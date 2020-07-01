По состоянию на 19:00 1 июля в мире зафиксировали 10 миллионов 515,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 515,6 тыс. человек скончались, более чем 5 миллиона 851,5 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 731,8 тысяч человек (130,1 тыс. умерли, 1 млн 143,9 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (1 млн. 406,9 тыс. заболевших, 59,7 тыс. умерших и 790 тыс. выздоровевших) и Россия (654,6 тыс, 9561 и 423,6 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Испании, Перу, Чили, Италии, Иране, Мексике и Пакистане, а более 100 тыс. — в Турции, Саудовской Аравии, Франции, Бангладеш, ЮАР и Канаде. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Катаре, Колумбии, Швеции, Египте, Бельгии, Белоруссии, Аргентине, Эквадоре, Индонезии, Нидерландах и Ираке.

Ситуация на Украине. Авиасообщение с Польшей.

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 44 998 (+664 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1173 (+14) стали летальными. В то же время 19 548 пациентов (+433) выздоровели.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая проходит лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы, уже чувствует себя лучше и продолжает лечение под наблюдением врачей.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут быть введены дополнительные ограничительные меры, в частности по отношению к курортам Одессы из-за значительного увеличения числа зараженных.

Польша со среды, 1 июля, возобновляет авиасообщение с Украиной. Это закреплено распоряжением Совета министров Польши от 30 июня. Согласно ему, запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Что касается экономической составляющей, то в первом квартале 2020 года сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд гривен. При этом расходы населения в первом квартале-2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.

Ситуация в России. Прогнозы Собянина и ситуация в Перми

В России по состоянию на 19:00 зафиксировано 654 671 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+6138 за сегодня), из которых 9561 (+216 за сегодня) оказались летальными, а 423 649 (+10038) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 19,8 млн тестов на наличие инфекции.

В последние недели Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании за поправки в Конституцию.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна. По его мнению, могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию. Градоначальник также выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в сентябре.

Что касается ситуации в регионах, то отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы закрыли на обсервацию после выявления COVID-19 у пациента.

Уточняется, что специалистами установлены все люди, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 10 «контактных» пациентов.

Что касается возобновления экономики, то как сообщили в Ростуризме, Массовый туристический сезон начнётся с того, что со среды 67 субъектов страны начнут принимать гостей из других регионов.

Остальной мир. Проблемы в Казахстане.

Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией за последнее время действительно ухудшается, и что власть не зря продумывает возврат к жестким карантинным мерам.

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © Platon.asia

По его мнению, ускоренный прирост инфицированных в стране обусловлен прежде всего тем, что люди не доверяют данным и действиям властей относительно эпидемии, сочтя, что коронавирус используется в политических целях, и фактически перестали соблюдать меры предосторожности после отмены режима Чрезвычайного положения.

Политолог при этом считает, что государство продемонстрировало слабую дееспособность справиться с ситуацией в плане экономики, поскольку из-за режима ЧП многие потеряли работу, а взамен получили лишь пособие в виде 42,5 тысяч тенге (чуть более 100 долларов). Причем многие из нуждающихся не получили эту помощь вовсе.

Более того, указывает Мамырайымов, Государство только два раза выплатила помощь в 42,5 тыс. тенге за время Чрезвычайного положения, а после его завершения перестало выплачивать, хотя этот режим по факту продолжает действовать, многие люди по-прежнему сидят без работы, а помощи от государства нет.

Теперь власти надеются исправить ситуацию, вернувшись опять к режиму тотального карантина, говорит он. Но если в Казахстане снова введут жесткий карантин без должной поддержки со стороны государства, вся политическая модель страны может не выдержать и развалиться, заключил собеседник издания.