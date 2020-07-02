По состоянию на 19:00 2 июля в мире зафиксировали более 10 миллионов 726,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 517,1 тысячи человек скончались, свыше 5 миллионов 513 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 2 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 688,2 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 128 104.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллиона 448,7 тысячи случаев заражения, более 60,6 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 661,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, свыше 9,6 тысячи человек скончались.

В Индии заболели порядка 604,6 тысячи человек, а умерли более 17,8 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 661 165. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 9683 скончавшихся и 428 978 выздоровевших.

Отечественные биофизики изобрели прибор для помощи людям с дыхательной недостаточностью, которую нередко вызывает коронавирус. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом, который пациент будет вдыхать через маску. Специалисты уверены, что это станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии. Преимуществом разработки является ее компактность — прибор можно будет носить даже в кармане, а сама процедура будет возможна не только в условиях стационара.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России. При этом он признал, что для возвращения сферы труда к уровню, который был до пандемии, экономике страны предстоит пройти еще длинный путь.

«В марте уровень безработицы в РФ составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются», — сказал он, отметив, что добиться невысокого роста безработицы помогли меры поддержки, предпринятые правительством, в частности, субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей.

Кроме того, по словам министра, благодаря ограничениям, введенным из-за пандемии, произошел значительный рывок в цифровизации государственных услуг, серьезный импульс получило развитие дистанционного образования.

Котяков также заявил, что президент Владимир Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономике во время пандемии. По словам главы Минтруда, на протяжении последних месяцев действия властей всех уровней в РФ были подчинены максимальному сбережению здоровья граждан и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем Минкомсвязь опубликовала график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на 3 и 4 июля.

3 июля:

SVR8446 Душанбе-Жуковский в 17:25 (по местному времени);

UZB3649 Ташкент-Казань в 11:00 (по местному времени);

UZB3667 Ташкент-Новосибирск в 13:00 (по местному времени).

4 июля:

Душанбе-Екатеринбург (номер рейса и время вылета уточняются);

SVR8446 Душанбе-Жуковский в 17:00 (по местному времени).

В то же время МИД напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок заграницу в период пандемии.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом», — сообщили в ведомстве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Начиная с мая тенденция стала меняться. Сократилось число бронирований в последний момент — до 64%. За 8-30 дней до путешествия приобреталось 26% перелетов — почти в два раза больше, чем в апреле.

В июне показатели почти пришли в норму. Так, 31% путешественников покупали билеты с датой вылета через 8-30 дней, а 10% планировали перелеты через два-три месяца. Но 59% по-прежнему покупали авиабилеты накануне вылета, то есть не позднее, чем за семь дней до путешествия.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 46 821 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1200 стали летальными. В то же время 20 755 пациентов выздоровели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что за прошедшую неделю Госпотребслужба провела 37 тысяч проверок относительно соблюдения карантинных правил предпринимателями. В результате на каждом четвертом объекте были выявлены нарушения противоэпидемических норм.

«Это свидетельствует о том, что более 9 тысяч 122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса», — заявил Ляшко.

При этом 11 регионов Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантинных мер. Среди них: Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

При этом в Ивано-Франковске эпидемическая ситуация ухудшилась: из-за роста заболеваемости городские больницы вынуждены отправлять таких пациентов в областные медучреждения. По словам мэра Руслана Марцинкива, сейчас в городских стационарах находится 281 человек — 186 человек в центральной городской клинической больнице и 95 человек в городской клинической больнице №1.

«89% мест уже занято в центральной городской клинической больнице, 79% в нашей городской клинической больнице №1. Поэтому было принято решение, что на этой неделе пациенты в первую очередь будут находиться в областной инфекционной больнице и областном легочном диспансере», — сообщил он.

Киевские власти приняли решение об ужесточении карантина: было ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) и проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера до 22:00.

В то же время к ослаблению карантина готова Одесская область. Также в Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта. В частности, был разрешен проезд гражданам без специальных билетов.

Ситуация в мире

Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию по коронавирусу. Ведомство призвало прекратить боевые действия во всех странах для оказания гуманитарной помощи сроком на 90 дней.

Тем временем тест на коронавирус у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат. О заболевании Назарбаева стало известно 18 июня. Согласно рекомендациям врачей, он продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе.

Отрицательный результат теста на коронавирус получили также первая ракетка мира, серб Новак Джокович и его жена. В заявлении его команды говорится, что у теннисиста и его супруги после первого положительного теста не было симптомов COVID-19, все это время они находились в самоизоляции в столице Сербии.

При этом Сербия стала единственной страной, для которой откроет границы Венгрия, поскольку там проживает большая этническая венгерская диаспора. Что касается третьих стран, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что решение ЕС об открытии границ противоречит интересам здравоохранения.

В свою очередь правительство Великобритании заявило о новых требованиях к прибывающим в страну туристам. Гражданам примерно 75 государств с 6 июля не придется находиться на 14-дневном карантине. К гостям из США, Бразилии и России это не относится.

Что касается США, то там после массовых протестов из-за смерти Джорджа Флойда эпидемиологи фиксируют общенациональный рост заболеваемости коронавирусом более чем на 3,06 случая в день на 100 000 населения. Об этом говорится в препринте аналитической статьи на medRxiv.

При этом, по данным медицинского журнала JAMA Internal Medicine, реальное число жертв COVID-19 в США может превышать официальные показатели почти на четверть.