В воскресенье, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. Основной закон страны неоднократно подвергался переписыванию, едва ли не каждый новый президент вносил в него новые правки, в результате которых менялся политический строй страны. Действующая Конституция Украины в целом была принята в 1996 году

Какое сегодня отношение к Основному Закону — рассуждали в праздничный день эксперты и журналисты в своих социальных сетях.

Журналист Дмитрий Василец считает, что гаранта у нынешней Конституции в стране нет.

«Надеюсь в будущем в Украине появится гарант Конституции, который сможет на практике реализовать понятие "закон один для всех". И для олигархов, и для соросят, и для государственных преступников, и для мародеров, и для простых людей.

Жаль что сейчас этого нет, а Конституция превратилась в сборник политической сатиры…

Сегодня хоть и день Конституции, но праздновать объективно нечего…»



Политик Василий Волга привел несколько примеров многочисленных нарушений Основного закона.

«Нам праздновать нечего. Но если кому-то сегодня хочется выпить, а повода нет, то тогда, конечно, — можно и за Конституцию выпить. Но лучше за упокой. Ибо даже сегодня ни одна практически статья её не исполняется. Даже сегодня Конституционный суд непрерывно принимает антиконституционные решения. Как, например, решение о запрете Коммунистической Партии. Конституция говорит о том, что ни Парламент, ни центральные органы исполнительной власти не имеют права принимать решения ухудшающие экономическое, социальное или культурное положение граждан.

Да плевать! Тарифы вверх! Олигархам надо что-то кушать. Русский язык под запрет! Чтоб знали, моск…ли проклятые. Конституция говорит, что все граждане имеют одинаковое право на участие в управление государством, но на самом деле некоторые правее остальных: участвовать будут только те, кто сможет уплатить залог за участие в выборах. Хотите участвовать в местных выборах, вы создали там свою партейку? Так платите. Четыре миллиона евро(!), чтобы ваша партейка смогла приянять участие в выборах во всех районах и городах. Не можете? Значит нечего со своим свиным рылом да в наш калашный ряд. Голодранцы.

Конституция говорит, что земля — это объект права собственности украинского народа. И что? Мы сами захотели либертариацев во власть. Вот они и пришли. А им Конституция пофиг. Им всё пофиг. Им только деньги не пофиг. А деньги у олигархов. А олигархам земля нужна. Ну, значит либертарианцам Конституция пофиг!

Конституция говорит, что нельзя использовать армию против своего народа.

Да нам пофиг. Нам надо.

Поднимем, братья, за упокой».



Политолог Олеся Яхно написала о важности соблюдения Конституции в целом, а не изменения ее во избежание политических кризисов: «Сама по себе Конституция без наличия следующих системообразующих факторов редко в каких странах является источником порядка.

1. Политические традиции, как некая упорядочивающая сила, связывающая разные поколения, сохраняющая духовную преемственность и проявляющаяся в разных институтах власти и общества.

2. Ценностная система, которая устанавливает в масштабах страны ориентиры в рамках "друг-враг", "свой — чужой" и т.д. — то, что лежит в основе социально-политических отношений и формирует структуру общества.

3. Политическая культура как своеобразный кодекс заповедей "политических отношений".

4. Зрелость политической элиты, которая проявляется, в первую очередь, в некоей общности интересов, главный из которых — общая страна.

5. Взаимосвязанность Конституции с разными законами и подзаконными актами, как минимум — чтобы они не противоречили друг другу, как максимум — чтобы предусматривали процедуру воплощения законотворческих наработок.

Несоблюдение вышеперечисленных условий выводит на первое место в качестве механизма урегулирования конфликтов и предотвращения кризисов не столько законодательство, сколько консенсус элит. Отсюда — традиционно актуализация различных предложений по изменению Основного закона или накануне выборов, или сразу после выборов. Очень часто под изменением Конституции во имя якобы интересов народа скрываются личные цели политических субъектов.

