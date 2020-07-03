В пятницу, 3 июля, Верховная Рада провела сразу два заседания - очередное и внеочередное. Парламентарии одобрили изменения в госбюджет, а также приняли постановления об отставке руководителей Нацбанка и Антимонопольного комитета Украины

Состоялся традиционный час вопросов к правительству. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал депутатам о последствиях наводнения в западных регионах Украины. По его словам, правительство выделило средства для помощи каждой семье, пострадавшей от стихии.

«Владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, выплачивается по 300 тыс. грн, семьям на капитальный ремонт — 50 тыс. грн, семьям, чьи жилые дома повреждены — 20 тыс. грн.», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что всего на восстановление жилищ и восстановление инфраструктуры в пострадавших областях выделено более 720 млн грн, и это «не окончательная сумма».

Также прозвучала информация о том, каким может быть учебный процесс в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр отметил, что нельзя исключать варианта дистанционного обучения.

«Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, учить наших детей независимо от ситуации с эпидемией и пандемией мировой, поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем», — заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас в правительстве работают над тем, чтобы дистанционное обучение было качественным и полноценным.

Отметим, что в этой сфере есть нерешённые проблемы. Так, по данным Министерства цифровой трансформации Украины, 40% школ в стране не имеют качественного (быстрого) интернета. А 3% учебных заведений, по данным Минобразования, вообще к интернету не подключены.

На очередном заседании нардепы продолжили рассмотрение во втором чтении законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Противники принятия закона заявляют, что Украина снова «станет проходным двором для игорной мафии», что в условиях экономического кризиса украинцы «понесут из дома последнее». Сторонники, в свою очередь, нажимают на то, что бюджет получит доходы.

Затем депутаты выступали по различным вопросам (запомнилось предложение наладить производство ракет средней дальности для «сдерживания» России). После чего практически без перерыва началось внеочередное заседание (его планировали провести ещё вечером в четверг, но перенесли).

Заседание проходило довольно бурно, во время внесения изменений в закон «О высшем образовании» депутаты из фракции «Европейская солидарность» пытались блокировать трибуну (но безуспешно).

Проголосовали за проведение торжественного заседания в честь 30-летия принятия Декларации о независимости Украины. При обсуждении этого вопроса депутат Рады от ОПЗЖ Юлий Иоффе, принимавший участие в голосовании за декларацию, напомнил, что тогда голосовали за мирную внеблоковую страну, и все гордились тем, что Украина получила независимость без пролития крови. Но теперь кровь проливается, а большинство в Раде ничего не делает для установления мира, подчеркнул политик.

Приняли изменения в госбюджет в связи с необходимостью ликвидации последствий наводнения. При обсуждении депутат Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич выразил недоумение, почему этот вопрос решается только сейчас, а до этого парламент всецело был занят проблематикой «одноруких бандитов». Он также призвал строго контролировать расходование средств.

Наконец, проголосовали за постановление об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия. «За» проголосовали 286 депутатов (при необходимых 226 голосах).

Ранее (1 июля) тот подал президенту Украины Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, пояснив своё решение тем, что «в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление».

Об этом давлении Смолий заявил и в своём выступлении перед депутатами Рады. Перечислив достижения НБУ под своим руководством, Смолий заявил, что уходит «с высоко поднятой головой».

Его оппоненты тоже нашли что сказать: какие достижения, если 150 банков ликвидированы, а банковская система так и не начала работать на реальную экономику, реальный сектор падает… Прозвучало и предложение провести полный аудит деятельности НБУ.

На этом же внеочередном заседании парламентарии приняли постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) — он подал соответствующее заявление накануне. Сам глава АМКУ в парламент на рассмотрение вопроса о своей отставке не пришёл.