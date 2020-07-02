Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов»

Всё больше членов неонацистских организаций США стремятся получить боевой опыт на Украине. Парадоксально, но ранее именно офицеры американской армии передавали опыт украинским правым радикалам

«Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках идеи превосходства белой расы, участвующих в конфликте с обеих сторон», — заявил 25 июня координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, отвечая в ходе онлайн-брифинга на вопрос журналиста BuzzFeed по поводу угрозы со стороны «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины». Нужна ли сакральная жертва для зачистки Нацкорпуса? © Павел Волков

По словам представителя Белого дома, «любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность. И мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию».

В чем же, от кого и как ощущается эта угроза?

Начну, как обычно, со статистики, изложенной в большом исследовании «Экстремизм белых супрематистов: международный рост насилия со стороны сторонников превосходства белой расы», опубликованном 27 сентября 2019 года Центром Суфана (The Soufan Center).

Стоит пояснить, что такое Центр Суфана. Организация создана уволившимся в 2005 году из ФБР Али Суфаном, работавшим в упомянутом ведомстве как раз в сфере борьбы с терроризмом. Авторитетность Суфана подтверждает то, что с 2012 года и по настоящее время он входит в состав Консультативного совета национальной безопасности, действующего при Департаменте национальной безопасности (Department of Homeland Security, другой популярный перевод — Департамент внутренней безопасности) при президенте США.

ИГИЛ* белой расы

«От Питтсбурга до Повэя и Чарльстона до Эль-Пасо (упомянуты города в разных концах США. — Авт.) экстремисты — сторонники превосходства белой расы — представляют собой явную террористическую угрозу Соединенным Штатам, — отмечается в анонсе публикации доклада. — И хотя экстремистские группы, действующие на американской земле, часто обозначаются или классифицируются как внутренние террористические организации, этот отчет продемонстрирует, что они поддерживают связи с международными сетями организаций и отдельными лицами, представляющими собой единомышленников, из Австралии, Канады, России, Южной Африки и других стран».

«Экстремизм сторонников превосходства белой расы является международной проблемой — его щупальца проникают из Австралии в Украину и из Норвегии в Новую Зеландию», — отмечается в исследовании Центра Суфана.

Старший научный сотрудник Центра Суфана и профессор Института международных исследований Мидлбери (Вермонт, США) Джейсон Блазакис в комментарии «Голосу Америки» 30 сентября 2019 года высказал мнение, что международная сеть организаций белых расистов «не слишком отличается от того, что мы видели на примере ИГИЛ».

Парадоксально, но Украина как раз в этом докладе упоминается меньше всего. По скрупулезным подсчётам Центра Суфана, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-м и до 1 июня 2019 года, участие в нем приняли до 17 241 иностранцев, из которых до 3679 воевали на стороне Украины и до 13 372 — на стороне народных республик Донбасса. Из них американцев — до 15 человек на стороне Украины и до 20 человек на стороне ополченцев. Немного. При этом, кстати, не указано ни одной конкретной фамилии, а цифры даны, скорее, оценочно (поэтому и «до»). Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опять же, если обратиться к периоду наиболее активных боевых действий, американцы практически не фигурировали среди их участников. Например, заслуживает внимания большой материал «Украинские праворадикальные силы», опубликованный 3 февраля 2015 года на сайте Hate Speech International известным норвежским исследователем правого радикализма Джоном Ферсеттом. Ценность этому исследованию придает то, что Ферсетт лично посетил Украину и в том числе базы добровольческих батальонов «Азов» и «Сечь» в АТО.

Ферсетт ни разу не упоминает американцев среди бойцов добровольческих батальонов (хотя, например, отмечает наличие там шведов — 10 человек в «Азове» и один или два в «Айдаре»), а позже приводит слова итальянца Франциска Ксаверия Фонтана, с мая по август 2014 года воевавшего в «Азове»: «Я не видел ни одного американца в Донбассе».

При этом, конечно, на украинской стороне фронта не отказывались от троллинга противника, используя для этого американские флаги, — точно так же, как с другой стороны окопов Арсен Павлов (Моторола) мог включить в динамики запись намаза.

Впрочем, нашумевшее появление государственного флага США в апреле 2015 года на бронетехнике «Правого сектора»* под Широкино (Донецкая область) может быть связано не только с троллингом, но и с тем, что к этому моменту добровольцы из Штатов действительно начали понемногу прибывать на Украину.

Речь идет про бывшего американского военнослужащего Крейга Ленга, чья история осенью прошлого года широко освещалась в украинских и американских СМИ.

