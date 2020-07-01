По состоянию на 12:00 1 июля в мире зарегистрировано свыше 10,4 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 511,5 тыс. человек, более 5,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,6 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 127,4 тыс. людей, 720,6 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,4 млн жителей. Более 59,5 тыс. умерли, 788,3 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 654,4 тыс. случаев заражения, 9,5 тыс. смертей, 422,9 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (585,4 тыс.), Великобритания (314,1 тыс.) и Перу (285,2 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине с начала пандемии зафиксировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1173 человек, 18 548 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 664 жителей страны.

Лидерами по заболеваемости стали Львовская область (5578), Киев (5138) и Черновицкая область (4850).

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая проходит лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы, уже чувствует себя лучше и продолжает лечение под наблюдением врачей. О том, что Зеленская заразилась коронавирусом стало известно 12 июня, она проходила лечение амбулаторно, пока 16 июня ее не госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 30 июня © бюллетень

«Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы, — ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Например, Закарпатье — это 71%», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по словам министра, с начала апреля и до настоящего времени на Украине вдвое снизилась заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников. Если в начале апреля уровень заболеваемости медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%.

Жители Львова вышли на митинг с требованием возобновить работу детских садов в условиях карантина. Демонстранты пришли под здание Львовской ОГА вместе с детьми. Рядом они расстелили покрывало, на котором разложили игрушки. Таким образом львовские родители выразили недовольство тем фактом, что во Львове работают все учреждения, кроме детских садов.

В Житомире с 1 июля ослабили карантин по коронавирусу. В частности, возобновляют работу торговые центры, фитнес-залы и гостиницы. Кроме того, власти разрешили проводить массовые культурные, развлекательные, спортивные, религиозные и другие мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади.

Ситуация в России

По данным на 1 июля, в России зафиксировано 654 405 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 9536 человек, 422 931 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 6556 жителей страны.

В последние недели Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — заявила она.

Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании за поправки в Конституцию.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За время самоизоляции в России в два с лишним раза вырос рынок нелегальных косметических инъекций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что все специалисты были вынуждены приостановить работу, за это время, по оценкам аналитиков, было сделано не менее 500 тыс. процедур.

Российская промышленность способна пережить три волны коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, отрасль готова ко второй волне коронавируса благодаря накопленному опыту и созданным запасам.

Ситуация в мире

В Чехии, несмотря на предостережение ВОЗ о том, что пандемия еще не закончилась, «попрощались» с коронавирусом массовыми гуляниями. Тысячи гостей праздника сели за 500-метровый стол на Карловом мосту в Праге и делились друг с другом едой и напитками, принесенными из дома. Практически никто не надел маски и не соблюдал дистанцию.

Европа выходит из пандемии: Макрон в гостях у Меркель, ЕС открыл внешние границы, а Британия закрыла город Лестер © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк Энтони Фаучи. В настоящее время в Штатах ежедневно регистрируют по 40 тыс. случаев заболевания COVID-19. По словам Фаучи, американцы не носят маски и собираются в толпы, а власти уделяют недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий в США.

Польша с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной, странами ЕС, Грузией, Черногорией, Албанией, Канадой, Японией и Южной Кореей. Восстановление воздушного сообщения произошло на основе распоряжения Совета министров Польши, которое будет действовать две недели — с 1 по 14 июля.