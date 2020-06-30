В Польше 28 июня прошли президентские выборы. Действующий глава государства Анджей Дуда, представляющий национал-популистскую партию «Право и справедливость», не смог автоматически продлить свои полномочия, предстоит второй тур. Не помогла, получается, встреча с Дональдом Трампом

Вообще-то эксперты полагают, что особенно подкосил избирательную кампанию действующего президента перенос выборов из-за коронавируса, но тут бабка надвое сказала. Ситуация была сложной, полякам вообще предлагали от выборов отказаться, именно из-за эпидемии, но они приняли промежуточный вариант: карантин карантином, а выборы — выборами. Ещё и со скандалом приняли закон о дистанционном голосовании.

Большую роль сыграло то, что не были выполнены предвыборные обещания Дуды — о повышении государственной поддержки аграриям и реализации масштабной программы жилищного строительства. Плюс неизбежные издержки карантина, в том числе проблемы с набором наёмной рабочей силы на Украине.



«Серьезный козырь». Серенко объяснил, зачем Польша ищет союза с США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа. Трамп ожиданий Дуды не обманул — буквально накануне голосования, 25 июня, прошла встреча двух президентов, на которой Дуда получил поддержку. Но не бесплатно.

Собственно, задачей польского президента было показать, что благодаря его политическому курсу Польша становится ключевым союзником США в Европе, вместо впавшей в немилость Германии. Внешним проявлением этого должно было стать развёртывание в Польше дополнительного контингента американских войск — за счёт сокращения такового же в Германии.

Американские войска в Польше, правда, и так есть, но в таком количестве, что значение имеет только сам по себе факт их нахождения там — сейчас американский контингент составляет около 5,5 тыс., притом что численность польских вооружённых сил — свыше 100 тыс. Перемещение в Польшу 7-9 тыс. американских солдат радикально ситуацию не меняет, хотя бы потому, что это именно перемещённый, а не новый контингент.

Существенно важным элементом американского военного присутствия в регионе было бы не увеличение численности контингента, а его качественное усиление за счёт введения в действие позиционного района противоракетной обороны. Но, по последним данным, запуск системы ПРО, запланированный ещё на 2018 год, опять откладывается — возникли со строительным подрядчиком. Запуск перенесён на следующий год, но эксперты предполагают, что года может и не хватить.

Но на безрыбье и рак рыба — если ускорить строительство невозможно, то перевод американских войск польское руководство вполне устроит. Во внутриполитическом плане это даёт немалый символический капитал. Но Трамп готов пойти на этот шаг только при выполнении определённых условий со стороны поляков. Считается, что таких пунктов будет четыре.

Во-первых, Польша должна довести долю военных расходов до 2% национального ВВП.

Собственно, США этого требует от всех членов НАТО, но большинство стран хотелки Вашингтона выполнять не спешат. В 2019 году расходы на оборону превысили 2% ВВП только у шести из 29 стран НАТО, в том числе у Польши. Так что этот пункт выполнен.

Кстати, вполне вероятно, что ценой выполнения этого пункта было как раз невыполнение внутренних финансовых обязательств Варшавы, но даже если это и так, то темой внутренней политики это вряд ли станет — враг у ворот! «Российская угроза» оправдывает если не всё, то многое.

Во-вторых, Польша должна в течение 2020-2021 годов закупить американские истребители F-35 на сумму $4 млрд.

Для понимания — это около 15% военного бюджета страны за два года. Стоимость одного истребителя составляет около $ 100 млн, но речь идёт о закупке 32 самолётов (в контракт должны входить расходные материалы, запчасти, обслуживание, технологическая инфраструктура). Этими самолётами предполагается заменить состоящие на вооружении Польши МиГ-29 и Су-22. Выполнение контракта займёт 2024-30 годы.

Не прошло и четыре года: Польша начала расширять свой СПГ-терминал © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В-третьих, необходимо перевести в твердые контракты все рамочные соглашения по закупке американского сжиженного газа.

По предварительным протоколам Польша планирует закупать 23 млн кубометров американского газа в год. При этом собственные потребности составляют всего около 6 млн. кубометров, а остальные надо куда-то перепродавать. В общем-то, перепродавать есть куда, но сейчас цены на голубое топливо упали и бизнес грозит стать убыточным. К тому же, главный потенциальные покупатель этого газа, Украина, сейчас обеспечена «квазитранзитным» топливом.

В общем, удовольствие получается дорогим — только прямые издержки (транспортировка и сжижение) составят порядка $ 2 млрд в год. А прибыль не гарантирована.

В-четвёртых, Польша должна построить АЭС по американским стандартам (протокол о намерениях тоже есть).

Вообще, вещь хорошая, но немного дорогая — средняя стоимость постройки одного энергоблока составляет порядка $8 млрд. (кстати, неважно, идёт речь о блоке американском или российском). Постройка АЭС займет 4-5 лет, и вызовет конфликт с Еврокомиссией, которая проводит курс на ликвидацию атомной энергетики в ЕС.

Кстати, постройка этой АЭС будет означать сокращение, а возможно и отказ Польши от закупок электроэнергии на Украине и в Белоруссии. Но украинский МИД обеспокоенности, конечно, не выразит — хозяева-то общие…

Польша планирует закрыть 20% потребностей в электроэнергетике за счет американской АЭС © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Разумеется, в отдалённой перспективе можно будет что-то выиграть за счёт положения лидера Восточной Европы, но до того надо будет платить США за право быть этим лидером и нести издержки, связанные с противостоянием с Еврокомиссией и Западной Европой.

По идее, сейчас эта тема должна стать основной для контрпропаганды со стороны главного конкурента Дуды — представляющего либеральную «Гражданскую позицию» мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Но воспользуется ли он этой возможностью и насколько подействует на поляков такая пропаганда — непонятно.