Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) требует снять с рассмотрения Верховной Радой законопроект «О медиа» из-за системных угроз свободе слова, содержащихся в этом документе. Об этом сообщил во вторник, 30 июня, глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook

«Проект закона «О медиа» — это не закон для защиты медиа. Это не об усилении защиты, не о правах журналистов, не о государственных гарантиях независимости медиа (в том числе экономической независимости!), не об ответственности чиновников и политиков за давление на журналистов. Это законопроект о защите власти от журналистов, о санкциях, о контроле за распространением информации и мнения», — говорится в его сообщении.

Сергей Томиленко отмечает, что «в тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, представленного НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и журналистскими коллективами».

«Заниматься усилением регулирования медиа в то время, когда в стране одни независимые СМИ прекращают деятельность, а другие — сокращают объемы и увольняют работников, — это демонстрировать абсолютную нечувствительность власти к реальным потребностям общества», — указал глава НСЖУ.

Он также отметил, что авторы законопроекта предлагают отменить ряд других законов, в том числе тех, которые гарантируют права журналистов обеспечивают экономические основы деятельности медиа.

При этом, по словам главы журналистской организации, в законопроекте «сохранена идея установки мега-контроля над всеми медиа».

«Функцию регулятора предлагается возложить на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это политически заангажированный орган, где половину состава назначают представители политических партий Верховной Рады, а другую половину — президент. В Нацсовете нет ни одного представителя непосредственно от медиа, журналистов или защитника свободы слова. Потому она более ориентирована на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем кнутом, который все предыдущие власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот «кнут» хотят распространить на все без исключения медиа. Это недопустимо!», — заявил Томиленко.

Он подчеркнул, что одной из основных новаций законопроекта является введение регулирования деятельности интернет-изданий: «И хотя в документе отмечается, что интернет-издания могут пройти добровольную регистрацию, ее отсутствие не будет препятствием для наложения санкций со стороны Нацсовета…. в то же время, медиа-регуляторы интернета в цивилизованных странах если и возникают, то только после широких общественных дискуссий и исключительно на условиях политической независимости».

«За свои потуги ограничить свободу слова бывший медийщик и экс-министр Владимир Бородянский уже получил клеймо «Враг прессы». Призываем народных депутатов не повторять его ошибки не поддерживать законопроект, который содержит угрозы сворачивания свободы слова, усиление давления и введения цензуры со стороны власти», — заявил глава НСЖУ, добавив, что Союз журналистов требует направить законопроект «О медиа» в Венецианскую комиссию для анализа на его соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ПАСЕ.

Полный текст заявления НСЖУ опубликован во вторник, 30 июня, на сайте организации. В частности, в заявлении говорится о том, что законопроект «О медиа», впервые обнародованный в конце прошлого года, вызвал возмущение в профессиональном сообществе. Критики документа в ходе обсуждения указывали на ошибочность самой идеи установить контроль над всем информационным пространством путём принятия такого закона.

Однако, несмотря на вал критических замечаний, парламентарии тогда не сняли законопроект с рассмотрения, а направили его на доработку в Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ознакомившись с обновлённым документом, НСЖУ констатирует: «законопроект во многих положениях копирует значительное количество норм предыдущей версии, которая вызвала справедливую критику общества».

В частности, указывается в заявлении, в тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, поданных НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и журналистскими коллективами.

В организации отметили также, что медиаотрасль входит в тройку наиболее пострадавших отраслей (вместе с туристической сферой и сферой авиаперевозок), — казалось бы, не время заниматься усилением регулирования. Но…

В заявлении также говорится о том, что НСЖУ ждёт от парламента и от президента Владимира Зеленского законопроектов, направленных на усиление защиты журналистов. «Нам нужен омбудсмен, который будет защищать наши права, а не регулятор-цензор, который будет присылать штрафы за критические публикации», — говорится в документе.

Требование отклонить законопроект «О медиа» содержится также в коллективном заявлении журналистов и представителей общественных организаций, адресованном депутатам Верховной Рады и президенту Украины. Симптоматично, что в качестве адресатов указаны также руководители представительства ЕС и Офиса Совета Европы в Украине.

Авторы заявления указывают, в частности, что законопроект «предусматривает возможность блокирования любой информации в интернете, даже в том случае, если она обнародована не СМИ и не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени». Эти меры могут быть использованы как инструмент цензуры.

По мнению подписавших заявление журналистов, «изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, расширение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу».

Однако пока не очень-то похоже на то, чтобы дело шло к таким благоприятным изменениям. Скорее, наоборот. Напомним, в День Конституции Украины в Запорожье правоохранители арестовали тираж газеты Партии Шария «Право на правду», под тем предлогом, что в газете обнаружено некое «недозволенное» содержание.

Сам Анатолий Шарий рассказал в эфире телеканала ZIK, как во время визита президента в Херсон не аккредитовали «неправильных» местных журналистов (и те в ответ объявили бойкот освещению рабочей поездки главы государства), зато президент привез с собой «своих» медийщиков…

Что касается законопроекта «О медиа», то Шарий в своём видеоблоге он отметил, ссылаясь на подробный разбор документа в издании «Страна», что предусмотрено значительное расширение возможностей блокировки СМИ.

Стоит также отметить, что в мае Зеленский продлил ещё на три года введённый в 2017 году при Петре Порошенко запрет на деятельность в Украине российских сайтов и соцсетей. И украинское журналистское сообщество (по крайней мере, большая его часть) против этого запрета не протестует.