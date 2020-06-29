По состоянию на 19:00 29 июня в мире зафиксировали более 10 миллионов 180,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 502,6 тысячи человек скончались, почти 5 миллионов 164,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 29 июня © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 550,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 125 854.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллиона 344,1 тысячи случаев заражения, более 57,6 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано более 641,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, свыше 9,1 тысячи человек скончались.

В Индии заболели порядка 448,3 тысячи человек, а умерли почти 16,5 тысяч пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 641 156. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 9166 скончавшихся и 403 430 выздоровевших.

Среди заболевших — около 40 российских дипломатов, один из которых скончался. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, этому сотруднику было 62 года, а его жена работала на скорой помощи и могла быть носителем. В остальных случаях болезнь протекала преимущественно в легкой форме. Сам глава МИД не болел.

Его коллега, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что промышленное производство в России по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%, а в обрабатывающей промышленности — на 13,2%. Это хуже базового прогноза Минэкономики, которое ожидает снижения производства в целом на 5,2% и обрабатывающей промышленности — на 2,8% по году.

«То, по какому сценарию пойдем, будет зависеть от общеэкономической ситуации — в частности, большое значение имеет восстановление потребительского спроса, а также дальнейшее поведение коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Если не произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономики», — заявил Мантуров. По его словам, восстановление российской промышленности до уровня 2019 года возможно в 2021 году.

Многие промышленные работники остались без средств к существованию. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза. По словам главы правительства, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью», нужно активнее применять «новые методы в сфере трудоустройства», а именно поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек, то есть с 1 апреля их число выросло почти в 30 раз.

Для помощи россиянам власти увеличили лимит по программе льготного кредитования для компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% еще на 116 миллиардов рублей, до 468 миллиардов рублей.

Программа кредитов под 2% была запущена 1 июня. Компании должны погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие будет сохранять занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство. В случае сохранения 80% штата будет списываться половина кредита и проценты по нему.

В свою очередь глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что международное железнодорожное сообщение откроют в этом году. По его словам, сейчас обсуждается вопрос возобновления сообщения с Финляндией.

По данным Росавиации, в целом на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний в мае снизился на 91,3% (по сравнению с тем же месяцем в прошлом году). Его объем составил около 949 тысяч человек. На внутренних рейсах пассажиропоток упал на 84,5%, до 923 тысяч человек, на международных направлениях — на 99,5%, до 26 тысяч человек.

Тем временем вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры откроются с 15 июля. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что возобновление работы российских кинотеатров после ограничений не будет единовременным, так как решения об их открытии будут принимать главы регионов. Этот процесс может растянуться на пару месяцев. В крупнейших сетях кинотеатров признают, что на подготовку, включая рекламу новых фильмов, им нужно минимум 30 дней.

Точно начнет свою работу с 1 июля Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Однако посетителей будут пускать только в масках и перчатках, а перед входом будут измерять температуру.

Что касается всероссийской переписи населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, то она, по данным главы Росстата Павла Малкова, пройдет в апреле 2021 года.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 44 538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1161 стали летальными. В то же время 19 679 пациентов выздоровели.

За сутки больше всего инфицированных было во Львовской (115 новых заболевших) Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях. Ни одного нового заболевшего не было в Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

Таким образом, на сегодняшний день не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В то же время Черновицкая область, которая еще недавно была эпицентром коронавируса, с 1 июля ослабляет карантин. Возобновляются внутриобластные перевозки при условии масочного режима, при этом количество граждан в транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Также будут проверять температуру.

Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Тем временем Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив 2 тысячи человек в разных регионах Украины, выяснил, что подавляющее большинство жителей страны — 66% — считают, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории. В его природное появление верят всего 17,6%.

Больше трети опрошенных — 36,7% — уверены, что болезнь не просто была создана умышленно, но и также умышленно была распространена по миру. А 29,3% считают, что у создателей вируса не было намерения немедленно заразить им миллионы человек и пандемия стала результатом некоей роковой случайности.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Олега Ляшко. Меньше всего сторонников этой теории (20,3%) у поддерживающих экс-президента Петра Порошенко. 35,8% избирателей президента Владимира Зеленского также считают, что вирус был создан и распространен умышленно, среди избирателей Юрия Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») таковых 39,9%, Юлии Тимошенко («Батькивщина») — 48,5%.

