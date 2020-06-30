В Украине новый коррупционный скандал: на днях губернатор Кировоградской области Андрей Балонь попался на крупной взятке в 1,8 млн гривен. Уже уволенного президентом Зеленским чиновника 27 июня Высший антикоррупционный суд поместил под стражу, правда, с возможностью выхода под залог в 10 млн гривен

В чем подозревают экс-главу Кировоградской ОГА



Задержание провели в ходе совместной операции НАБУ и СБУ в собственном доме Балоня, куда ему в спортивной сумке принесли второй транш неправомерной выгоды в размере 250 тыс грн. Ранее в этом же месяце чиновник и его сообщники уже получили 100 тыс грн.

«Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду на сумму в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям «предложения», средства должны передаваться траншами», — сообщили в НАБУ. Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

По данным экс-нардепа Борислава Березы, взятку требовали с местного руководителя Госпотребслужбы — инстанции, которая следит за соблюдением карантина ресторанами, кафе, рынками и магазинами. Считается, что сообщник губернатора озвучил начальнику управления Госпотребсулжбы требование — 110 тысяч гривен ежемесячно. В противном случае ему угрожали созданием препятствий, в том числе поднятием вопроса о соответствии должности.

Относительно личности сообщника Балоня позже стало известно, что речь идет о начальнике патронатной службы кировоградской ОГА Сергее Шевченко, выполнявшего различные поручения губернатора. Следствие полагает, что именно он являлся посредником в передаче взятки. Действия обоих фигурантов уголовного дела квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах). Второго подозреваемого также поместили под стражу с возможностью выйти под залог 5 млн грн.

Местный активист Андрей Лаврусь на своей странице в Facebook утверждал, что у подозреваемых изъяты большие объемы наличных денег, имеющих, вероятно, незаконное происхождение: 4,5 млн грн, 320 тыс. долларов США и 24 тыс. евро.

«Когда-то Балонь говорил, что Кировоградщина депрессивный регион. Настолько депрессивный, что по информации НАБУ, по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долл. США, 24 тыс. евро. А представьте, сколько не нашли?» — отметил активист.

Соратник Порошенко, перешедший к Зеленскому

Андрей Балонь — уроженец Львовской области. С 2003 года он работал в системе МВД Украины. Он работал на руководящих постах во многих регионах. В 2015 г. ушел из органов, опасаясь не прохождения переаттестации, занимая должность главы следственного управления в Полтавской области. Определенное время остался «не у дел», а в 2017 году примкнул к команде «Блока Петра Порошенко». Его трудоустроил своим заместителем херсонский губернатор Андрей Гордеев, которого сторонники Майдана в ходе акций протеста обвиняли в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Из публикаций херсонских СМИ следует, что Балонь через свою супругу активно занимался предвыборной кампанией Петра Порошенко в регионе. Так, Илона Балонь владеет рекламным агентством «Медіапівдень», размещавшим наружную рекламу бывшего президента. Само агентство было основано в ноябре 2018-го, то есть целенаправленно под выборы. Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

Судя по декларации, государственная служба приносила чиновнику немалые коррупционные доходы. Значительная часть «нажитого непосильным трудом», как это часто бывает, записана на жену. Она является собственником квартир в Киеве и Дрогобыче, дома в Кропивницком (бывший Кировоград) и трех роскошных автомобилей («Ягуар»XF, Audi Q7 и Porshe Cayenne). Интересно, что последние два автомобиля куплены летом прошлого года, после ухода с поста замгубернатора Херсона. Супруга Балоня также является совладельцем ООО «Соцмониторинг» — компании, предоставляющей услуги автоматизированного мониторинга СМИ. Она создавалась для Зеленского под выборы президента, а значительная часть акций в ней принадлежит нардепу от «Слуги народа» Александру Мариковскому.

Казалось бы, длительная работа на Порошенко должна была закрыть Балоню доступ во власть. Но окружение Зеленского непостижимым для его избирателей образом оказалось весьма благосклонно к «порохоботам», различным заместителям министров, губернаторов и прочих чиновников прошлой власти. Многие из них перешли работать к новому президенту. Таковым стал и Андрей Балонь, которого представили в качестве губернатора Кировоградской области 8 ноября 2019 года. Его деятельность на этом посту не была отмечена какими-то выдающимися достижениями, зато он стал едва ли не первым главой ОГА в новейшей истории Украины, попавшимся на взятке.

Коррупционный скандал как инструмент борьбы внутри Зе-команды

Кстати, во время суда по мере пресечения Балонь отказался признать свою вину, назвав себя «жертвой политических игр», а уголовное дело — «полностью сфабрикованным». Что касается «жертвы», то в этих словах может быть определенная доля истины. В украинских СМИ уже давно ходят слухи о борьбе внутри Зе-команды между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем Сергеем Трофимовым. Считается, что Балонь был протеже последнего, ведь именно Трофимов, отвечающий за региональную политику, представлял его как главу ОГА, называя «профессиональным, эффективным человеком, который еще имеет и характер, и следственный опыт».

Коррупционный скандал на руку Ермаку, стремящемуся избавиться от Трофимова. Благодаря нему глава ОП получил возможность в очередной раз указать Владимиру Зеленскому на то, что региональной политикой занимается не очень квалифицированный человек, не умеющий отличить взяточника от честного человека. А участие в операции сотрудников СБУ позволяет предположить, что Баканов принял сторону Ермака. С приходом в Офис президента Михаила Подоляка стали упорно ходить разговоры о том, что именно его Ермак видит на должности, занимаемой Трофимовым. То есть у руководителя Офиса Зеленского уже подготовлена конкретная замена излишне самостоятельному заму, осталось склонить президента к нужному кадровому решению. С другой стороны, операция НАБУ выглядит в том числе как попытка хоть как-то исправить в глазах общества значительный уровень недоверия к данной структуре и ее руководителю Артему Сытнику, дискредитировавшему понятие «борьба с коррупцией» в Украине как таковое. Эксперт рассказал, почему в «Укрзализныце» процветает коррупция © Twitter, Владимир Гройсман

Вместе с тем, говоря о непричастности к коррупции как таковой, Балонь лукавил в попытке отбелить себя. В Украине при Зеленском продолжает успешно функционировать система поборов и взяток, завязанных на руководителей облгосадминистраций, что признают даже провластные журналисты.

«Накануне выборов разоблачение главы ОГА на взятке — красноречивый симптом, а ведь система поборов процветает не только в Кировоградской области. Качество кадров, которые выдвигают Владимир Зеленский и Сергей Трофимов просто поражает — сплошная кадровая чехарда, а вот как раз Балонь почему-то был у Трофимова на хорошем счету, пользовался доверием. Сейчас главный вопрос — а если глава ОГА собирает деньги за назначение, то это его самодеятельность, или Трофимов в курсе? Без ответа на этот вопрос расследование будет неполным», — отреагировал на скандал главный редактор издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

Сам же Зеленский, комментируя инцидент, сделал акцент на том, что закон для всех един.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным… Нет «наших — не наших». Украл — садись», — заявил глава государства.

В истории с арестованным чиновником остается открытым вопрос: насколько далеко готовы пойти следственные органы и не будет ли расследование тормозиться, как это часто бывает, в угоду политической целесообразности? Правоохранители могут выйти на кураторов Балоня в Офисе президента, чего там не захотят допустить, ибо увеличатся имиджевые потери, которых и так в последнее время более чем достаточно. Но без раскрытия всей «цепочки» сказанные Зеленским слова, как и прежде, останутся лишь набором благих пожеланий.