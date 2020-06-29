Расследование ряда резонансных убийств на Украине тянется не один год и, судя по непростой ситуации в стране, затянутся еще на неопределенное время. Подозреваемые в убийстве в процессе расследования как-то незаметно из преступников переходят в разряд жертв режима, и их начинает защищать проплаченная возмущенная толпа.
Суды и обвинители идут навстречу подозреваемым в тяжких преступлениях, зачастую оставляя их разгуливать на свободе, а расследование топчется на месте. Следователи просто не знают, в какую сторону повернуть — оправдать подозреваемых или осудить?
Адвокаты ставят под сомнение, был ли убит Олесь Бузина
Уже три года умышленно затягивается процесс по делу об убийстве Олеся Бузины. Судебный процесс стараниями защиты обвиняемых Андрея Медведько и Дениса Полищука постоянно переносится. Последнее заседание по делу об убийстве Бузины состоялось в феврале 2020 года, а начиная с 19 марта все заседания откладывались по требованию стороны защиты в связи с карантином.
Но и 29 мая сторона защиты снова пыталась сорвать процесс: один из адвокатов пришел без маски и его не пустили в зал. Еще один адвокат вообще не явился. Суд начался, но сторона защиты заявила об отводе одной из присяжных. По сведениям защиты, она якобы не проживала положенный срок в Шевченковском районе, а это является условием для избрания присяжным.
Впрочем, как заявил адвокат обвиняемых в убийстве Андрей Федур, он собирается ставить под сомнение тот факт, что Олесь Бузина мертв. По его мнению, тело Бузины никто не опознал, а потому якобы и непонятно — был он убит или нет.
«В этом деле вообще не проводилось опознание трупа (последствия специалистам, надеюсь, не нужно объяснять). Кто «узнал» и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло, очень интересная история», — заявил Федур.
Дело рассматривается в суде давно, при этом следствие не установило ни заказчиков, ни организаторов. В отношении них расследование выделено в отдельное дело, но никаких подвижек там нет.
Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года во дворе собственного дома в Киеве. 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Андрея Медведько и Дениса Полищука. Обвиняемые вину не признают.
Акции и концерты в поддержку подозреваемых во взрыве Шеремета
В Киеве 25 июня под стенами изолятора временного содержания друзья, родственники и музыканты устроили акцию в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко — фигурантов по делу об убийстве журналиста Шеремета. Музыканты пели песни в поддержку подозреваемых в организации убийства. На акции была и третья подозреваемая, Яна Дугарь, которую ранее отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Пришедшие на акцию сообщили, что таким образом они анонсируют старт всеукраинской кампании «200 дней лжи». 200 дней — ровно столько подозреваемые в убийстве находятся под арестом.
4 июля в парке Шевченко будет проходить акция с требованием освободить Антоненко и Кузьменко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Под автомобиль, на котором он ездил, подложили взрывчатку. 12 декабря 2019 года в МВД сообщили, что задержали трёх подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и бывшего бойца-добровольца Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита настаивает на том, что экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективная. Экс-президент Петр Порошенко на днях заявил, что через полгода после задержания подозреваемых «ни одна вина не доказана, никаких доказательств не существует».
«Мы должны понимать, это подрывает доверие к расследованию дел. Никто в это расследование не верит. И когда речь идет о том, что кто-то хочет назначить виновных для того, чтобы сделать себе очередной пункт рейтинга, это варварство, это категорически неприемлемо», — заявил Порошенко и добавил, что, по его мнению, политическую ответственность за ход расследования должен понести президент Зеленский.
Стоит вспомнить, что после убийства Шеремета в 2016 году тогдашний президент Порошенко назвал расследование преступления делом чести и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Но, пока Порошенко был президентом, расследование откровенно буксовало. Исходя из комментариев замглавы МВД Антона Геращенко, данное преступление было совершено из патриотических мотивов.
«Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг. У нас есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные. Пока уверенно можно сказать, что есть три подозреваемых», — заявил Геращенко и признался, что дело Шеремета — одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.
Как сообщил Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди. Но эксперты определили, что они к преступлению не причастны.
«И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый «Пистолет», которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. «Пистолет» застрелился, а группа запереживала. В комплексе это является доказательной базой. Когда одно совпадение, два, пять — это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения», — сказал он.
В то же время пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ. А на заказчика преступления следователи так и не вышли.
За подозреваемого в убийстве ходатайствуют депутаты
В ближайшее время Украину ждет один из самых громких процессов: одного из лидеров одесского Майдана Сергея Стерненко обвиняют в убийстве человека, совершеном два года назад. 25 июня Стерненко сообщил, что его дело скоро передадут в суд.
«Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!… Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) «следствие» завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд», — сообщил сам Стерненко.
Дело было в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года на Стерненко якобы напали двое мужчин. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них — Ивана Кузнецова — и нанёс ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой стычки.
Суд будет решать, являлось ли смертельное ножевое ранение умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны.
Очевидно, что процесс будет громким в прямом смысле слова — поддерживают Стерненко «постмайданные» партии, ультраправые группировки и внепартийные активисты.
Несмотря на тяжкое обвинение, Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест — под давлением общественности. Сейчас Стерненко пытается изменить меру пресечения на более легкую, в частности, выйти на свободу на поруки. На поруки активиста хотят взять депутаты от партии «Голос» и порошенковской «Европейской солидарности», бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, пресс-секретарем которой работает сожительница Стерненко. Это при том, что он является фигурантом трех уголовных дел.
Стерненко обвиняют в причастности к наркоторговле в 2014 году. Тогда радикал договорился с одной группой одесских «барыг», что за вознаграждение выведет их из поля внимания «Правого сектора» (запрещён в РФ). В том же году его обвиняли по делу о похищении и пытках руководителя одесского отделения пророссийской партии «Родина» Сергея Щербича. Осенью 2017 года его задерживали по подозрению в организации массовых беспорядков и стычек с полицией против застройки места, где сейчас расположен летний театр.
Примечательно, что громкие уголовные дела раскололи Украину на два противоборствующих лагеря. И каким бы ни оказался приговор, одна из сторон останется недовольна. Впрочем приговоры, судя по тому, как идут процессы, будут вынесены еще очень не скоро.