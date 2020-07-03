По состоянию на 19:00 3 июля в мире зафиксировано более 11 млн 74 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 525 тыс. человек скончались, свыше 6,1 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Мексика с 238,6 тыс. заболевших, следом идет Италия (240,9 тыс.).

На восьмом месте Чили (284,5 тыс.), потом Перу (292,3 тыс.), затем Испания (297,1 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.), Индия (633,3 тыс.), Россия (668 тыс.) и Бразилия (1 млн 502 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 850 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 131,6 тыс. человек, смертность 4,62%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,45%, более 34,8 тыс. человек.

В Великобритании — 43,5 тыс. (13,97%), в Бразилии — 58,4 тыс. (4,26%), В Мексике — 29,1 тыс. (12,24%) в Испании — 28,7 тыс. (9,72%).

Россия

В России по состоянию на 3 июля зафиксировано 668 005 случаев заболевания, 9882 заразившихся умерли, 438 670 человек выздоровели.

Смертность составляет 1,48%, что примерно в 10 раз ниже, чем во Франции, Великобритании или Бельгии, и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 июля

Меры поддержки, выработанные властями в период пандемии, обсуждались в ходе дискуссии с представителями бизнес-сообщества, так будет и дальше, сказал президент РФ Владимир Путин 3 июля.

«Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, то я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство, они все возникали в ходе дискуссии и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. Так и будет дальше без всякого сомнения», — подчеркнул Путин.

При этом, по его словам, безработица в России с начала пандемии немного подросла, но резкого скачка удалось избежать. Глава государства выразил надежду, что такого скачка не будет и в дальнейшем.

«У нас, слава Богу, сейчас нет, надеюсь, и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим. У нас немножко подросла безработица. У нас там было около 5%, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет», — сказал он.

Ситуация с коронавирусной инфекцией не нарушила и планы госкорпорации «Росатом» по промышленному производству смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое планируется использовать в атомной энергетике будущего.

В первом полугодии нынешнего года, несмотря на COVID-19, все производственные планы выполнены.

«Особенно важно, что завод фабрикации топлива выполнил план полугодия по выпуску тепловыделяющих сборок МОКС-топлива», — говорится в сообщении госкорпорации.

«Росатом» осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.

В таком цикле будет создан круговорот ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного горючего существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря выжиганию опасных радионуклидов.

Россия занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 3 июля зафиксировано 46 763 случая заболевания, 1212 заразившихся умерли (смертность 2,6%), 20 558 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 690 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Украина намерена стать одним из первых покупателей вакцины против коронавируса, заявил на брифинге глава Минздрава страны Максим Степанов.

Он напомнил, что некоторые страны уже заявили о разных стадиях клинических исследований вакцины, а компания AstraZeneca говорила, что они находятся на последних стадиях испытаний.

«Некоторые страны начали делать предзаказы, Украина тоже присоединяется к этим процессам. Как только в мире появится вакцина, мы хотим, чтобы она у нас появилась одной из первых», — приводит РИА Новости слова Степанова.

Министр добавил, что в западных регионах Украины наблюдается наиболее напряженная ситуация с коронавирусом.

«Всего 11 регионов в Украине, где показатели (заболеваемости. — Ред.) сейчас превышают нормы. По представлению санэпидемврачей этих областей были сделаны представления об усилении ограничительных мер», — сказал Степанов.

Тем временем стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19. Ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от двухсторонней пневмонии дома, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

«Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», — сообщил офис в Telegram.

Зеленский заявил, что уже в пятницу вечером вся семья соберется за одним столом. «Елена одолела COVID-19! Наконец сегодня вечером вся семья будет за одним столом», — написал он в Twitter.

Также сообщается, что пункт пропуска «Будомеж-Грушев» на польско-украинской границе возобновит работу с 6 июля.

«Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1.00 (совпадает с мск. — Ред.) понедельника, 6 июля», — говорится в публикации Госпогранслужбы Украины.

Правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС, в том числе с Польшей.

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) испытывает осторожный оптимизм в отношении возможного появления вакцины от коронавируса, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса», — сказал он.

По его словам, экспертов сейчас интересует вопрос, будет ли возможность для достаточного производства вакцины, когда она появится, чтобы предоставить ее всем странам.

Однако если государства продолжат открывать границы без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием», — сказал он.

По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 2 июля © бюллетень

Медики изучили состояние здоровья пациентов, перенесших заражение SARS-CoV-1, который стал возбудителем вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад. Этот вирус на 80 процентов идентичен SARS-CoV-2. Выяснилось, что у многих пациентов после выздоровления развился поствирусный синдром в виде усталости.

Ученые предполагают, что это связано с нарушением функции надпочечников, при котором организм не вырабатывает достаточного уровня кортизола, что, в свою очередь, влияет на ощущение усталости.

Это изменение может быть вызвано сбоем в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. При этом ученые отметили, что пациенты полностью приходили в норму в течение года.

Описанное свойство нового коронавируса, как и ряд других уже известных, ученые объяснили связью патогена SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 — белками, присутствующими во многих тканях.

«Это позволяет вирусу проникать в клетки, производящие гормоны, и вызывать беспорядок в гормональной системе», — пояснил один из авторов работы Ноэль Пратхипан Сомасундарам.

Тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19, уверены ученые. Так, прием стероида дексаметазона, синтетического аналога кортизола, позволил снизить смертность у тяжелобольных пациентов с COVID-19.