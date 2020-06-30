В Украине еще слышны отголоски скандала, связанного с заявлением депутата Галины Третьяковой, предложившей по примеру Сингапура стерилизовать родителей из "неблагополучных", а попросту говоря, бедных семей. Но, увы, большинство тех, кто включился в этот спор, слабо себе представляют, что на самом деле происходило в Сингапуре 50 лет назад

«Хочу сказать, что очень часто Ли Куан Ю (экс-премьера Сингапура. — Авт..) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы даже сказала садистскими, из нации выкорчевывались элементы, которые не были защитниками и кормильцами», — так говорила представляющая «Слугу народа» глава комитета по социальной политике Верховной Рады Галина Третьякова на своем нашумевшем вебинаре в Киевской школе экономики.

Но что на самом деле происходило в Сингапуре, маленьком государстве, чей пример успешного развития и особенно борьбы с коррупцией давно пропагандируется на Украине и на всём постсоветском пространстве, правда, без обращения к теме стерилизации?

«Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько Алексея Куща: «Ли Куан Ю никогда не "кастрировал женщин" без высшего образования. Это тем более бессмысленно, поскольку когда он начинал свои реформы, почти все женщины в Сингапуре были без оного. В Сингапуре хотели запустить программу, когда семьям с двумя и более детьми предлагали бесплатный дом в обмен на добровольную стерилизацию женщин, но, как рассказал сам Ли Куан Ю, программа так и не заработала, так как женщины опасались, что в случае развода они не смогут повторно выйти замуж по причине бесплодия».

Издание «Фокус» написало то же самое, приведя точную цитату из сборника интервью Ли Куан Ю «Суровые истины во имя движения Сингапура вперед»: «Вот проблема для правительства: как поддерживать единство в обществе, если низшие слои не могут угнаться? Поэтому мы предложили низшим слоям: если вы сделаете стерилизацию после рождения двоих детей, мы дадим вам квартиру бесплатно. Никто не согласился. Почему? Потому что, если женщина сделает стерилизацию, а муж уйдет, она будет искать другого мужа, но без детей она не сможет его привязать. Поэтому они рожают новых детей».

Но на самом деле многолетний сингапурский лидер приукрашивал ситуацию. В 1960-е, когда он начинал править Сингапуром, в стране шел бурный рост населения. С 1950 по 1960-й оно выросло на 61%, а с 1960 по 1970-й еще на 26%. И всё в это в сочетании ограниченным пространством. Сингапур — это фактически город-государство, и его площадь тогда была в полтора раза меньше площади Киева в нынешних границах. Да, эта площадь постепенно растет благодаря намывной мелиорации, но на самом деле ее возможности ограничены.

Сейчас она увеличилась почти на четверть в сравнении с тем временем, но все равно остается меньше площади Киева в 1,17 раза. Такой же, как в нынешнем Киеве, численности населения Сингапур достиг уже в конце 1980-х, а сейчас она больше в 1,5 раза.

Украинская кинозвезда заклеймила депутата Третьякову за слова о «детях низкого качества» © Ольга Сумська / Facebook

Основанное в том же 1966 году Сингапурское бюро планирования семьи и народонаселения (SFPPBB) выступало за малые семьи, создав программу «Остановись на двоих», которая подталкивала к созданию семей с двумя детьми и способствовала стерилизации. Параллельно бюро открывало новые больницы.

При этом для стерилизации существовали следующие стимулы:

— отказ от платы за пребывание в государственных родильных домах для женщин, которые подвергаются стерилизации после родов;

— для пациентов отделений С-класса (то есть бедняков), прошедших стерилизацию, плата за лечение отменялась;

— плата за пребывание в роддомах возвращалась, если муж подвергался стерилизации в течение месяца после того, как жена родила ребенка;

— пациентам, прошедшим стерилизацию, предоставлялись хорошие условия для отпуска по болезни.

С другой стороны, оплата за пребывание в роддомах увеличивалась с каждым последующим ребенком, с рождением четвертого и последующих детей не предоставлялся декретный отпуск, многодетные семьи имели меньшие возможности приобрести государственное жилье.

В начале 1970-х эти меры были расширены, в частности ухудшались возможности получения образования для детей из многодетных семей, если родители не были стерилизованы.

12 августа 2011 года ведущая газета страны «Стрейтс таймс» (The Straits Times) в статье об этой политике привела слова женщины, стерилизованной в 23 года: «Давление было высоким. Правительство явно не хотело, чтобы у нас было больше двух детей».

В той же статье гинеколог, работавший в крупнейшем роддоме стране Канданг Кербау, говорил о том, что уровень стерилизации стал «невероятно высоким» после того, как были введены сдерживающие факторы; работники больниц часто упрекали женщин, которые были беременны третьим или более ребенком, рекомендуя аборты, в то время как такие женщины говорили о своей беременности, как будто они совершили преступление». Газета указывала, что сдерживающие факторы были очень эффективными. «Дети низкого качества»: Третьякова обвинила критиков в травле © Facebook, Александр Сенько

Как видим, практика стерилизации оказывалась несравненно шире, чем пытаются нам представить, в том числе и сам Ли Куан Ю. Впрочем, в главном своем труде — книге «Сингапурская история» он ни разу не упомянул слово «стерилизация», а ту программу контроля рождаемости он оценил следующим образом:

«Многие критики обвиняли правительство в бездумном проведении политики «Остановитесь на втором ребенке» (Stop-at-Two) в 60-х годах. Была ли она неправильной? И да, и нет. Без проведения этой политики планирования семьи мы не смогли бы снизить темпы прироста населения, нам не удалось бы решить проблему безработицы и улучшения школьного образования. Но нам следовало предвидеть, что у более образованных людей будет по двое детей или меньше, а у менее образованных — по четверо детей или больше. Западные ученые, занимавшиеся проблемами планирования семьи, не привлекали внимания к этому факту.

