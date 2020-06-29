Журналистский проект BihusInfo в пятницу 26 июня опубликовал расследование посвященное строительству в центре украинской столицы. Речь идет о 13 млрд грн. (около 34 млрд руб.), которые освоили при помощи мэра Киева Виталия Кличко, утверждают журналисты

Пятница может стать роковым днем для мэра Киева Виталия Кличко. В этот день вышло расследование проекта BihusInfo, посвященное застройке в столице.

«Полгода тому назад СБУ обыскала этот офис (организатора тендеров в Киеве — Ред.). Расследовала переплаты на киевских тендерах. Дым в офисе — от сожженных документов. Бумаги сгорели. Но СБУ изъяла ноутбук и… всё. Прошло полгода и в деле — тишина. Тем временем содержимое ноутбука попало к народному депутату Гео Леросу, а тот передал данные нам. И какие данные, ммм!» — сообщил глава проекта журналист Денис Бигус об источниках этого расследования.

Денис Комарницкий, о котором идет речь в расследовании, в свое время прославился как один из соратников бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Именно при нем произошел один из самых масштабных переделов киевской земли, по итогам которого исторический центр города был непоправимо изуродован. Коллега Зеленского по «Кварталу-95» заговорила о выборах мэра Киева © Квартал 95

Согласно данным, переданным журналистам народным депутатом от «Слуги народа» Гео Леросом, коррупционная сеть опутала весь Киев, включив в себя не только мэра Виталия Кличко, но и таких политиков, как народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и кандидата от «Батькивщины» на пост столичного мэра Нестора Яна.

Впрочем, Бигус обвиняет и таких кандидатов на пост столичного градоначальника, как нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского и его однопартийца — министра культуры Александра Ткаченко. Правда, журналист, уже не ссылаясь на данные с ноутбука, твердит, что те связаны с другим застройщиком и «решалой» Андреем Ваврышем.

Живее всех живых

О Черновецком и его «молодой команде» у киевлян самые плохие воспоминания. Это период продажи городской земли, хаотичной застройки и уродования центра города. Денис Комарницкий был одним из близких к Черновецкому людей — он был сопредседателем фракции Блока Черновецкого в Киевском городском совете.

Казалось бы, с уходом Черновецкого с поста мэра, Комарницкий должен был бы утратить свое влияние. Но не тут-то было, утверждает Бигус.

Файлы с ноутбука, изъятого СБУ, рассказывают о 38 фирмах, связанных с масштабными инфраструктурными проектами и застройками в Киеве, среди которых печально известный долгострой — Подольско-Воскресенский мост.

Все они, утверждает Бигус, связаны с Комарницким. И за последние четыре года эти компании регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды, став практически монополистами. Среди таких фирм называются «Эко-Строй-Трейд», «Скайбуд групп», «Варда Спецстрой Монтаж», «БК Ройял-Хауз».

«Всего они взяли 13 млрд грн (около 34 млрд руб. — Ред.)», — заявил Бигус. Добкин захотел стать мэром Киева © Facebook, Михаил Добкин

Например, «БК Ройял-Хауз» взяла почти 1 млрд грн (около 2,6 млрд руб. — Ред.). Похожие объемы денег осваивали и другие фирмы, которые на тендерах имитировали между собой бурную конкуренцию. При этом, утверждал Бигус, компании не являлись самостоятельными строительными фирмами, а были обычными «прокладками».

«Я впервые об этом слышу», — заявил в комментарии журналистам мэр Киева Виталий Кличко.

При этом имя самого Кличко присутствует в документах, изъятых на ноутбуке. В одном из документах ставится задача «обеспечить политическую поддержку мэра и городских властей по мере продвижения проекта».

Один из документов касается 230 га земли возле музея «Пирогово» — скансена в Киеве. Эту землю хотят застроить многоэтажками, что убьет вид около музея народной архитектуры и быта.

Среди сторон в этой сделке упомянуты Андрей Иванов — бизнес-партнёр известного бизнесмена и застройщика Василия Хмельницкого, Степан Черновецкий — сын экс-мера Леонида Черновецкого и связанный с соратником пятого президента Украины Игорем Кононенко Вадим Столар, который в свою очередь был связан с Комарницким.

«Обеспечить принятие Киевсоветом детального плана территории до конца года; Обеспечить решение Киевсовета о разрешении строить многоэтажки (не менее 9 этажей) Обеспечить выдачу градостроительных условий; Утвердить снижение арендной ставки на землю», — указывалось в документе от 2018 года.

