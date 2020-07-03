Уже осенью многострадальная Украина рискует пережить новую «революцию», точнее, новый Майдан. Его готовят националистические организации, финансирование идёт из-за рубежа. С таким заявлением выступил сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович

В комментарии телеканалу «112 Украина» политик напомнил о призыве бывшего главы «Правого сектора» (организация, запрещённая в РФ. — Ред.) Дмитрия Яроша «идти на Киев и свергать нынешнюю власть».

«Лично меня это не удивляет — радикалы постоянно так делают: откроют крышку «схрона», «гавкнут» что-то и залезут назад. Но факт состоит в чем: все знают, что националистические организации Украины сегодня начали финансироваться напрямую экс-президентом Петром Порошенко, и они готовят очередной Майдан ориентировочно к сентябрю», — заявил Рабинович.

Политолог Рудяков рассказал о двух сценариях Майдана в Киеве © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байденом неплохо «подбили», — заявил политик, чьи слова приводит сайт партии.

Действительно, национал-радикалы проявляют в последнее время заметную активность. Заметную, поскольку трудно не заметить регулярные нападения на политических оппонентов, в результате которых люди оказываются в реанимации.

В Харькове 24 июня националистами был жестоко избит координатор Партии Шария Никита Роженко — он лишь чудом остался жив, предстоит длительное лечение. Были нападения на сторонников Шария в Житомире и в Черкассах. В Виннице пострадавшему от нападения националистов человеку грозит ампутация лёгкого (подозреваемый в этом нападении задержан). В Киеве национал-радикалами был атакован офис «Оппозиционной платформы — За жизнь».

При этом националисты открыто запугивают оппонентов и угрожают им расправой. В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что взломана база данных Партии Шария, и теперь у радикалов есть доступ к именам, адресам, телефонам и фотографиям партийцев.

И что же? Правоохранители не реагируют, президент молчит.

Тем временем «Нацкорпус» провёл в Киеве марш с требованием «запретить ватные партии» — Партию Шария и ОПЗЖ. Эти политсилы в «Нацкорпусе» считают «пророссийскими», не особо утруждая себя поиском доказательств.

«Национальный корпус» вводят в бой © AP, Efrem Lukatsky заявил один из участников марша в комментарии «Klymenko Time».

Сами-то национал-радикалы, конечно, обеспечивают «стабильность», результаты которой все видят… Глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий на митинге в Киеве заявил, что «Партия Шария» и ОПЗЖ должны быть сняты с регистрации в связи с нарушением с их стороны статьи пятой закона «О политических партиях» — они, дескать, «скупают все СМИ», «летают в Москву»… К тому же — «льют грязь на революцию достоинства».

В ответ Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога зачитал некоторые пункты указанной статьи: подрыв безопасности государства, пропаганда войны, насилия, разжигание расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека, пропаганда коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и их символики…

Наконец, пункт о том, что политические партии не могут иметь военизированных формирований.

Уличная война продолжается: марш националистов против Шария и ОПЗЖ в Киеве © Скриншот с видео Украина.ру

Само по себе требование националистов запретить не нравящиеся им партии вполне сюрреалистично, отмечает издание «Страна», напоминая, что «Нацкорпус не так давно объявил открытую «охоту» на активистов «Партии Шария», регулярно их избивает, атаковал офис «Оппоплатформы» в Киеве».

То есть, эта политсила совершает «много разные действий, каждое из которых тянет не только на уголовное дело, но и на запрет партии «Национальный корпус», отмечает издание.

«Однако вместо этого Нацкорпус требует запретить партии, которые становятся жертвами его нападений. Ситуация получается перевернутой с ног на голову», — констатирует «Страна».

Ранее Анатолий Шарий назвал «Нацкорпус» террористической организацией, действующей «под крышей» властей и финансируемой (по его мнению) из Офиса президента Зеленского. Есть, как видим, и другие мнения: националисты могут стать орудием экс-президента Порошенко, желающего вернуть власть… Но дело не в именах президентов, дело в элите.

Андрей Гожый: На ближайших выборах Зеленского ждёт крайне неприятный сюрприз © Facebook, Андрей Гожый Андрей Гожый, «Национальный корпус» аффилирован с руководством Украины.

«А руководство этой страны отвыкло бороться в честном легитимном политическом поле, бороться путём агитации и пропаганды своих ценностей, но зато научилось говорить только языком силы, запретов, давления. Поскольку сила, запреты, давление и насилие давали позитивный для руководства результат последнее время (единственный провал был с выборами Порошенко), то они и используют проверенный механизм», — считает правозащитник.

Уличная война не прекращается, напротив, набирает обороты. И это грозит стране новыми серьёзными потрясениями.