Солдаты неудачи

«Ленг — бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. На Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к «Правому сектору». С добровольцами на фронте он провел больше года, — сообщала 8 октября 2019 года украинская редакция Радио «Свобода». — Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами «Грузинского легиона» подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 года первые иностранцы получают украинские военные билеты)».

В той же статье опубликована фотография военного билета Ленга, где видна дата его оформления — 30 марта 2016 года. Сопоставим это с тем, что перед этим «с добровольцами на фронте он провел больше года». То есть, в апреле 2015 года он вполне мог быть среди «правосеков» на позициях под Широкино.

К сожалению, информация о пребывании Ленга на Украине очень сбивчивая, даже когда он излагает ее сам. Например, на заседании Винницкого апелляционного суда 8 октября 2019 года он сообщил: «В 2016 году я вступил в ряды «Правого сектора», 40 или 44 дня там прослужил и вернулся к «Правому сектору» как волонтер. Выехал из Украины осенью 2016-го, в марте 2017 года вернулся в Украину как волонтер — прилетел в Харьков и вернулся к «Правому сектору». К июню 2017-го был в рядах ВС (Вооруженных Сил Украины. — Авт.), затем — покинул Украину, вернулся в ноябре 2018-го, вступил в ряды «Грузинского легиона» и ожидал нового контракта с армией, возможно, с морской пехотой. Все это продолжалось до 18 августа 2019 года, пока меня не арестовали, когда я пересекал границу при попытке перезапустить визу».

Тут совсем непонятная история, потому что «Грузинский легион», как сообщалось на его странице в Facebook, «20 декабря 2017 года… полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения». Как уже в апреле 2019 года жаловался журналистам командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, его бойцы до сих пор не могут устроиться ни в одну из частей ВСУ и «уже более года» находятся вне линии фронта. «Штурм» сознания: кто внедряет польским ультраправым идеи дружбы с националистической Украиной © i.imgur.com

В раннем интервью YouTube-каналу харьковского «Правого сектора» переводчик Ленга говорит: «Впервые прибыл в «Правый сектор» в 2015 году. Оставался в нем 17 месяцев и вернулся домой к себе на 5 месяцев… Конкретно он принадлежит сейчас к подразделению иностранцев в ОТГ». Речь идет об Отдельной тактической группе (ОТГ) Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» имени капитана Всеволода Воловика.

Принадлежность Ленга к ОТГ имени капитана Воловика указана и в материале, опубликованном в июньском номере журнала Vice за 2016 год. Этот материал ценен тем, что его автор, американский журналист Алессандр Клапп, также лично побывал в расположении части и беседовал с воевавшими там иностранцами. Однако даже на момент ареста Ленга упомянутая ОТГ не входила в ряды ВСУ, в отличие от некоторых отрядов «Правого сектора», имевших с 2016 года «двойное» подчинение.

В общем, очень запутанная история. Стоит отметить, что нет данных о наличии у Ленга праворадикальных взглядов.

«Некоторые иностранные комбатанты руководствовались идеологией белого превосходства, но солдаты, служившие с Ленгом в Украине, заявили, что никогда не слышали, чтобы он выражал какие-либо расистские или экстремистские взгляды», — отмечается в материале The Associated Press, опубликованном 27 марта 2020 года.

Правда, как сообщается в том же материале, позже Ленг и Алекс Цвифельхофер (еще один бывший американский военный, с которым Ленг познакомился на Украине) собрались ехать в Колумбию, чтобы «убивать коммунистов», но для консервативных американцев это довольно шаблонно.

Интересно, что в июне 2016 года Ленг, излагая в Facebook причины своего участия в военных действиях на Украине, объяснял это не отсылкой к «белой расе» или «борьбой с коммунизмом», а следующим образом: «Моя страсть — это борьба». Точнее, война.

«Когда ему было 12 лет, отец Ленга пытался убить мачеху в пьяном гневе, — пишет с его слов журналист Vice. — Ленг-старший отправился в тюрьму, а младшему пришлось жить со своей мачехой. В тот момент он решил, что вступление в армию будет его лучшим выходом; для этого в 17 лет он бросил среднюю школу. В 22 года он совершил уже две командировки в Ирак и одну в Афганистан… Во время службы в Афганистане бомба взорвалась на дороге рядом с Humwee Ленга, оставив его глухим на правое ухо и разорвав несколько нервов, соединяющих его радужную оболочку с мозгом».

