На Украине собираются легализовать игорный бизнес. В пятницу, 3 июля, Рада рассмотрит во втором чтении законопроект № 2285-д, предполагающий внедрение в правовое поле ранее запрещенных сфер деятельности - лотерей, азартных игр в казино и Интернете, деятельности букмекерских пунктов и залов игровых автоматов, игры в покер онлайн

Что предусматривает закон о легализации азартных игр?

Согласно документу, возможность участвовать в азартных играх появится у лиц не младше 21 года. Все участники должны будут проходить обязательную личную идентификацию (в том числе для онлайн-игр). Не смогут играть недееспособные или частично недееспособные люди, организаторы игр, лица, которые могут знать о результате игры или повлиять на него. Спортсменам и спортивному персоналу нельзя будет размещать ставки на результаты соревнований, в которых они участвуют.

Для контроля над данной сферой будет создан новый орган — государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр в составе 7 человек. В сферу ее компетенции войдут мониторинг и выдача лицензий. Предоставлять услуги в сфере азартных игр можно будет после получения лицензии, которая выдается на пять лет. К организаторам игр прописаны несколько требований: это должно быть юридическое лицо с уставным капиталом больше 30 млн грн (на момент подачи заявления на получение лицензии), не иметь судимости в сфере хозяйственной деятельности, не являться резидентом или конечным бенефициаром «государства-агрессора» (Российской Федерации. — Ред). Вопрос на 7 млрд. Арахамия объяснил, почему легализовать игорный бизнес нужно не позднее следующей недели © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Законопроект предусматривает размещение казино в пятизвездочных отелях, имеющих минимум 150 комнат в столице и 100 — в других населенных пунктах. Стоимость лицензии для казино отличается. В Киеве она составит 2 млн долларов в год, в провинции — 1 млн. Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд с не менее чем 50 комнатами для Киева и 25 — в других населенных пунктах. Стоимость лицензии — порядка 250 тысяч долларов, плюс нужно будет платить порядка 100 долларов за каждый автомат в месяц. Легально смогут работать как в офлайне, так и онлайн букмекерские конторы: для них лицензия обойдется в миллион долларов, плюс ежемесячный платеж $500 за каждую контору. Также будут разрешены онлайн-казино и онлайн-покер, за каждый сайт нужно будет платить в бюджет около $200 тыс., но в покерных клубах игра на деньги по-прежнему под запретом, это прерогатива исключительно для казино.

Еще из интересного в законопроекте: организатору азартных игр нельзя давать игроку возможность играть в долг или с рассрочкой платежа. Предусмотрена возможность ограничения посещения человеку игровых заведений на срок от полугода до 3 лет, если участие в азартных играх наносит материальный вред ему самому или членам его семьи. С данной целью игрок может обратиться к уполномоченному органу или заведению, а члены семьи — потребовать этого через суд.

Как и почему процветал нелегальный игорный бизнес на Украине

Стоит отметить, что игровой бизнес в стране успешно существует нелегально. Согласно неофициальной статистике МВД Украины, в целом по стране игровых залов насчитывается около 15 тысяч. Наибольшая их концентрация в Киеве — до 1000, в крупных городах-миллионниках (Одесса, Днепр, Харьков) — до 300.

«Чистая» прибыль одного заведения в регионах — 300-500 тыс. гривен в месяц (10-18 тыс. долларов). В столице эта цифра увеличивается в два или три раза.

Все это было бы невозможно без взяток правоохранительным органам, которые «не замечают» существования казино за 30-50 тыс. гривен. Кроме того, свою «долю» имеют и представители национал-радикальных организаций, взимающие с одной «точки» примерно такую же сумму за отсутствие «налетов». Отказ платить «патриотам» может быть чреват последствиями, вплоть до уничтожения зала «коктейлями Молотова». Погром также может случиться вследствие войны между организациями за передел сфер влияния — тогда визита людей в камуфляже и балаклавах не избежать. Здесь «активисты» очень схожи с мафиози. Кузьмин: «Игорный бизнес легализовали, на очереди проституция и торговля оружием» © Иван Пономарев

Охотники за «легкими деньгами» имеют также возможность играть в интернете: хотя формально действует запрет, в открытом доступе находятся более 50 сайтов. Причиной этому является слабая техническая обеспеченность провайдеров, которым для перекрытия доступа к онлайн-казино необходимо оборудование на сумму около 2 млрд долларов, которые просто неоткуда взять. Кроме того, учитывая наличие современных технологий, таких как VPN, любой запрет обойти не так уж трудно.

