Иностранные СМИ на этот раз снова решили держать читателя в напряжении. На повестке загадочные явления наших дней. Как излечить мир от расизма, который возникает везде, куда ни кинет взгляд западный журналист, даже в классической музыке? Почему на русских девушках не так-то легко жениться? Точного ответа нет, но есть предположения

Жизнь без полиции

Шведское издание Svenska Dagbladet задается вопросом: что происходит, когда полиция полностью уходит из городского района? В последние недели именно это случилось в Сиэтле, где активисты оккупировали шесть кварталов. Журналист Малин Экман провела в Зоне двое суток и видела лишь спокойствие, идеализм и волю к борьбе. Поначалу.

Сиэтл поднялся, когда погиб Джордж Флойд. После двух недель беспорядков полицейские в конце концов отступили, и шесть кварталов в районе Капитолийского холма были взяты в осаду демонстрантами. Жители района и те, у кого здесь бизнес, оказались на оккупированной земле. Полиция была эвакуирована. Слово «полиция» на фасаде местного полицейского участка закрашено и исправлено на «народ»: «Восточный участок департамента народа Сиэтла». Автономия была объявлена 8 июня. Теперь Капитолийский холм — это государство в городе.

Пустить полицию обратно и капитулировать оккупанты отказываются. Пусть город сначала наполовину урежет финансирование полиции и вложит эти деньги в поддержку бедных «черных» районов, а также отпустит задержанных активистов и переоборудует участок в дом культуры. Тогда можно и капитулировать.

Поначалу Автономная зона напоминает Христианию — параллельное сообщество в центре Копенгагена, что-то вроде страны хиппи. Везде цветы, граффити, толп праздношатающегося люда. «Развернулась разного рода спонтанная деятельность: торговля каннабисом, учебные кружки марксистов, полевые госпитали, бесплатное тестирование на коронавирус, неотложная психиатрическая помощь, программы помощи наркоманам, — пишет Экман. — Главную улицу патрулируют мужчины, вооруженные автоматами». Для Капитолийского холма все это непривычно. Раньше этот район славился своими гей-барами и элитными лофтами, и вдруг такое. «Впервые белое население этого прогрессивного района увидело слезоточивый газ и резиновые пули. В черных-то районах это наблюдают с детства. Но только не здесь. Слезоточивый газ, перцовые баллончики, резиновые пули в их собственном районе — для них это было уже слишком», — говорит местный предприниматель и гражданский журналист Омари Солсбери.

Но нерешенных вопросов в революционном квартале множество. «Многие черные активисты считают, что расизм — не их проблема, ведь это белые создали его и установили в качестве формы социальных отношений, — пишет автор. — Белых призывают присоединиться к борьбе, но при этом критикуют, когда те борются как-то не так. С самой смерти Флойда 25 мая бесчисленные плакаты кричат нам, что молчание белых — это насилие». Белые — это воплощение богатства и эксплуатации, но именно белые позволяют району существовать. На границе местные предприниматели разгружают дары: свежую пиццу, бутылки с водой, бинты, средства личной гигиены, протеиновые батончики. Волонтер-медик рассказывает, что сотрудники скорой помощи предложили тайком привезти «все, что только понадобится».

Городская администрация отключила уличное освещение в парке, но продолжает опорожнять и дезинфицировать уличные туалеты. Дворники в Зону не заходят, но убирают мусор, который выкидывается за ее пределы. Спокойствие длится несколько дней, но в конце июня возникают беспорядки. Двое мужчин получают ранения в перестрелке. 19-летний парень умирает сразу, а мужчину неопределенного возраста везут в больницу в тяжелом состоянии. Десяток полицейских начинают спецоперацию и вторгаются в зону, куда полиции вход запрещен. Навстречу им выходят активисты, они хотят их прогнать. Тут и там на улицах вспыхивают стычки. Еще через два дня мэр, которая прежде поддерживала оккупантов, объявляет, что город намерен вернуть себе захваченные районы. Пора кончать игры в независимость.

Слишком белая музыка

Французская Le Figaro решило разобраться с вопросом, что происходит с классической музыкой в США. В этой области культуры и в самом деле не все в порядке. Аудитория классической музыки сокращается на протяжении нескольких лет. По данным недавнего исследования, число людей, которые хоть раз за год были на концерте классической музыки, сократилось с 13% в 1982 году до 8,6% в 2017 году. С 1982 по 2002 год число посетителей классических концертов моложе 30 лет уменьшилось с 27% до 9%. Наблюдается снижение числа любителей среди населения: в 1992 году 4,2% взрослых американцев говорили, что умеют играть на музыкальном инструменте, а в 2008 году их было всего 2%.

Считается, что классическая музыка не может приспособиться к растущему этническому разнообразию страны. Музыка, всегда бывшая одной из главных культурных практик американских элит, должна, как говорят, измениться или исчезнуть.

Беда классической музыки, как считают СМИ, в том, что она «слишком белая». По данным за 2016 год, в оркестрах было всего 1,8% афроамериканцев и 2,5% латиноамериканцев. Кроме того, исполняемые на концертах произведения являются в подавляющем большинстве случаев работами композиторов европейского происхождения, что в США считается недостаточно «инклюзивным». Так, газета «Сан-Франциско Кроникл» недавно выразила сожаление о том, что городской симфонический оркестр представлял в сезоне 2017-2018 года исключительно произведения белых мужчин. Не отстаёт и специализированная пресса: сайт National Public Radio называет среду любителей и исполнителей «чрезвычайно белой и все более маргинализированной», а New Music USA утверждает, что классическая музыка расистская по своей сути.

Кстати, многие видят надежду на возрождение славы классики в невероятной любви к этому искусству среди юных поколений американцев азиатского происхождения. На них приходится все больше любителей и профессионалов, что противоречит расхожим утверждениям о том, что классическая музыка труднодоступна для меньшинств. Детей иммигрантов из Китая, Кореи, Сингапура и Тайваня непропорционально много в консерваториях, а их родители подталкивают их к этой учебе, поскольку видят в ней залог дисциплины и саморазвития.

Эти прекрасные и ужасные русские девушки

На китайской блогерской платформе Sohu пользователи решили наконец разобраться: почему так мало китайцев, работающих в России, женится на русских девушках? Красота славянок, по мнению китайских блогеров, самая большая загадка России. Куда большая, чем народный обычай заводить медведей в качестве домашних животных и любовь русских к водке. Русские девушки «имеют очень красивую внешность, и их красота уже давно завоевала признание мужчин во многих странах. Поэтому многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин». Но почему-то именно китайским мужчинам на этой ниве не везет.

Авторы считают, что у этого загадочного феномена есть три причины. Первое — различие между культурами. Этот факт для авторов совершенно очевиден, поэтому на нем особенно не останавливаются.

Вторая причина куда интересней. «Русский характер славится по всему миру своей «дерзостью», — пишут авторы. — Они (русские девушки) любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела. Такой склад характера обычно совершенно не подходит для китайской традиционной концепции брака, поэтому некоторые даже не пытаются найти именно русскую жену».

Третья причина для китайца весьма важна. «Последней причиной может быть слух, что после свадьбы россиянки полнеют, — пишут авторы. — Долгое время ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин». Впрочем, авторы считают, что это утверждение совершенно безосновательно. Сегодняшние русские девушки после того, как их положение меняется в лучшую сторону, обращают большое внимание на свою фигуру, поэтому все эти слухи — откровенная ложь.