В биологии есть такой термин – сокращение кормовой базы. Это означает сокращение пастбищ и падение числа копытных, которые на них кормятся. Сокращение кормовой базы порождает и конкуренцию между хищниками, которые существуют за счет охоты на тех самых копытных

То же применимо и к некоторым сферам экономики. Из-за эпидемии COVID-2019 закрылось огромное количество заведений (от магазинов и ресторанов до клубов и отелей), с которых в Украине «кормилось» немалое число бандитов и националистов. Началась жесткая конкуренция за оставшиеся «хлебные» места, особенно богатые. Нужна ли сакральная жертва для зачистки Нацкорпуса? © Павел Волков

Среди богатых выделяется, например, сеть ювелирных магазинов B2B Jewelry. Она имеет все признаки «финансовой пирамиды»: людям предлагается купить драгоценности по завышенной цене и получать в дальнейшем пассивный доход, особенно, если они будут приводить новых клиентов. Однако, в отличие от многих «финансовых пирамид», эта обладает реальными активами в виде магазинов с ювелиркой. И вот ими в последнее время резко заинтересовались активисты и националисты в самых разных городах.

26 мая разгорелся конфликт вокруг единственного магазина B2B Jewelry в Харькове, расположенного на Павловской площади в центре города и как раз открывшегося после эпидемии. Средь бела дня в магазин зашла целая толпа молодых спортивных ребят, лидер которой потребовал закрыть торговое учреждение. После того как прибыла охрана, крепкие ребята взяли здание в осаду, продолжавшуюся несколько дней.

28 мая дошло уже до штурма магазина толпой из полусотни человек — с битьем витрин, закидыванием дымовыми шашками, в общем, все как принято. На место событий прибыли не только сотрудники патрульной полиции, но и бойцы полка полиции особого назначения и спецподразделений «Восток» и ТОР.

Вполне очевидно было, что в событиях участвуют не «пострадавшие вкладчики», а местные общественные активисты, «качающие» ситуацию в свою пользу. Процитирую источник с другой стороны конфликта — популярный Telegram-канал «ZaPravdu Харьков»: «Активистская сявота, у которых вместе с Лешкой Поликашовым свои «финансовые пирамиды». Решили влезть в бизнес B2B Jewelry и теперь вымогают бабки и пытаются бизнес отжать. Прямо сейчас у быдлоты конфликт с В2В, который сейчас проходит на площади Розы Люксембург (так называлась до 2013 года Павловская площадь. — Авт.). Там «Мы харьковчане» наехали на магазин B2B, хотели получить откат, но не сошлись по бабкам. Приехали 7 крузаков на киевских и винницких номерах… По информации: людей на двухсотках курирует экс-командир батальона «Східний корпус» Олег Ширяев». Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, в ходе упомянутого конфликта штурмующие пробили ножами шины четырем черным джипам, припаркованным у магазина (те самые «двухсотки», как на сленге автолюбителей называются любимые «братвой» внедорожники Toyota Land Cruiser 200).

Ширяев — персонаж в Харькове весьма известный. В нулевые годы имел отношение к «Патриоту Украины» (точнее — к группе спортсменов, близких к данной организации), но в 2011 году с началом репрессий против организации Андрея Билецкого благоразумно «отошел в сторону» и занимался разными околокриминальными делами (например, обнальными схемами).

Вспомнил о своем патриотизме Ширяев только в 2014 году и только тогда, когда ситуация в Харькове уже склонилась в сторону проукраинских сил. Он создал роту патрульной полиции особого назначения «Восточный корпус» (укр. «Східний корпус»), которая иногда выезжала в АТО, но чаще «наводила порядок» в Харькове. В августе 2015 года Ширяев возглавил Гражданский корпус «Азов» в Харьковской области, затем — харьковское отделение «Национального корпуса». Но к осени 2017 года бандитские методы Ширяева (например, он с подельниками расстреливал в ходе конфликтов правых футбольных фанатов и АТОшников) заставили Билецкого «попросить вон» своего мутного товарища.

В 2018 году дошло уже до открытых конфликтов — на теме рейдерства — группы Ширяева с «Нацкорпусом», в ходе которых шло в ход огнестрельное оружие. В общем, было бы неудивительно, если бы и сейчас Ширяев что-то «крышевал» в Харькове.

С противоположной стороны конфликта оказались тоже достаточно сомнительные личности и активисты, специализирующиеся на давлении (с целью дальнейшей наживы) на власть или бизнес. Помимо упомянутой выше общественной организации «Мы харьковчане», в атаке на B2B Jewelry активно участвовало общественное движение «НаКипело».

Далее в Харькове события на время затихли, зато переместились в Киев, где против B2B Jewelry неожиданно ополчились уже другие личности и организации, падкие до денег.

27 июня видеозапись у киевского магазина B2B Jewelry опубликовал в Telegram бывший глава разведки «Азова» Сергей Коротких, который после демобилизации был замешан в целом ряде сомнительных бизнес-схем и которого негласно называют главным «кошельком» партии «Национальный корпус». Деятель, на котором буквально пробу негде ставить, вдруг оказался разгневан деятельностью «финансовой пирамиды».

Читаем пост: «Праздник лоха в Киеве. Организатор — финансовая пирамида B2B Jewelry работает и здесь и, что особенно для них радостно, в России… Компания не имеет права работать, а работает… Здесь законы не работают и каждый мошенник может в свое удовольствие грабить народ Украины».

Полное ощущение тупой отработки «наезда».

Далее про B2B Jewelry Коротких на время забыл, но 3 июля вывесил новый пост, где после долгого рассказа про крах ювелирной компании Kingold в Китае перешел к продвигаемой им теме: «Ну и, конечно, как тут не вспомнить Украину и ее граждан. Которых грабят мошенник Гонта с русской крышей — B2B Jewelry. Николай Гонта создал пирамиду B2B Jewelry и продаёт по всей Украине дешевое серебро и «сертификаты», обещая за них заоблачные проценты».

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Пока Коротких пишет посты в Telegram, организации помельче (и победнее) перешли уже к прямым атакам на киевские магазины B2B Jewelry.

В конце июня закрытие киевского B2B Jewelry начала отрабатывать праворадикальная организация «Национальное сопротивление», лидер которой 30-го числа отчитался о том, что они установили прямо напротив магазина уже и агитационную палатку с качественной отпечатанной полиграфической агитацией. Разумеется, прогнозируемо дошло до конфликта — лидер «Национального сопротивления» сообщил, что некий неизвестный спортсмен (позже он назвал его сыном хозяина сети Николая Гонты) пообещал «перерезать ему горло», в ответ на что националисты пообещали наведаться к нему домой.

«Быдло решило бизнес прикрыть — только не для защиты обманутых вкладчиков, а для того, чтобы получить откат… Получается, что мошенников пришли закрывать мошенники, причем для собственной выгоды», — так оценивал начало конфликта «ZaPravdu Харьков». Это верно и для ситуации в целом по стране, но с уточнением — речь идет не только о мошенниках, замешанных в разных «разводных схемах», но и о тех, кто завязан на уличное насилие или даже более серьезный криминал. Вымуштрованный президент и его контролеры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Националисты тоже хотят есть, а кормить, одевать и возить их обходится недешево. Раньше разнообразные активисты и националисты довольствовались кто мошенничеством, кто рейдерством, кто «крышеванием» игровых автоматов, а сейчас на фоне истощения кормовой базы все они «сгрудились» на одной и той же поляне. И уже начинают больно толкаться локтями в процессе попытки ее дележа.