Впрочем, со службы в армии он был уволен в 2014 году: «Два года назад Ленг стал звездой заголовков местных газет, покинув военную базу Форт Блисс в Эль-Пасо после того, как его беременная жена прислала ему видео, где спит с другими мужчинами. Ленг погрузил в свой автомобиль бронежилеты, прибор ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал в Северную Каролину, где он установил мины вокруг дома жены и попытался убить ее. Он получил лишь несколько месяцев тюремного заключения, потому что, по его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения. «Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее, — сказал он. — Ублюдки думали, что я блефую». Ленг был уволен с позором, потеряв все льготы ветерана, медицинскую страховку и лицензию на оружие. Увеличились выплаты на алименты на детей — сейчас он имеет долги на сумму 92 тыс. долл., а постоянную работу так и не нашел… Его жена забрала его пикап». Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД © Facebook, Зорян Шкиряк

В «Правый сектор» Ленг вступил, судя по всему, потому, что к лету 2015 года это было единственное добровольческое соединение, отказавшееся интегрироваться в ВСУ или Нацгвардию.

«Он все еще обожает войну, — пишет журналист Vice. — По его словам, в Blackwater его отвергли, потому что он полуслепой… В феврале (2015 года. — Авт.), прочитав об Иловайской битве… Ленг задумался о том, чтобы приехать в Украину. Он слышал, что ветераны НАТО высоко ценятся на передовой».

Как только появилась возможность поступить в ВСУ на контракт, Ленг перешел туда. Опять же, белый расист не записался бы потом в грузинское соединение и не поехал в Южный Судан воевать на стороне чернокожих христиан против мусульман.

«В 2017 году Цвифельхофер и Ленг отправились в Африку, но были задержаны кенийскими властями, когда они пытались проникнуть в Южный Судан. В конце концов они были депортированы в США», — сообщает Associated Press (далее цитаты из того же материала).

Да и разыскивают Ленга сугубо за уголовное преступление — в ночь с 8 на 9 апреля 2018 года он застрелил во Флориде супругов Лоренцо: «Детективы, отвечающие на еще один звонок 911, обнаружили красный грузовик, пронизанный пулевыми отверстиями. В 53-летнего Серафино «Дэнни» Лоренцо-младшего выстрелили 7 раз. У 51-летней Дины Лоренцо было 11 пулевых ранений. Следователи определили, что Лоренцо снял 3000 долларов наличными и около двух часов ночи поехал из своего дома в Бруксвилле, штат Флорида, чтобы купить оружие у того, кто выставил его на продажу на веб-сайте Armslist».

Цвихельхофер, непосредственно выставивший на продажу через Armlist пистолет «Глок» и части автоматической винтовки AR-15, участие в убийстве отрицает, но анализ его поисковых запросов показал интерес к сценам из фильмов, где демонстрировались аналогичные по тактике убийства людей, расстреливаемых из засады в автомашинах.

Деньги понадобились Цвихельхоферу и Ленгу для поездки в Южную Америку, где они также рассчитывали примкнуть к местным вооруженным формированиям. «Анонимный «партнер», согласно показаниям агента ФБР, рассказал, что они отправились в Боготу (Колумбия), через несколько месяцев после расстрела во Флориде. Ленг присоединился к группе венесуэльского сопротивления, имевшей безопасную базу в горах близ города Кукута (Колумбия) недалеко от венесуэльской границы».

В общем, перед нами типичные авантюристы, которым нет места в нормальной жизни (Цвихельхофер, как сообщает The Associated Press, «был уволен из армии в 2018 году из-за отсутствия с сентября 2016-го без разрешения на отпуск», то есть за дезертирство) и которые ищут себя в зонах военных конфликтов. Причем далеко не всегда удачно.

Джихадисты «Азова»

Однако, все исследователи обращают внимание на следующий эпизод в биографии Ленга — в 2016 году, будучи на Украине, он получил сообщение в Facebook от 22-летнего Уильяма Джареда Лето, который интересовался, как присоединиться к «Азову». Ленг ответил: «Хорошо, я переадресую тебя к парню, который проверяет людей». Нацист из России, бывший атошник. В Украине арестован производитель фашистской символики © предоставлено автором

В итоге Смит в конце 2016 года поступил по контракту в армию США, однако лояльность системе у него не появилась. В декабре 2018 года он провел групповой чат в Facebook, в котором также участвовал Ленг, в котором хвастал: «В течение нескольких дней у меня будет информация, как собрать самодельное взрывное устройство (СВУ). Мы сможем сделать СВУ с управлением по телефону, как у афганцев. И я смогу научить тебя этому».

Уже в августе 2019-го Смит говорил информатору, работавшему на ФБР, что планирует теракт с применением заминированного автомобиля (все как у ИГИЛ в Сирии и Ираке), мишенью которого станет «известная американская телекомпания». Месяцем позже он обсуждал с информатором, как создать бомбу для убийства кандидата в президенты от Демократической партии Бето О'Рурка. 23 сентября 2019 года Смит был арестован.

