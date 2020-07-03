На уходящей неделе резко возросла активность украинских политиков. Тут и деятельность Пётра Порошенко, который формирует вокруг себя широкий фронт правых сил, и создание новых политических партий, и слухи о новом Майдане. До выборов остаётся 4 месяца, но такое впечатление, что на украинских политиков повлияло голосование в России

Впрочем, есть и другие важные темы. Например, подал в отставку глава НБУ Яков Смолий. Рада отставку приняла и должна кого-то назначить. Однако вопрос этот довольно сложный.

Эпидемия и карантин

Темпы роста числа заражённых снизились, но не всё так однозначно.

На утро 3 июля в стране заразились коронавирусом 46 763 человек, недельный прирост составил 5646. На предыдущих неделях прирост составлял 6,1; 5,9; 3,7; 3,6; 2,3; 2,8; 3,1; 3,4 и 2,2 тыс.

Умерло 1212 человек, недельный прирост составил 126 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 101, 131, 107, 93, 81 и 112 человек.

Вылечились 20 558 человек. Недельный прирост — 2259 человек (на прошлых неделях — 2266, 2892, 2099, 3377, 1410, 2112, 1767 и 1293).

Снижение количества заболевших, как всегда, хорошо коррелирует с сокращением числа протестированных.

— 26 июня сделали 27,2 тыс. тестов, выявив 1,11 тыс. случаев заболевания.

— 27 июня сделали 24,6 тыс. тестов (на 9% меньше) и выявили 948 случаев (на 14% меньше).

— 28 июня сделали 14,2 тыс. тестов (- 43%), выявив 917 заболевших (- 3,5%).

— 29 июня количество сделанных тестов сократили до 9,9 тыс. (- 29%), выявив 646 заболевших (- 30%).

— 30 июня сделали 11 тыс. тестов (+ 10%), выявив 706 случаев (+ 9%).

«Нас не загонят в стойло карантина»: в Одессе прошел протестный автопробег — видео

Собственно, то, о чём мы и пишем регулярно — сами по себе данные о количестве выявленных заболевших в украинских условиях ничего нам не дают. Эти данные, скорее, позволяют манипулировать общественным мнением и обосновывать (при желании) ужесточение или смягчение карантина.

Насколько известно, рост числа тестирований и соответствующий «рост заболеваемости» мог быть связан с тем, что Кабмин перебросил часть средств МОЗ в Минтранс. И министр Степанов начал демонстрировать свою полезность.

Судя по всему, деньги медикам вернули, а сроки карантина продлили до 31 июля. Правда, возможность их ужесточать оставляют на усмотрение местных властей.

«Электоральная катастрофа» Зеленского

Публикация Социологической группой «Рейтинг» результатов исследования, проведённого 24-28 июня, заставило вновь говорить об электоральных перспективах действующего президента.

Если бы президентские выборы проходили в конце июня, то результаты были бы такие:

— Владимир Зеленский — 35% (в 2019 году — 30%);

— Пётр Порошенко — 11% (16%);

— Юрий Бойко — 11% (на самом деле больше, потому что в списке есть Виктор Медведчук с 3%; в 2019 году — 12%);

— Юлия Тимошенко — 7% (13%);

— Игорь Смешко — 7% (6%).

В списке присутствует также Анатолий Шарий — 2,5%.

Как видим, никакой электоральной катастрофы с Зеленским не случилось. Да, его сегодняшний рейтинг намного меньше 73%, полученных во втором туре, но…

Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины

Во-вторых, рейтинг Зеленского даже несколько выше, чем его результат в первом туре выборов. Т.е. свой базовый электорат он сохранил. Ничего катастрофического с ним не случилось.

В-третьих, если обратить внимание на динамику политиков «старой школы» и низкий рейтинг Шария, остаётся повторить уже неоднократно сказанное: общество настроено на новые лица в политике, и в этом смысле Зеленскому альтернативы нет. Как бы избиратели ни были им недовольны, в случае реальных перевыборов он имеет все шансы подтвердить свой мандат.

Несколько иная ситуация с рейтингами политических партий:

— «Слуга народа» — 29% (в 2019 году — 43%);

— ОПЗЖ — 15% (13%);

— «Европейская солидарность» — 14% (8%);

— «Батькивщина» — 11% (8%);

— «Сила и честь» — 4% (4%);

— «Партия Шария» — 4% (2%).

В общем, у «Слуг народа» всё плохо — они голоса теряют. У остальных хорошо — к ним возвращаются избиратели, которые в 2019 году случайно проголосовали за СН.

Пётр Порошенко как великий объединитель

На прошедшей неделе Порошенко демонстрировал свои способности объединить все правые промайданные силы. Определённые успехи у него, безусловно, есть.

Во-первых, его штаб возглавил Александр Турчинов, причём штабом он будет руководить сам — влияние Порошенко радикально снижено.

Кстати, в штабе — знакомые всё лица.

Отбором кандидатов на выборы занимается экс-депутат Сергей Березенко (он, судя по всему, снова будет замглавы штаба).

Партстроительство поручено депутату Максиму Саврасову.

