона. «С точки зрения Гальтона, социальные институты, такие как благотворительность и психиатрические больницы, в демократическом обществе в высшей степени вредны, ибо позволяют худшим людям выживать и размножаться быстрее представителей элиты, и если не исправить эту ошибку, то общество скоро будет наводнено «худшими» людьми». Кстати, на Украине финансирование психиатрии планово сокращается в рамках медицинской реформы…

В-третьих, а что Преображенский сделал для превращения Шарикова в полноценного человека? Разве только к хирургическому вмешательству сводится процесс?

Шестьдесят с лишним лет спустя братья Стругацкие вложили в уста своего инфернального персонажа фразу: «Все они хирурги или костоправы. Нет среди них ни одного терапевта…». Такая же проблема содержится и в «Собачьем сердце»: терапевт — не терапевт, но воспитатель и учитель Шарикову точно нужен.

Занимается этим Преображенский? Ну, вроде бы да: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и комической же глупости о том, как надо всё поделить…».

Справились ли Преображенский и Борменталь с этой задачей? Нет. И, более того, не могли справиться — такими-то методами. Свалили всё на некачественную генетику…

Антикоммунистический памфлет

Могла быть в произведении и такая составляющая. В конце концов мы с вами помним, что писатель был нетерпим к собственным недостаткам в других. И Преображенский, с его точки зрения, был плох уже тем, что сотрудничал с советской властью и получал от неё разные ништяки (то, что сам Булгаков сотрудничал и получал, это, как мы понимаем, совсем другое…).

Но, вполне вероятно, речь идёт даже не об этом. Интересную версию предлагает, например, Эдуард Филатьев.

Он придерживается концепции, которая нам представляется, мягко говоря, сомнительной — Булгаков «мстит» своими произведениями советской власти за разрушенную жизнь. И Филатьев, соответственно, склонен видеть в каждом произведении Булгакова замаскированную антисоветскую пропаганду.

Например, почему бы действительно не предположить в Преображенском своеобразный аналог В.И. Ленина? Он ведь тоже был великим преобразователем — только не биологической, а социальной природы… И успех его эксперимента тоже вызывает сомнения. Филатьев, кстати, находит подходящую аналогию — один пытался преобразовать Шарика, а другой — целый шар (земной).

Ассистирует профессору хирург по фамилии Борменталь. А кто ассистировал Ленину? Тоже своеобразный «хирург» — нарком по военным и морским делам, «Лев революции» по фамилии Бронштейн (Троцкий).

В Швондере при желании действительно можно узнать Григория Зиновьева. Правда, единственный серьёзный конфликт с Лениным, который можно вспомнить, касался октябрьского эпизода, когда Зиновьев и Каменев в открытой печати выступили против вооружённого восстания. Но на момент написания повести (первая половина 1925 года) Зиновьев был одним из главных лидеров партии. Как глава Коминтерна, он выступал с отчётным докладом на XIII съезде РКП(б) в мае 1924 года (позже установилась практика, когда с докладами выступали генсеки). А в январе 1925 года был центральной публичной фигурой руководства партии, которое отправило в отставку Троцкого.

Ну и, наконец, Шариков. То есть не сам Шариков, а Клим Чугункин. Филатьев полагает, что имя и фамилию ему дали Клим Ворошилов и Иосиф Сталин, которые представляли собой прочную группу ещё со времён Царицынской обороны.

«Белая гвардия» Михаила Булгакова: об удачах и провалах экранизаций
«Белая гвардия» Михаила Булгакова: об удачах и провалах экранизаций
© скриншот видео Киноконцерн "Мосфильм"

Не знаем, был ли знаком Булгаков с «политическим завещанием Ленина» («Письмо к съезду» и др.). Наверное, мог быть знаком — эти документы ходили в списках, ну и слухами земля полнится. Филатьев этим вопросом не задаётся, а зря — ведь именно там вождь мирового пролетариата писал, что Сталин «слишком груб» и «сосредоточил в своих руках необъятную власть». Чуть ли не прямая иллюстрация к его предположению.

Конечно, такого рода версия больше напоминает донос в ОГПУ. Из серии увидеть в фразе «растёт производство стали на душу населения» намерение «Сталина душу». Но, тем не менее получилось и забавно и остроумно.

Конечно, если бы Булгаков имел бы в виду что-то такое, он бы ни за что не дал повесть на рецензирование тому же Максиму Горькому и не стал бы зачитывать фрагменты на «никитинском субботнике» (литературные чтения у издательницы Евдоксии Никитиной, жены знакомого Булгакову ещё по Владикавказу Бориса Этингофа). Кстати, фрагменты эти слышал присутствовавший там сексот, отметивший в донесении, что «вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах» (сексот явно сам литератор). Проще тогда было явиться на Лубянку и объявить себя английским шпионом… 