А вот другой похожий пример, описанный 2 мая 2018 года в статье американского журнала Rolling Stone. Речь идет о члене неонацистской группировки Atomwaffen Эндрю Онищуке, убитом 19 мая 2017 года своим сподвижником в городе Тампа (Флорида). В доме погибшего полицейские обнаружили Mein Kampf и портрет Тимоти Маквея, взорвавшего 19 апреля 1995 года офис ФБР в Оклахома-Сити, а также противогаз и лабораторию с химическими веществами, сильно походившими на компоненты самодельной бомбы. В онлайн-чатах члены Atomwaffen из разных городов США обсуждали планы взрывов в синагоге, на линиях электропередач и даже на атомной электростанции в Майами.

Психологический портрет Онищука до удивления напоминает описанного выше Ленга, разве что вырос он во вполне обеспеченной семье.

«Эндрю мечтал о военной карьере. В начальной школе изучал истории французского Иностранного легиона. В 12 лет он начал собирать значки российского спецназа. В следующем году он стал одержим немецким вермахтом, оружие и униформу которого кропотливо запоминал… Вскоре он завел аккаунт в российской соцсети VK, основной платформе для украинских сепаратистов, ищущих идеалистических новобранцев. Эндрю, который был на одну восьмую украинцем, ушел в это с головой, беседуя с бойцами и их союзниками. Он начал разрабатывать план присоединения к батальону «Азов»… В январе 2015 года Андрей купил поддельный паспорт и билет в один конец в Киев. За день до того, как он собирался уходить, упаковав свое туристическое снаряжение и договорившись о лимузине в аэропорт Логан, он случайно сказал матери по дороге домой из школы: «Я думаю, что собираюсь поехать в Украину»… Через два дня после того, как они отменили его поездку в Киев, Онищуки привели Эндрю к психиатру в Бостонскую детскую больницу».

Вроде бы, подросток отказался от своего желания, но, как предполагают журналисты, он просто умело имитировал нужное поведение в диалоге с врачами и родителями. «Украинизация» Запада. Деградация государства и расцвет коррупции © REUTERS, Amanda Perobelli

Уже в 2019 году международный исследовательский центр Bellingcat установил, что 9 января 2016 года Онищук был гостем специального эфира интернет-радио Azov FM. Представленный как «национал-социалист из США Эндрю», Онищук сказал, что «следил за «Азовом» и украинским национализмом с начала Майдана», и сообщил: «Американские националисты много спрашивают у меня, будет ли в будущем место для иностранных добровольцев в «Азове» и в украинской армии в целом».

Стоит отметить, что в 2015 году «Азов» приобрел достаточно широкую известность во всем мире. И в том числе в Штатах, особенно после того, как конгрессмен-демократ Коньерс-младший провел 10 июня 2015 года через Конгресс поправку к оборонному бюджету, запрещавшего использовать деньги американских налогоплательщиков, чтобы, по его словам, «вооружать или тренировать омерзительный неонацистский батальон "Азов"».

Из одного из многих соединений парамилитарис, воевавших в Донбассе, «Азов» начал превращаться в некий современный аналог SS — ультраправых, многочисленных, отлично вооруженных и подготовленных, но при этом легализованных государством.

Добавим к этому реальную активность вербовщиков «Азова», одним из которых был упомянутый мною выше итальянский неофашист Франческо Ксаверий Фонтана, добравшийся, как я ранее показал в своих статьях, в 2015 — 2016 годах не только до Великобритании, но даже до далекой Бразилии.

Достаточно свежий эпизод — арест 16 января этого года в американском штате Мэриленд трех членов неонацистской группировки The Base (название, кстати, апеллирует к «Аль-Каиде»*, что на арабском означает просто «База») Патрика Джона Мэтьюса, Марка Лемли-младшего и Уильяма Гарфилда Билбро.

«Известные на данном этапе расследования судебные документы указывают, что Билбро сосредоточил свои усилия о планах выезда за границу для борьбы вместе с националистами на Украине, — отмечается в докладе «Террор сторонников превосходства белой расы», опубликованном в апреле Антидиффамационной лигой. — За это время он пытался завербовать Лемли и Мэтьюса, чтобы они поехали с ним в Украину. Этот тренд становится все более и более распространенным среди членов как The Base, так и Atomwaffen».

И подобная перспектива, когда доморощенные неонацисты обзаведутся опытом военных действий в городских условиях, не может не пугать власти в Штатах.

Парадоксально, но в 2015 году обучали «азовцев» азам военной науки по канонам НАТО бывшие высокопоставленные офицеры американской армии с опытом военных действий в Афганистане и Ираке. Не так давно я опубликовал подборку свидетельств об этом, оставленных командованием «Азова».

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