Работой с медиа займётся пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Информационно-аналитическая работа поручена депутату Ростиславу Павленко.

Политтехнологическая часть возложена на Олега Медведева (он же спичрайтер), Игоря Грынива и Викторию Сюмар (кадры старые, опытные, эффективные).

Во-вторых, циркулирует информация относительно того, что ведутся переговоры с Арсением Яценюком. Рейтинга у него, конечно, нет, но утверждается, что он имеет какие-то медиаресурсы и связи на Западе, которые могут пригодиться Порошенко.

Кстати, в одной из прошлых публикаций мы упомянули о слухах относительно того, что Яценюк и его сестра якобы примкнули к сайентологам. Так вот — сайентологическая церковь это отрицает. Специально письмо в редакцию прислали.

В-третьих, наблюдатели отметили, что во время марша «Национального корпуса» с требованием запрета ОПЗЖ и Партии Шария, лозунговое хозяйство полностью было позаимствовано у Порошенко.

На деньги Порошенко и Байдена. Украине готовят новый Майдан? © REUTERS, Gleb Garanich Билецкого выступал против него, но сейчас концепция поменялась, и все правые силы должны объединиться против «реванша».

Появление Турчинова в штабе ЕС, а также сотрудничество с боевиками «Национального корпуса» сразу вызвало подозрение, что Порошенко готовится не столько к выборам, сколько к акциям протеста, а возможно, даже и к Майдану.

Возможность последнего зависит от ситуации в США.

Изначально эмулирование демократии в постмайданной Украине было проектом демократов. Поэтому если победит Байден, Майдана ждать не стоит — Зеленский эту фракцию в США вполне устраивает.

У республиканцев никаких обязательств по этому поводу не было. Более того, не исключалось даже, что Трамп «разрешит» Порошенко не проводить выборы или проводить их так, чтобы гарантированно стать президентом. Порошенко, однако, ухитрился поссориться с Трампом ещё до выборов.

Сейчас ситуация даже более своеобразная — победа Трампа будет означать новую волну дезорганизации Америки, и США будет просто не до Киева. Правда, будет ли это означать свободу действий вплоть до переворота и сможет ли его организатором выступить Порошенко, пока непонятно.

С точки же зрения чисто электоральной очень трудно себе представить ситуацию, при которой ЕС в общенациональном масштабе получил хотя бы 20% голосов активного электората.

Партийная жизнь

1. 3 июля в Киеве создана партия «Пропозиция».

Это одна из анонсированных «партий мэров». В совет партии входят мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Связываемые с главой Офиса президента телеграм-каналы тут же накинулись на эту организацию, придумав ей название «партия торгашей».

Кажется, в Киеве побаиваются появления таких проектов.

Святослав Вышинский: «Партия мэров» может стать политическим воплощением реальной децентрализации на Украине © Facebook, Філософ Вишинський 2. Экс-заместительница министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина записала видеообращение: «Я решила бороться за правду самостоятельно. (…) Я создаю свою партию Украина против коррупции, чтобы разобраться наконец с этими „политическими проститутами". Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, и можно оскорблять женщин. Да женщины во сто раз умнее и честнее, чем вы».

Кто стоит за этой инициативой, пока непонятно. Возможно, впрочем, никто, а СМИ отреагировали на то, что Клитина выступала в купальнике.

3. Анатолий Шарий оказался слабым политтехнологом — серия жестоких избиений активистов его партии (наиболее серьёзные инциденты были в Харькове и Житомире) сняли с повестки дня тему того, что Партия Шария потеснила националистов с улиц. Из партии борцов с беспределом она стала партией жертв беспредела.

Другое дело, что снимать её с регистрации никто не будет, — нет оснований, а само существование партии выгодно и власти, и тем, кто требует её запрета (кого они бить-то будут?).

Отставка Смолия

Смолий подал в отставку из-за политического давления и сразу спровоцировал политический и экономический кризис (упал курс гривны и был сорван очередной выпуск еврооблигаций).

Судя по всему, шаг этот не экономический, а политический.

«Независимость» главы НБУ — момент не столько институциональный, сколько политический, фиксирующий его независимость не от исполнительной власти, а от украинского государства как такового.

Сергей Арбузов прокомментировал происходящее так:

«Суть: Президент хочет вливаний в экономику (кредиты, инвестпроекты), говорил с банкирами, они, понятное дело, показали на НБУ. На экономическом Совете Президент потребовал нарастить денежную массу, т.е. пересмотреть макроэкономический план. Уверен, что Смолий рассказал про девальвацию, инфляцию и другие ужасы этого шага.

Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

Исходя из этого можно предположить, что уход Смолия — проявление борьбы между «соросятами» и «националистами» в окружении президента (различия между ними трудноуловимы, но они всё же есть).

Наиболее вероятным претендентом на пост главы НБУ считается Богдан Данилишин.

Впрочем, «контрольный пакет акций» тут у МВФ, и он может настоять на кандидатуре, которая его устраивает, даже если она никого не устраивает на Украине (вроде Милованова или Яценюка, чьи кандидатуры тоже обсуждаются).