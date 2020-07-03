В среду, 1 июля, в США сообщили о 52 789 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки, что стало самым высоким показателем с начала пандемии

Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 2,68 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Более 125 тысяч американцев погибли из-за осложнений, связанных с пневмонией COVID-19.

Президент Дональд Трамп предположил в интервью Fox Business, что вирус «в какой-то момент исчезнет», но многие чиновники настроены гораздо менее оптимистично. По всей стране планы постепенного возвращения к нормальной жизни быстро сворачиваются, а в штатах Калифорния, Мичиган и Нью-Йорк говорят о возможной второй волне пандемии.

Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил днем ранее главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится. И я очень этим обеспокоен», — сказал он на слушаниях в сенате.

При этом большинство специалистов и чиновников в сфере здравоохранения, включая самого Фаучи, ранее заявили, что смертельный вирус убил гораздо больше людей, чем показывают официальные цифры. Ученые выяснили, когда коронавирус на самом деле появился в Ухане © REUTERS, Aly Song

В своем выступлении Фаучи подчеркнул необходимость ношения масок в надежде подавить новые всплески, поскольку во многих штатах ослабляют ограничения, введенные в марте и апреле.

Специалист указал, что местные власти «совершенно не контролируют ситуацию и движутся по неверному пути». В частности, он выразил озабоченность тем, что руководство штатов уделяет недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий, а граждане игнорируют рекомендации медиков по маскам и социальному дистанцированию.

Кривая графика заболеваемости опять ползёт вверх. Ряд экспертов считают, что этому в определенной степени способствовала волна манифестаций, протестов и погромов в мае-июне этого года. Она прокатилась по стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицией.

В середине апреля в Нью-Йорке было зарегистрировано более 3700 случаев смерти людей, которые предположительно были заражены коронавирусом, но они никогда не проходили тесты. 25 июня в штате Нью-Джерси за один день было зарегистрировано более 1800 случаев смерти. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых беспорядков и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по «перезапуску» экономики и заговорили о введении нового карантина.

Специалисты отмечают, что очаг эпидемии постепенно смещается из северо-восточных штатов на юг и на западное побережье США. По состоянию на конец июня во Флориде, Калифорнии, Аризоне и Техасе зарегистрировано гораздо больше новых случаев заболевания, чем в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Встревоженные стремительным ростом числа заболевших, губернаторы Флориды и Техаса 26 июня приказали вновь закрыть все бары.

Во Флориде, где проживают миллионы американских пенсионеров, в апреле каждый 4 случай смерти от COVID-19 был связан с домами для престарелых, которые нуждались в медицинском обслуживании. К концу июня губернатор-республиканец Рон Десантис заявил, что средний возраст умерших снизился до 37 лет. «Угли будут потушены!» Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По всей стране вирус убил по меньшей мере 26 000 обитателей домов престарелых. Большинство смертей во всем мире произошло среди людей старше 50 лет и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, поскольку они часто наиболее уязвимы к респираторным заболеваниям.

Однако, как показывают данные Флориды, случаи заболевания обнаруживаются и у молодых людей, поскольку ограничения на пребывание на улицах снимаются.

В среду стало известно, что американские власти купили более 500 тысяч доз препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир»), признанного эффективным в борьбе с COVID-19. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Скупив практически все запасы лекарства, США лишили другие страны возможности приобрести его в ближайшие три месяца. По данным газеты, администрация американского президента Дональда Трампа купила у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences все запасы препарата на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов. В России вакцина от коронавируса успешно прошла испытание на людях © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Таким образом, Вашингтон существенно ограничил доступ европейских государств, включая Великобританию, а также стран по всему миру к этому препарату.

«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось, — заявил старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл. — Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?»

По оценкам экспертов, использование «Ремдесивира» при лечении больных с COVID-19 может сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем пациенту нужен пятидневный курс с применением шести ампул этого препарата. Для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, полный курс обойдется в 2340 долларов.

«Ремдесивир» прошел клинические испытания на способность лечить пациентов с коронавирусом COVID-19 несколько месяцев назад. Власти ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Индию, Британию и Израиль, одобрили его использование. Погребинский: Любому вменяемому человеку ясно: вакцина будет изобретена не на Украине © Facebook, Михаил Погребинский

Первоначально «Ремдесивир» был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако в тех случаях не был признан достаточно эффективным средством.

В случае с коронавирусом его эффективность, как и любой другой вакцины от коронавируса, вряд ли достигнет 100%, поэтому достаточным показателем можно считать уровень в 75%, сообщил по этому поводу главный инфекционист США на телеканале CNN.

Всего в мире сейчас разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет американская газета The Washington Post. «Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — добавил он. Чиновник также отметил, что ведущие разработчики находятся в «нескольких месяцах от успеха».