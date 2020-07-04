К полудню 4 июля количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире составило 11 198 211. За сутки число зараженных выросло на 83 781 человек. Таковы данные сайта coronavirus-monitor.info

COVID-19 унес жизни 529 212 человек, в том числе за сутки зарегистрировали 2 442 летальных исхода. В активной фазе болезни находятся 4 413 713 человек, из них 58 836 в критическом состоянии. Вылечиться от коронавируса смогли свыше 6,3 миллиона человек.

США по-прежнему лидируют по темпам распространения заболевания. С начала пандемии в Штатах зафиксировали почти 2,9 миллиона случаев заражения COVID-19, из них 15891 за сутки.

В Бразилии свыше полутора миллионов заболевших, суточный прирост составил 34350 новых пациентов. В этой стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 63254 человека, в том числе за сутки зарегистрировали еще 950 смертей.

В России, которая пока замыкает тройку лидеров антирейтинга, зафиксировали на сегодняшний день 667883 случаев коронавируса. Почти 438 тысяч человек вылечились с начала пандемии.

Ситуация на Украине

За минувшие сутки на Украине зарегистрировали еще 914 случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус унес жизни 1 227 человек, в том числе 15 пациентов скончались за последние сутки.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие выявили коронавирус, увеличилось на 118 человек. Двое заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян», — сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки заболели 74 ребенка и 63 медработника. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3450 детей и 6937 медиков.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за суки коронавирус выявили у 11 человек. Четверо из них находятся в больнице, семь человек лечатся дома под наблюдением врачей.

По состоянию на 4 июля в ВСУ болеют 170 человек, выздоровел 358, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 478 человек.

Число выявленных случаев COVID-19 в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки увеличилось на 23, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Всего в ДНР заболели с начала пандемии 1234 человека.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР глава республики Денис Пушилин ввел режим повышенной готовности. Под запрет попали массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а прибывающих из стран с неблагополучной эпидситуацией, отправляют на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

В России

По данным оперативного штаба, Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 168, до 10 027. За сутки заболели 6632 человека, таким образом прирост заболеваемости уже девять дней держится на отметке ниже семи тысяч.

В больнице в поселке Коммунарка в Москве, по словам главврача Дениса Проценко, на лечении находятся 339 пациентов, выписаны 40, два человека умерли.

Количество новых случаев COVID-19 в Москве почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600.

В пятницу, 3 июля, от осложнений, вызванных коронаирусной инфекцией. Скончался отец и тренер легендарного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

Соболезнования по случаи кончины заслуженного тренера России выразил президент России Владимир Путин. Нурмагомедова-старшего похоронили в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Проститься с легендарным тренером приехали именитые спортсмены и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для около полумиллиона малых и средних предприятий на профилактику коронавирусной инфекции.

Заявления на выплату можно будет подавать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Из бюджета страны на эти цели поступят 20 миллиардов рублей. Помощь получит около 1,8 миллиона человек.

В мире

Результаты теста возлюбленной сына действующего президента США Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл, которая исполняет обязанности советника в предвыборной кампании Дональда Трампа, оказались положительными. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники New York Times. Сын хозяина Белого дома, не заразился, как показали результаты тестирования.

Западная Украина с 29 июня по 3 июля: преодоление последствий паводка, конфликты вокруг нового районного деления и борьба с коронавирусом © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

Впервые за более чем три месяца в с анне распахнут двери пабы, кафе и рестораны, возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы начнут принимать постояльцев. Кроме того, британцы смогут навестить друзей и знакомых.

Журналисты уже назвали этот день «Днем независимости» по аналогии с праздником, который отмечается за океаном в США.

В Китае, где коронавирус в конце прошлого года нашел первых жертв, за сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения. У трех человек болезнь протекает в активной форме, еще четверо оказались бессимптомными носителями.