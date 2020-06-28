По состоянию на 19:00 субботы, 28 июня, в мире официально зарегистрировано свыше 10 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 499,4 тыс. человек, более 5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 2,5 млн человек. Болезнь забрала жизни 125,5 тыс. граждан, 679,3 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,3 млн заболевших оказалась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 57 тыс. человек, выздоровели 727,7 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 634,4 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни более 9 тыс. человек, 399 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (528,8 тыс.), Великобритания (311,7 тыс.) и Перу (275,9 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели.

За сутки инфекцию выявили у 917 человек, из них 61 ребенок и 65 медработников. С диагнозом «коронавирус» были госпитализированы 237 человек — это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировали во Львовской (173) и Закарпатской (86) областях.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 28 июня

Всего, по состоянию на утро 28 июня, в ВСУ коронавирусом болеют 179 человек. За время пандемии выздоровели 310 военных, скончались — пять. На изоляции в настоящее время находятся 669 человек.

Украина вошла в предварительный список стран, жителям которой можно будет въезжать в Евросоюз с 1 июля. Обсуждение списка пока идет, согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто. Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

Госпродпотребслужба за сутки проверила 209 киевских учреждений на предмет соблюдения карантина и выписала 7 штрафов.

«По результатам (проверки — ред.) составлено 7 протоколов согласно ст.44-3 (нарушение правил карантина людей). В частности, для 4 заведений общественного питания, 2 развлекательных заведений и одного промышленного магазина», — говорится в сообщении.

Ситуация в России

Согласно последним данным, с начала пандемии в России было зафиксировано 634 437 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 9 073 человек, 399 087 выздоровели. За последние сутки в стране коронавирусом заразился 6 791 человек.

После отмены ограничений, связанных с пандемией, в Москве ситуация с коронавирусом не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх», — сказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин уверен, что нет никаких оснований полагать, что коронавирус был специально кем-то вброшен.

«Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты — для этого странам необходимо объединить усилия, а не обвинять друг друга.

Ситуация в мире

Испанские ученые утверждают, что коронавирус COVID-19 был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Так, ученые проверили образцы сточных вод с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все из них показали отрицательный результат, кроме образца от 12 марта прошлого года. По мнению специалистов, такая ситуация возможна в любой стране мира, а людям, которые ранее переболели COVID-19 могли ставить диагноз «грипп» из-за схожести симптомов.

Латинская Америка погружается в пучину пандемии COVID-19 © REUTERS, Imelda Medina Ильхама Алиева о проведении специальной встречи Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. Специальная сессия должна поспособствовать полной мобилизации мирового сообщества на борьбу с коронавирусом и помочь в поисках ответа на эту глобальную угрозу. Встреча пройдет в режиме видеосвязи.

Группа ученых из Калифорнийского университета выяснила, что коронавирус способен протягивать нити от пораженных клеток, похожие на щупальца. Это позволяет инфекции быстро распространяться по организму, как это делает рак. Благодаря открытию ученые пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, большинство из которых были разработаны для лечения онкологических заболеваний.