Государственное бюро расследований обвинили в нанесении урона обороноспособности Украины. Расследуя дела времён Петра Порошенко следователи невольно лишили ПВО страны обороноспособности

В четверг, 2 июля, командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Госбюро расследований в подрыве обороноспособности страны. Командование украинских ВВС рассказало, что следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы — клистроны. И это притом что эти приборы являются одними из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. «Чтобы РФ убралась с Донбасса»: Главнокомандующий ВСУ рассказал о подготовке к наступлению в условиях города © Скриншот ICTV

«Так, 1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда С. Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующая сопровождающая документация», — говорилось в заявлении.

Следователи инкриминировали украинским должностным лицам нарушения при закупке этих деталей. Однако в постановлении суда говорилось лишь об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей ракетных дивизионов, но не об изъятии клистронов. При этом аналогичные события происходили в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и в Херсонской области (в/ч А1836).

«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения «Кавказ-2020», где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи», — заявило командование ВВС Украины. Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины © Facebook, ВМС ЗС України | Facebook, ВМС ЗС України | Перейти в фотобанк

Кроме того, оно подчеркнуло, что отсутствие изъятых приборов может «привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны».

«Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. Одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства», — резюмировалось в сообщении.

Позже его удалили из Facebook. Однако копия заявления командования ВВС Украины уже разошлась по украинским СМИ.

Спустя некоторое время Государственное бюро расследований признало изъятие клистронов и заявило, что в ближайшее же время вернет их на место.

«Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020г провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны)», — признали в ГБР вечером 2 июля, и заявили, что «в тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора вернут сегодня».

Тем не менее руководство ГБР инициировало служебное расследование, которое даст оценку правомерности действий следователей.

На Украине этот скандал наделал шума в первую очередь из-за возможной угрозе обороноспособности страны. В то же время он показал критическую зависимость украинской обороны от деталей из России.

Ключи от украинского неба в руках России

В 1964 году на советские киноэкраны вышел фильм «Ключи от неба», рассказывающий о приключении радиолюбителя Семёна Лагоды (его сыграл Александр Леньков), попавшего на срочную службу в войска ПВО. Одну из главных ролей — командира Лагоды лейтенанта Кириллова — сыграл украинский советский актер Валерий Бессараб (любителям мультипликации он известен как озвучивавший роль Джима Хокинса в «Острове сокровищ» Киевнаучфильма). Фильм по сценарию украинского советского писателя и офицера Красной армии Ивана Стаднюка снимали в Крыму и в Житомире. Так, знаменитая сцена с лилиями была снята на территории Житомирского военного училища.

Примечательно, что в «Ключах от неба» показали реальный зенитно-ракетный комплекс С-75 «Двина».

С тех пор прошло почти 60 лет, и на вооружении украинской армии сегодня пусть и советские, но уже другие зенитно-ракетные комплексы — С-300 «Фаворит», которые поступили на вооружение 14 лет спустя после того, как на экраны вышли «Ключи от неба». Вирус открыл новый фронт. Что происходит с коронавирусом в ВСУ © Facebook, Міністерство оборони України

Собственно, именно эти комплексы и пострадали от следственных действий ГБР.

«В чем суть дела? ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? На закупках запасных частей, которые Украина закупает в России. Клистроны для С-300 можно купить только в РФ. Это хорошо известная проблема — в 2014-м году бывший директор полтавского завода «Знамя» Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300. В 2016-м его освободили по обмену. В общем, обыски и изъятия клистронов — это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчёт за наличные, первичных документов нет. И все об этом знают», — пояснил логику действий ГБР главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

По его словам, действия Госбюро расследований напрямую угрожают национальной безопасности и шпионской сети Украины в России.

«Расследование раскроет, кто и каким путём покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов. И подставим тех, кто нам доверился!» — подчеркнул Бутусов.

Таким образом, он признал, что Украина на седьмой год войны в Донбассе (которую на Украине официоз именует «российско-украинской войной») закупает вооружение в «стране-агрессоре» — России.

Если он прав, то для российской контрразведки появилась новая задача: узнать, кто и как продает детали военного назначения стране, которая называет Россию своим главным противником.

Впрочем, скандал с ПВО попытается использовать один из тяжеловесов украинской политики. Речь о Петре Порошенко, по которому очень больно ударил скандал февраля 2019 года.

Оправдание для Порошенко

В своей записи Бутусов особенно напирает на то, что сам скандал с клистронами возник из-за расследования дел в отношении Порошенко.

«В попытке повесить на Порошенко какие-то вполне очевидные вещи, правоохранители дошли до абсурда. Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ — действия следователей это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия? Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации прежде чем стартовать? Почему нет никакой координации между государственными органами? Почему такие секретные проблемы решаются на уровне Фейсбука? Управление обороной страны существует или всем уже пофиг? Почему у нас настолько бездарная военная контрразведка в СБУ, которая не понимает как следует проводить расследование в таких условиях?» — написал главред издания «Цензор.Нет».

При этом для Порошенко более памятен другой оборонный скандал: дело Свинарчуков-Гладковских о закупке и продаже втридорога украинским оборонным заводам контрабандных деталей из России. Он вспыхнул в конце февраля с обнародованием журналистского расследования проекта Bihus Info. В скандале оказалась замешана семья близкого друга Порошенко — замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (ранее у него была фамилия Свинарчук). Чучундра и его покровители: Новый оборонный скандал ударит по Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Близкие к Порошенко люди частично оправдывали контрабандистов.

«Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны», — заявил после обнародования первой части расследования занимавший тогда пост генпрокурора Украины Юрий Луценко, указав, что неприемлемо лишь завышение цены. Дело Гладковского: бывшего замминистра обороны подозревают в коррупции © пресс-служба НАБУ

Тем не менее, в обществе эта информация вызвала бурю негодования. Против Порошенко прошли акции протеста по всей стране. В конечном итоге этот скандал стал еще одной соломинкой, которая сломала хребет верблюду: Порошенко с треском проиграл президентские выборы 2019 года.

Нынешний скандал с деталями очень похож на историю Свинарчуков-Гладковских. И в адрес следователей звучат все те же проклятья: мол, они подрывают обороноспособность Украины своими расследованиями.

Вполне возможно, Порошенко, а точнее его окружение и лояльные активисты, не преминут упомянуть о скандале с Гладковскими, чтобы в очередной раз обвинить президента Владимира Зеленского и правоохранительные органы в уроне обороне страны.