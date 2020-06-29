Регулярные конфликты и постоянная война за влияние - составляющие человеческой природы. При этом мировые конфликты имеют цикличную природу, и мы увидели начало нового цикла, говорят эксперты

С приходом пандемии коронавируса в мире не стало меньше конфликтов. Продолжается рад региональных конфликтов, параллельно с ними происходит глобальное противостояние.

«Чёрный бунт» в США сопровождается сносом памятников историческим личностям и требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США. Например, если раньше первого президента страны Джорджа Вашингтона воспринимали отцом нынешней государственности США, теперь его пытаются выставить в первую очередь рабовладельцем.

В Европе на протяжение последних лет регулярно устраивают бунты арабы, турки, представители крайних течений ислама.

Вместе с тем США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС, противостоят друг друг Россия и Украина. Китай и США уверенно превращаются из партнёров в противников.

Новый геополитический цикл

По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, мировые конфликты имеют общую цикличную природу. Как экономика и цивилизация, так и международная ситуация развивается циклами, поясняет Пушков. Алексей Пушков: Мир находится в самом сложном кризисе с начала XXI века © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, после какого-то крупного события, например окончания Второй мировой войны или распада Советского Союза и социалистического блока, возникает некий новый баланс. Этот баланс держится, пока не появляются силы и обстоятельства, которые ставят его под сомнение.

«Скажем, после распада СССР наступил так называемый однополярный мир во главе с США. И всем казалось, что это незыблемо и надолго. Но уже к 2005 году становится ясно, что этот эпизод уходит в прошлое, на первые позиции в экономике выходит Китай, который станет важнейшим экономическим конкурентом Соединенных Штатов, постепенно Россия восстанавливает свою военно-политическую силу и уже не будет добровольно встраиваться в американскую систему координат. Появились такие страны, как Иран, Турция, которые ставят под сомнение американское превосходство, по крайней мере, в своих регионах», — рассказал Пушков.

В целом, подчеркнул он, мы впервые видим нарушение баланса в мире такого размаха и такой глубины за последние 30 лет.

«Россия не стесняется сказать «нет» Штатам»

Сегодняшние конфликты в мире имеют общую геополитическую природу, говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он считает, что это экзистенциальное неприятие, которое выразилось очень ярко и отразилось в слогане «русские идут», когда глава Пентагона Джеймс Форрестол 22 мая 1949 года в клинике ВМС США вышел в окно с такими словами. С тех пор эта родовая травма в отношениях присутствует, безусловно. Алексей Мухин: Все конфликты в мире из-за того, что Россия не боится сказать Соединённым Штатам «нет» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Был лёгкий период потепления отношений (Горбачёв, Ельцин), но выяснилось, что на российской экономике, политической системе это отражается настолько губительно, что инстинкт самосохранения повёл нас в обратную сторону — мы стали гораздо более прагматично относиться к нашим американским партнёрам, что им, конечно, не понравилось.

Шутка за шуткой, слово за слово, мы получили санкционное воздействие», — отметил Мухин.

Главный конфликт, уверен он, здесь один: Россия не стесняется и не боится сказать Соединённым Штатам «нет», причём делает это на уровне Совбеза ООН, что является неприятным обстоятельством для США, которые привыкли считать ООН своим задним двором, где можно творить всё что угодно.

«Постепенно ситуация выправляется благодаря усилиям России и Китая, поэтому они и стали врагами №1 и №2 в доктринальных документах Пентагона», — сказал политолог.

«Конфликт России и Украины — большой позор для человечества»

Вся история человечества — это история войн и борьбы за сферы влияния, отмечает экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг. Он добавляет, что есть один вопрос, на который нет ответа: можно ли в принципе изменить природу человека или нет? Или хотя бы добиться, чтобы был минимальный консенсус? В противном случае мы можем получить и получаем сейчас войну всех против всех. Руслан Гринберг о конфликтах в мире: Правилом человеческого общества является борьба за сферы влияния © РИА Новости, Нина Зотина

«Есть очень много вдумчивых и проницательных мыслителей, которые пишут книги на эту тему. Например, Сэмюэл Хантингтон, автор «Столкновения цивилизаций». В этой книге он написал, что есть несколько цивилизаций, одна из них православная, а к ней относится Россия и Украина. Когда его спросили, возможен ли конфликт между Россией и Украиной, он ответил, что, конечно, нет, это же одна цивилизация», — рассказал Гринберг, добавив, что нынешний конфликт России и Украины — «большой позор для человечества, и особенно большой позор для русских и украинцев».

Эксперт напомнил, что в ноябре мы будем праздновать 30 лет Парижской хартии (соглашение, подписанное в 1990 году 32 европейскими государствами, США и Канадой о масштабном сокращении сил ОВД и НАТО), которая обещала нам жить в совсем другом мире, но все покатилось обратно.

«И виноваты здесь и те, и другие, и триумфализм Запада, и наша повышенная обидчивость. Можно сказать многое, но, похоже, что правилом является борьба за сферы влияния», — заявил Гринберг. Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он прогнозирует, что в лучшем случае конфликт в Донбассе будет заморожен: «похоже, что всех это более или менее устраивает».

Россия-Украина: баланс нарушен

Говоря о конфликте России и Украины, Алексей Пушков отметил, что на Украине при зарубежной поддержке был организован госпереворот: «нарушился баланс, который у нас был с Украиной, состоящий в том, что Украина ведёт себя как не враждебное нам государство, а мы соблюдаем договоренности, которые были достигнуты к тому времени».

«Но когда Украина стала выступать с откровенно антироссийской платформой, когда она стала ставить под сомнение права русскоязычных на Украине, когда она стала в спешном порядке принимать закон, запрещающий русский язык, то возникло резкое нарушение баланса, на которое мы не могли не ответить», — заявил Пушков.