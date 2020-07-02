Уголовное преследование нынешней властью экс-президента Украины Петра Порошенко скорее напоминает фарс, нежели серьёзную попытку разобраться в законности или незаконности ряда эпизодов его деятельности на посту главы государства

В среду, 1 июля, суд по избранию Порошенко меры пресечения по одному из дел никакой меры так и не избрал. Решение этого вопроса перенесено на 8 июля. Перерыв объявлен для того, чтобы предоставить экс-президенту и его защите время на ознакомление с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения. Путём Порошенко. Как политика Зеленского обваливает его рейтинги © пресс-служба президента Украины

Если на новом заседании меру пресечения в виде личного обязательства суд всё же назначит, то действовать она будет всего один день, поскольку обвинение просит применить её лишь до 10 июля — на срок досудебного расследования.

В чём суть дела? Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ.

Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Сам экс-президент обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с предложением не откладывать его арест.

«Замахнулся — бей, не надо откладывать… Надо упрятать за решетку — упрячьте», — заявил политик, обращаясь к президенту Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Экс-президент заявил: если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то нынешние власти должны перед ним извиниться. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины». Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко

Перенос заседания по избранию меры пресечения на 8 июля делает само избрание меры бессмысленным (как уже сказано, действовать она будет лишь один день). Но такое решение суда было вполне ожидаемым. Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что, по сути, Порошенко предъявлено наиболее «безопасное» подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения. Причины могут быть разными. Эксперт не исключает и такого варианта, что ответственные за ведение дел против Порошенко ждут смены власти.

Издание «Страна» отмечает, что есть куда более серьёзные поводы для расследования деятельности Порошенко, чем «дело Семочко» — например, дело об отправке украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года. Но «из «нафталина» достали нечто такое, за что Порошенко посадить будет почти нереально. Зато можно будет имитировать требуемое обществом наказание бывшего президента…», — пишет издание.

В этот же день, 1 июля, Порошенко пришёл на допрос в ГБР и выступил на митинге перед своими сторонниками. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ГБР. При этом экс-президент решил не давать показаний и отказался от получения повесток на новые допросы.

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Напомним, Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах — о легализации доходов через офшоры, о вмешательстве в деятельность судов (злоупотребление служебными полномочиями), об отдыхе на Мальдивах, об отмывании денег и др. По большинству из дел экс-президент проходит в качестве свидетеля, а по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).