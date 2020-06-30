По состоянию на 12:00 30 июня в мире официально зарегистрировано более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 505,5 тыс. человек, свыше 5,2 млн выздоровели

На первом месте в антирейтинге по-прежнему находятся Соединённые Штаты, где коронавирус выявили у более чем 2,5 млн человек. Болезнь забрала жизни 126,1 тыс. человек, 705,2 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с 1,3 млн. зараженных занимает Бразилия. Здесь 58,3 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 757,8 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия, где, по официальным данным, выявлено 647,8тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 9,3 тыс. человек, 412,6 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (566,8 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.) и Перу (282,3 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии выявили 44 334 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1159 украинцев, 19 115 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 706 человек.

Лидерами по числу случаев заражения стали Львовская область (5435), Киев (5037) и Черновицкая область (4801).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал украинцев, которые пренебрегли карантином и отправились на побережье Черного моря. Он также упомянул работающие без соблюдения норм безопасности ночные клубы.

«То есть, неиспользование масок, полное несоблюдения социальной дистанции, неиспользование антисептиков — все это приводит к повышению уровня заболеваемости Covid-19», — отметил Степанов.

На границе Украины и Венгрии возобновили работу четыре пункта пропуска: Вилок — Тисабеч, Лужанка — Берегшурань, Косино — Барабаш и Звонково — Лонья. Отмечается, что при въезде в Венгрию не направляют на карантин украинцев, которые въезжают в пограничную зону не дольше чем на 24 часа.По состоянию на 8 утра границу пересекли 625 человек: 440 выехали из Украины и 185 — въехали.

На Украине не возобновят работу детских оздоровительных лагерей до 31 июля из-за возможных вспышек коронавируса. В Минздраве уточняют, что старт работы лагерей раньше определенного срока будет считаться нарушением закона.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 647 849 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 9320 человек, 412 650 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6693 россиян.

В России три прототипа вакцины от коронавируса показали свою эффективность, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — отметил он.

По словам Максютова, над вакцинами от COVID-19 работают более 100 специалистов центра.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 29 июня

Открытие кинотеатров может произойти позже даты, обозначенной российскими властями — 15 июля. Об этом заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин. Он напомнил, что итоговое решение об их открытии будут принимать местные власти. Владельцы же кинотеатров хотят привязать открытие к громким премьерам, которые выйдут в прокат только в августе.

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться уже в этом году, уверен глава Минтранса России Евгений Дитрих. По его словам, в настоящее время ведомство обсуждает международные перевозки с министром транспорта и связи Финляндии.

Ситуация в мире

Знаменитый Cirque du Soleil объявил о своем банкротстве из-за невозможности давать представления в связи с пандемией коронавируса.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Сovid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

Украина и коронавирус: «люди перестали бояться», но в стране выявляют всё больше заболевших © REUTERS,

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа подписать распоряжение об обязательном ношении масок для жителей всей страны. По мнению губернатора, такими мерами можно будет остановить всплеск заражений коронавирусом. Политик также отметил, что Трамп мог бы показать это на личном примере и начать носить маску на публике.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила отсутствие маски во время всех ее публичных появлений. По словам политика, она следует рекомендациям медиков и надевает маску только тогда, когда в ней есть необходимость, например, во время похода за покупками.

ВОЗ начнет расследовать причины возникновения пандемии коронавируса в Китае. Планируется, что специалисты отправятся в страну уже на следующей неделе.