Все это было хорошо известно по опыту развития их более зрелых государств, но говорить об этом считалось политически некорректным. Если бы мы знали об этом раньше, то изменили бы нашу политику и направили бы ее с самого начала кампании по планированию семьи в 1960 году в другое русло, создав стимулы для женщин с более высоким уровнем образования иметь по трое и более детей. К сожалению, мы об этом не знали и не меняли нашу политику до 1983 года, когда анализ переписи населения 1980 года продемонстрировал наличие различий между социально-экономическими группами в плане воспроизводства населения».

В 1983 году в демографической политике Сингапура начался период, который назывался «евгеническим». В его рамках для женщин с высшим образованием, которые родили трех или более детей, предполагались дополнительные налоговые льготы, а для их детей — приоритеты в школьном образовании. А отдел социального развития, созданный в 1984 году, помогал сингапурцам с высшим образованием знакомиться и создавать семьи. С другой стороны, в рамках той же программы женщинам, не имеющим среднего образования, в возрасте до 30 лет предоставлялась ссуда в 10 000 долларов на условиях, если они родят не больше двух детей, но в случае рождения третьего ребенка они должны были вернуть ссуду вместе с процентами».

Но новая политика воспринималась как дискриминационная и стоила бессменно правящей "Партии народного действия" 15% голосов на выборах в 1984. К тому времени уже стало ясно, что с борьбой за снижение рождаемости власть переусердствовала. Ее уровень упал значительно ниже простого воспроизводства населения, так что в октябре 1987 сын Ли Куан Ю и бессменный премьер страны Ли Сян Лун (на тот момент рядовой член правительства) призвал сингапурцев «не наблюдать пассивно, как мы исчезаем», то есть рожать больше детей. Партия Медведчука потребовала отдать под суд Третьякову из-за «детей низкого качества» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

В том же году, то есть еще во время правления Ли Куан Ю, страна, напротив, перешла к политике стимулирования рождаемости, которая продолжается и сейчас. Применяемые в ее рамках меры похожи на то, что имеет место во многих других странах. Это выплата пособий на третьего и четвертого ребенка (которые затем стали выдаваться и начиная со второго ребенка), дополнительные выплаты на детей до 6 лет для компенсации расходов на детсады.

Что же касается стерилизации, которая так интересует Третьякову, то все замужние женщины, имеющие менее трех детей, давно проходят обязательные консультации, где их от такого шага отговаривают. Тем не менее, коэффициент рождаемости в этой стране (1,1-1,2 ребенка на женщину) остается одним из самых низких в мире, а Украина (1,3-1,4) его несколько опережает.

Итак, реальный опыт Сингапура независимо от того, как его оценивать с моральной стороны, заметно отличается от того, что говорила Третьякова (впрочем, как и то, что говорили ее критики насчет этого опыта).

Никак нельзя согласиться с замглавы фракции «слуг» Евгенией Кравчук, сказавшей о товарище по партии: «Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика…» И добавившей, что обсудившие ситуацию с ней «слуги народа» «признали, что Третьякова — профессионал, который занимает свое место на посту главы комитета».

Нет, высказывания председательши (думаю, так правильно ее титуловать, ведь на Украине поощряются феминитивы) комитета по социальной политике показывают прежде всего ее экспертное ничтожество.

Но только ли проявлением непрофессионализма является то, что Третьякова говоря о Сингапуре, касается только карательных мер, но ничего не говорит о стимулировании не только рождаемости среди образованных украинцев, хоть той же стерилизации?

Думаю, что нет. Никаких возможностей для любого социального стимулирования у Киева нет, МВФ не позволит. Да и «слугам народа», таким как Третьякова, оно не нужно. Ибо этнический китаец Ли Куан Ю — как ни относиться к отдельным его идеям — реально заботился о благе сингапурской нации, к которой считал себя принадлежащим и которую в большой степени сам создал. Власть на Украине сегодня держат «соросята». Коломойский проиграл – Молчанов © РИА Новости

А вот «слуги народа», независимо от своего этнического происхождения, фактически принадлежат к глобалистской нации "соросят" (впрочем, как и многие другие украинские политики) и реализуют идею пресловутого «открытого общества». Применительно к Украине эта идея означает превращение страны в открытое пространство, свободное и от большого количества лишних людей и от карпатских лесов, проданных как кругляк, в открытый для всех иностранцев рынок украинских черноземов и открытые выступления «95-го квартала», где его комики представят сценки о «стерилизации быдла», над которыми обхохочутся те, кто уверен, что в число «быдла» не попадет.

Может, и сейчас подобные сценки «Квартал» показывает на закрытых корпоративах. Подозреваю это по совершенно разной реакции на выступление Третьяковой и «сексизм» Александра Корниенко. В одном случае людоедство в публичном выступлении, в другом — хамски выраженные положительные эмоции в частном разговоре. Но шума по поводу Корниенко среди «слуг» было куда больше, и он даже извинился, а Третьякова — нет. И не потому ли, что она самом деле просто поделилась тем, к чему готовят Украину ее кураторы, и за это извинений не положено?

И еще раз о Сингапуре. У этой страны действительно есть немало того, чему можно поучиться. Однако вектор развития Украины задан так, что с куда большей вероятностью здесь будут заимствовать не опыт многоязычия (в Сингапуре 4 официальных языка), а опыт битья палками (точнее, ротанговыми тростями), как в рамках уголовного правосудия, так и для дисциплинирования школьников.