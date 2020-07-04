Пропустив начальную фазу создания всемирной финансовой системы биткоинов, Украина пошла своим путем. На деньги Украинского культурного фонда будут созданы виртуальны пчелы, производящие виртуальный мед

В первых рядах этого инновационного решения стоит Виктор Ющенко (кто бы сомневался!). Известный ранее как главный банкир страны, ее бывший премьер-министр и президент не менее известен и как любитель архаики во всех бездонных проявлениях свойств дерева и глины. Создать новую страну — как Господь Адама — из глины у Виктора Андреевича не получилось. После чего все свои мессианские устремления он направил туда, где им и место: в собирательство так называемых старожитностей. Поговаривают, что его коллекция вышитых рушников насчитывает то ли три, то ли пять тысяч единиц. А еще поговаривают, что есть в той коллекции некоторые экземпляры, на которых мастерицами прошлого был вышит даже двухглавый символ Российской империи.

Но сейчас говорить об этом коллекционеру не хочется. Зато он готов без устали рассказывать про пчеловодство — еще одно свое хобби. Он говорил о нем совсем недавно на презентации Национального проекта по сохранению и популяризации традиций бортничества «Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении». Представьте себе, что архаическую традицию меряют каким-нибудь бозоном Хиггса. Это вам не Россия, которую аршином общим не измерить — в Украине каждая пчела может быть оцифрована, а ее мед диджитализирован на пользу обществу. Коронавирус и классики литературы. Сказка про политического попа Зеленского и его коллективного Балду — "Слуг народа" © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

Объединились в этом порыве аж три области Украины: Киевская, Житомирская и Ровенская. Популяризировать и сохранять традиции бортничества и пчеловодства для них, видимо, дело жизни. Ведь традиции бортничества (по сути, воровства у диких лесных пчел дикого же меда) насчитывают в Украине более 1000 лет. И вот спустя такой огромный отрезок времени и ввиду невозможности воровать голубое топливо из опустевшей газотранспортной системы страна возвращается к своим истокам. Забавный исторический реверс получается…

«Для нас важна популяризация бортничества как элемента нематериального культурного наследия и использования его как объекта историко-культурного наследия национального значения», — заявил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Дмитрий Назаренко. Этот государственный муж 1985 года рождения имеет магистерскую степень по специальности «Гидравлические и пневматические машины». Поэтому, видимо, решил, что знает, как качается дикий мед.

По мнению организаторов проекта, просветительские материалы в дальнейшем могут стать основой досье для номинирования традиции бортничества на включение в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Куратор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко рассказала, что одна из задач — организовать фото- и видеофиксацию представителей этого ремесла в Киевской области, составить учетную карточку и подать его на рассмотрение экспертного совета НКС (нематериального культурного наследия Украины). Бескультурология. Небольшое видится на расстоянии © фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | Перейти в фотобанк

И то правильно. Украина — страна уже почти нематериальная. Вот землю осталось продать, и все, можно уходить в полесские леса воевать с пчелами за цветочный нектар. Но, как гласит народная восточная мудрость, сколько ни говори "халва" — во рту сладко не станет. Поэтому виртуальный музей — это, наверное, красиво. Но не прибыльно и не питательно. Да еще и пчелы, как на грех, раскрашены в цвета георгиевской ленты. И аполитичны в своей неразборчивости жалить.

Вот бы и украинским политикам тоже стать аполитичными — глядишь, и нектара в стране прибавилось бы, невзирая на окрас медоносов. Но на такое дело одного гранта «Украинского культурного фонда» маловато будет.