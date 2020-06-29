После долгого перерыва на Украине вновь заговорили о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Впрочем, в массовом сознании это дело теряется на фоне неутихающих страстей вокруг одесского радикала Стерненко, подозреваемого в убийстве. Но есть громкие криминальные дела, о которых власть не хочет вспоминать вообще

Расследование ряда резонансных убийств на Украине тянется не один год и, судя по непростой ситуации в стране, затянутся еще на неопределенное время. Подозреваемые в убийстве в процессе расследования как-то незаметно из преступников переходят в разряд жертв режима, и их начинает защищать проплаченная возмущенная толпа.

Суды и обвинители идут навстречу подозреваемым в тяжких преступлениях, зачастую оставляя их разгуливать на свободе, а расследование топчется на месте. Следователи просто не знают, в какую сторону повернуть — оправдать подозреваемых или осудить? Политические животные периода полураспада. Что роднит экс-президента Украины Порошенко и убийцу Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Адвокаты ставят под сомнение, был ли убит Олесь Бузина

Уже три года умышленно затягивается процесс по делу об убийстве Олеся Бузины. Судебный процесс стараниями защиты обвиняемых Андрея Медведько и Дениса Полищука постоянно переносится. Последнее заседание по делу об убийстве Бузины состоялось в феврале 2020 года, а начиная с 19 марта все заседания откладывались по требованию стороны защиты в связи с карантином.

Но и 29 мая сторона защиты снова пыталась сорвать процесс: один из адвокатов пришел без маски и его не пустили в зал. Еще один адвокат вообще не явился. Суд начался, но сторона защиты заявила об отводе одной из присяжных. По сведениям защиты, она якобы не проживала положенный срок в Шевченковском районе, а это является условием для избрания присяжным.

Впрочем, как заявил адвокат обвиняемых в убийстве Андрей Федур, он собирается ставить под сомнение тот факт, что Олесь Бузина мертв. По его мнению, тело Бузины никто не опознал, а потому якобы и непонятно — был он убит или нет.

«В этом деле вообще не проводилось опознание трупа (последствия специалистам, надеюсь, не нужно объяснять). Кто «узнал» и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло, очень интересная история», — заявил Федур.

Дело рассматривается в суде давно, при этом следствие не установило ни заказчиков, ни организаторов. В отношении них расследование выделено в отдельное дело, но никаких подвижек там нет.

Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года во дворе собственного дома в Киеве. 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Андрея Медведько и Дениса Полищука. Обвиняемые вину не признают. Жизнь и смерть Олеся Бузины как надежда для Украины. Главные темы соцсетей 16 апреля © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

Акции и концерты в поддержку подозреваемых во взрыве Шеремета

В Киеве 25 июня под стенами изолятора временного содержания друзья, родственники и музыканты устроили акцию в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко — фигурантов по делу об убийстве журналиста Шеремета. Музыканты пели песни в поддержку подозреваемых в организации убийства. На акции была и третья подозреваемая, Яна Дугарь, которую ранее отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Пришедшие на акцию сообщили, что таким образом они анонсируют старт всеукраинской кампании «200 дней лжи». 200 дней — ровно столько подозреваемые в убийстве находятся под арестом.

4 июля в парке Шевченко будет проходить акция с требованием освободить Антоненко и Кузьменко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Под автомобиль, на котором он ездил, подложили взрывчатку. 12 декабря 2019 года в МВД сообщили, что задержали трёх подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и бывшего бойца-добровольца Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита настаивает на том, что экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективная. Экс-президент Петр Порошенко на днях заявил, что через полгода после задержания подозреваемых «ни одна вина не доказана, никаких доказательств не существует».

«Мы должны понимать, это подрывает доверие к расследованию дел. Никто в это расследование не верит. И когда речь идет о том, что кто-то хочет назначить виновных для того, чтобы сделать себе очередной пункт рейтинга, это варварство, это категорически неприемлемо», — заявил Порошенко и добавил, что, по его мнению, политическую ответственность за ход расследования должен понести президент Зеленский.

Стоит вспомнить, что после убийства Шеремета в 2016 году тогдашний президент Порошенко назвал расследование преступления делом чести и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Но, пока Порошенко был президентом, расследование откровенно буксовало. Исходя из комментариев замглавы МВД Антона Геращенко, данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Финансовые аферы и убийство Шеремета. Новые данные об Авакове и "Азове" © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг. У нас есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные. Пока уверенно можно сказать, что есть три подозреваемых», — заявил Геращенко и признался, что дело Шеремета — одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно.

Как сообщил Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди. Но эксперты определили, что они к преступлению не причастны.

«И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый «Пистолет», которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. «Пистолет» застрелился, а группа запереживала. В комплексе это является доказательной базой. Когда одно совпадение, два, пять — это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения», — сказал он.

В то же время пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ. А на заказчика преступления следователи так и не вышли.

За подозреваемого в убийстве ходатайствуют депутаты

В ближайшее время Украину ждет один из самых громких процессов: одного из лидеров одесского Майдана Сергея Стерненко обвиняют в убийстве человека, совершеном два года назад. 25 июня Стерненко сообщил, что его дело скоро передадут в суд.

«Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!… Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) «следствие» завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд», — сообщил сам Стерненко. Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Дело было в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года на Стерненко якобы напали двое мужчин. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них — Ивана Кузнецова — и нанёс ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой стычки.

Суд будет решать, являлось ли смертельное ножевое ранение умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны.

Очевидно, что процесс будет громким в прямом смысле слова — поддерживают Стерненко «постмайданные» партии, ультраправые группировки и внепартийные активисты.

Несмотря на тяжкое обвинение, Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест — под давлением общественности. Сейчас Стерненко пытается изменить меру пресечения на более легкую, в частности, выйти на свободу на поруки. На поруки активиста хотят взять депутаты от партии «Голос» и порошенковской «Европейской солидарности», бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, пресс-секретарем которой работает сожительница Стерненко. Это при том, что он является фигурантом трех уголовных дел.

Стерненко обвиняют в причастности к наркоторговле в 2014 году. Тогда радикал договорился с одной группой одесских «барыг», что за вознаграждение выведет их из поля внимания «Правого сектора» (запрещён в РФ). В том же году его обвиняли по делу о похищении и пытках руководителя одесского отделения пророссийской партии «Родина» Сергея Щербича. Осенью 2017 года его задерживали по подозрению в организации массовых беспорядков и стычек с полицией против застройки места, где сейчас расположен летний театр.

Примечательно, что громкие уголовные дела раскололи Украину на два противоборствующих лагеря. И каким бы ни оказался приговор, одна из сторон останется недовольна. Впрочем приговоры, судя по тому, как идут процессы, будут вынесены еще очень не скоро.