Среди тех, кто, по мнению украинцев, виновен в создании коронавируса, лидирует Китай: 26,1% опрошенных считают, что именно это государство несет ответственность за пандемию. Еще 10,9% называют виновными в распространении болезни США, 4% — Россию.

На четвертом месте в списке тех, кого украинцы считают виновными в начале пандемии,- некое мировое правительство. Его обвиняют в эпидемии 1,6% опрошенных. По 0,9% набрали варианты «олигархи» и «масоны», 0,8% опрошенных винят Билла Гейтса, 0,3% — евреев. По мнению 0,2% украинцев, за пандемией может стоять Зеленский. Столько же винит в ней Великобританию.

По 0,1% набрали такие варианты ответа, как Порошенко, инопланетяне, НАТО, Международный экономический форум в Давосе, «недобрые люди», Рокфеллер и власти, решившие таким образом сэкономить на выплате пенсий.

Ситуация в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в двухдневный срок проработать и внести предложения о введении жесткого карантина из-за пандемии по аналогии с тем, который действовал в республике в марте-мае 2020 года. Дело в том, что после отмены чрезвычайного положения в Казахстане ситуация с распространением коронавируса осложнилась.

«С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения», — сказал Токаев, отметив, что в регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования.

Губернатор Федерального округа Бразилии, к которому относится столица страны Бразилиа, Ибанейс Роша также объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Данная мера позволит региональным властям выделять средства на борьбу с пандемией по упрощенной схеме, то есть без проведения тендеров и без учета установленного порога бюджетного дефицита. Режим ЧП также позволяет при необходимости задействовать силы Нацгвардии для наведения порядка.

В Германии сотрудники шести логистических центров Amazon начали забастовку из-за того, что, по их словам, за последнее время COVID-19 был обнаружен у нескольких десятков их коллег, однако компания ничего не делает и не предоставляет информацию о случаях заражения.

Забастовка была организована профсоюзом Verdi и продлится как минимум 48 часов. Представители профсоюза обвиняют компанию в том, что она не предоставляет сотрудникам информацию о количестве заразившихся коронавирусом работников. По данным профсоюза, на объектах компании в Германии было уже две вспышки заболевания COVID-19. Забастовка скажется на работе логистических центров Amazon в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне и Кобленце.

В США же большинство американцев не считают, что в стране поторопились со снятием ограничений, несмотря на рекордный ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах. По данным опроса, проведенного телеканалом CBS и компанией YouGov, 41% американцев заявили, что штаты, откуда они родом, отменили режим самоизоляции вовремя, 39% считают, что слишком рано. При этом 20% респондентов считают, что штаты делали это «слишком неторопливо».

На вопрос о том, как опрашиваемые чувствуют себя сейчас в связи с коронавирусом по сравнению с прошлыми месяцами, лишь 17% ответили, что стали чувствовать себя безопаснее, 25% заявили, что сейчас ощущают себя более подверженными риску, чем ранее, а большинство — 58% — сообщили, что их отношение не изменилось.

Респондентов также попросили дать прогноз по распространению коронавируса летом. Согласно результатам, 49% считают, что ситуация ухудшится, 25% заявили, что улучшится, а 26% — что останется прежней.

Тем временем, по данным опроса, заказанного Европейским советом по международным отношениям и обнародованного изданием The Guardian, на фоне пандемии негативное отношение к США преобладало в Дании (71% опрошенных), Португалии (70%), Франции (68%), ФРГ (65%) и Испании (64%). При этом 42% респондентов в Германии и 46% во Франции уточнили, что их отношение к США значительно ухудшилось в результате эпидемии.

Только 2% опрошенных в ФРГ и 3% во Франции считают, что США могут помочь Европе при восстановлении ее экономики, пострадавшей от последствий пандемии.