Процветанию нелегалов способствует не слишком серьезная ответственность за нарушение закона. Так, организаторам грозит штраф от 170 до 680 тыс. гривен, в случае повторного привлечения за данное уголовное правонарушение — от 680 до 850 тыс. гривен и конфискация оборудования, а также незаконно полученных денежных средств. В свою очередь, для обычных игроков предусмотрен лишь административный штраф в размере 112 грн.

При Порошенко монополистом на рынке азартных игр стала «Украинская национальная лотерея» (УНЛ), которой принадлежали около 80% «точек». Ее конечными бенефициарами являлись соратники пятого президента Александр Третьяков, Глеб Загорий и Борис Ложкин. По данным журналистов-расследователей, чистый доход фирмы исчислялся 10 млрд гривен (400 млн долларов в год). Вследствие высокого покровительства борьба с нелегальными игровыми заведениями как со стороны правоохранителей, так и со стороны «патриотов» сводилась к показухе. Временами осуществлялись рейды, во время которых «накрывались» игровые залы, но зачастую после того, как шумиха стихала, они возобновляли свою деятельность на том же месте.

Курс Зеленского на легализацию

О проблеме легализации игрового бизнеса много говорилось еще с 2015 года, этот вопрос лоббировал министр МВД Арсен Аваков, обращавшийся с соответствующим воззванием к Верховной Раде, а также тогдашний генпрокурор Юрий Луценко. В парламенте еще в 2019 году на рассмотрении находились аж шесть законопроектов на вышеуказанную тему. Обязательства перед МВФ требовали от Украины принять соответствующие меры к концу 2018 года, но этого не произошло.

Что касается президента Зеленского, свои намерения легализовать игорный бизнес он обозначил еще во время предвыборной кампании. Уже будучи в статусе президента, в августе прошлого года он подтвердил свое намерение: «Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря».

В начале сентября 2019 года глава государства поручил разработать и внести законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине. Через месяц Зеленский пообещал, что лицензию на открытие казино в пятизвездочных отелях будут продавать на конкурсах, и «очень дорого». В декабре МВД Украины провело масштабную спецоперацию, отчитавшись о закрытии полутора сотен игровых заведений по всей стране, но тогда циркулировали слухи, что «своих, прикормленных» силовики заранее предупредили. Поэтому ту акцию в обществе логично расценили как дешевый пиар, не подкрепленный реальным содержанием.

Осенью прошлого года Верховная Рада отклонила правительственный законопроект, потом провалила в первом чтении уже доработанный депутатами вариант. В январе 2020-го законопроект все-таки приняли в первом чтении, но ко второму подали около 3,5 тыс. правок, до рассмотрения которых дошло только сейчас. Согласно подсчетам правительства и депутатов от провластного большинства, легализация позволит дополнительно привлечь в бюджет 7-9 млрд гривен ежегодно.

Украинский юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook раскритиковала документ, назвав игорные салоны «рассадниками преступности». Игорный бизнес вне игры? Как МВД борется с тем, что покрывает © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«Соавтор законопроекта, председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на резонный вопрос: изучал ли он статистику преступлений, совершаемых в салонах с игровыми автоматами, — отвечает, что если не салоны, то есть казино в интернете, и люди все равно будут играть.

С точки зрения криминогенности — это совершенно разные вещи. Одно дело игорный салон, в котором есть потенциальные союзники, соответствующая деструктивная атмосфера, оборот наличности, и совсем другое — человек дома играет в интернет-казино. Так, в обоих случаях имеется высокий риск возникновения лудомании (зависимости), в обоих случаях человек проигрывает (потому выигрывают в казино только владельцы), но игорный салон вроде лотомаркета имеет значительно больший криминогенный риск, чем интернет-казино. Наши игорные салоны — это рассадники преступности. Жаль, что соавтор законопроекта об этом не знает или делает вид, что не знает», — написала Маляр.

Конечно, в условиях социально-экономической нестабильности, безнадеги, неуверенности в завтрашнем дне найдется немало желающих попробовать «срубить легкие деньги», играя как онлайн, так и в реальных казино. Только зачастую все это ведет к обратному эффекту — потере средств, нервным расстройствам и усилению тех или иных социальных проблем и для отдельного человека, и для членов его семьи. Вместо обеспечения граждан Украины рабочими местами с достойной зарплатой Зе-команда дает им возможность вдоволь насладиться «прелестями» игровой индустрии.