За это Столару якобы предлагали $15 млн. Примечательно, что застроить этот участок хотели еще в 2007 году, но тогда сделать это Черновецкому не дали — слишком велико было возмущение горожан да и правивший тогда президент Виктор Ющенко был ценителем народного быта и архитектуры.

При этом Бигус указывал на то, что Комарницкий через Столара не только решал вопросы с застройками, но и был связан с командой президента Владимира Зеленского.

Так, журналисты засняли, как народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко переносит в Офис президента коробки из автомобиля Комарницкого. Тищенко до недавнего времени считался фаворитом от партии власти на пост мэра Киева.

Также Бигус напомнил, что осенью 2019 года журналисты уже обвиняли Тищенко в связях с Комарницким. Мэр на «Мерседесе» Януковича. «Слуга народа» Дубинский может возглавить Киев © Facebook/Александр Дубинский

Впрочем, в расследовании досталось и представителям оппозиции. Документы из ноутбука свидетельствуют о связи Комарницкого с кандидатом на пост мэры Киева от «Батькивщины» Виталием Нестором. Его жена Яна фигурирует в ряде соглашений, которые хранились на ноутбуке. Так она и бизнес-вумен Влада Молчанова занимались «Центром защиты киевлян» на прошлых выборах. При этом Бигус продемонстрировал документ о покупке Молчановой и Комарницким завода «Коммаш» с 4 га земли. Позже в документ внесли и Степана Черновецкого.

Далее журналистское расследование неожиданно делает крутой поворот. Когда Бигус риторически спрашивает об альтернативах указанным лицам на посту мэра Киева, он отмечает, что и за некоторых других кандидатов голосовать не стоит.

Речь идет о министре культуры Александре Ткаченко и народном депутате от «Слуги народа» Александре Дубинском.

Припомнили кино

В материале Бигуса речь идет о и нынешнем главе Минкульта Александре Ткаченко. Журналист вспомнил о том, что Ткаченко в свое время разоблачил Комарницкого в намерении застроить территории «Укркинохроники» в центре Киеве. И все бы ничего, но в свое время в том же самом подозревали Ткаченко, только не в Киеве — в Одессе. Правда, там фигурировал другой застройщик — Андрей Ваврыш, которого связывают с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

«Это кооперация одного из наилучших менеджеров в киноиндустрии со скромным слугой по развитию недвижимости и созданию инфраструктуры, которая воплощена в камне, в физических объектах», — признал еще в октябре 2019 года Ваврыш намерение застроить территорию легендарной Одесской киностудии

«И если говорить об основных Зе, между которыми будет заруба, то все сведется к борьбе двух группировок. В лагере Тищенко будет Комарницкий, в лагере Ткаченко будет Ваврыш, а методы, схемы, планы будут в принципе одинаковые <…> Однако если их поменять местами, не изменится н***ра. Ваврыш сожрет Комарницкого, застраивать Киев от этого станут не меньше, но другие люди», — подытожил Бигус свое расследование.

При этом он вскользь упомянул и другого представителя от «Слуги народа» — нардепа Александра Дубинского.

«Говорить о нем, как обсуждать мебель в офисе Коломойского», — отметил Бигус, не развив мысль о том, чем же плох этот кандидат.

Кстати, сам Дубинский предвосхитил появление этого материала.

«Бигус, Лига и НВ сегодня получили убедительные просьбы срочно набросить на тебя всем, чем можно», — рассказал знакомый, который с «Віродженням» (фонд Сороса «Возрождение») общается», — сообщил он в Facebook за сутки до того, как Бигус обнародовал свое расследование.

Если он прав, то получается, что в борьбу за столицу включились и западные грантоедские структуры. Осталось лишь узнать, на кого они поставят на выборах мэра. Пока очевидный кандидат один — все тот же Гео Лерос, нардеп от «Слуги народа», выгораживающий Сергея Стерненко, в свою очередь, поддерживаемого западными агентами влияния.

Борьба будет горячей. И здесь очевтдно, речь идет не только о политике, но и о больших деньгах, которые хотят делить и опытные застройщики, уже изуродовавшие когда-то самый зеленый город Совесткого Союза и один из красивейших городов Российской Империи и «молодая кровь» в виде «соросят».