Практически во всех постсоветских странах в качестве механизма преодоления кризисов предлагаются изменения в Конституцию. Притом, что реальная система управления всегда отличается от той, что определена на законодательном уровне.

Отсюда вопрос: что имеет большее значение на текущем этапе? для Конституционные изменения? Или управленческая система? Или зрелость политэлит? Ведь любая политическая система — это не только законы, но и определенная управленческая модель и механизм принятия решений — то, что придает работе государственной машины единую и понятную логику. Но для начала важно — выполнять Основной закон».



Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил исторический контекст принятия Конституции независимой Украины: «1996 год. Чем он запомнился?

Прежде всего, принятием Конституции. Это был очень трудный и сложный процесс, наполненный противоречиями, острой политической борьбой за будущее Украины. Конечно, это было эпохальное событие. Был заложен фундамент государства. Для всех нас это был действительно яркий праздник.

Однако, к сожалению, вскоре политика национального согласия и компромисса сменилась ожесточенной борьбой группировок за власть, собственность и привела к многочисленным переворотам.

Жёсткая удушающая монетарная политика, развернувшаяся приватизация за бесценок государственного имущества привели к массовому банкротству предприятий и деиндустриализации страны. Появились громадные долги по пенсиям и заработным платам.

Премьер-министром Украины стал Лазаренко. Он вместе с Тимошенко монополизировал весь рынок газа. Компания Тимошенко «ЕЭСУ» стала крупнейшей монополией с оборотом $12 млрд. в год.

По странным стечениям обстоятельств в 1996 году были физически устранены руководители крупнейших компаний конкурентов «ЕЭСУ» — Шведченко, Момот, Щербань. Их убийства за эти 20 лет так и не были раскрыты.

ВВП страны продолжал сокращаться, и если в 1992 году он был в несколько раз больше, чем в Румынии, то к 1996 году он сравнялся с ВВП Румынии — страны, которая в несколько раз меньше Украины. В этом была заслуга псевдореформаторов, проводивших тогда «шоковую» терапию».



Политолог Руслан Бортник убежден, что украинская Конституция одна из самых лучших в мире, вот только исполнение ее вызывает вопросы: «Это действительно ключевой праздник государства, ведь именно Конституция является общественным договором — консенсусом о взаимном уважении и гарантирования прав между различными социальными группами, которые создавали Украинское государство в начале 90-хх (так в конституции появились статьи о невмешательстве государства в религиозные дела, свободное развитие и использование языков национальных меньшинств, безусловный приоритет прав человека) и обществом и государством (предохранители создания авторитаризма — разделение власти на 3 ветви — законодательную, исполнительную и судебную; перекрестный контроль между ними, запрет сужать существующий объем прав и свобод человека, запрет на государственное вмешательство в частную жизнь человека и обеспечения широкого спектра прав и т.д.).

Мы действительно имеем одну из лучших Конституций в мире и позорное ее выполнения. Иногда даже приходит в голову, что наши законодатели именно поэтому написали настолько хорошую Конституцию, не собирались ее выполнять.

И подавляющее большинство украинских проблем связаны именно с попыткой переиначить Конституцию под политическую конъюнктуру, или нарушить консенсус заложен в ней учредителями Украинского Государства. Эти нападки на Конституцию продолжаются и сейчас…

Нужно перестать манипулировать Конституцией, а просто его выполнять и мы будем процветающей и демократической страной».

Политик Евгений Мураев также написал об ответственности политиков за несоблюдение Основного закона: «У нас была вполне пристойная Конституция. Она гарантировала равноправие граждан, развитие и защиту русского языка, отсутствие обязательной идеологии, невмешательство государства в дела церкви, бесплатную медицину, права, свободы, защиту и многое другое.

К сожалению, она так и осталось проектом, а не стала основным законом суверенного и независимого, демократического, социального, правого государства.

Так что сегодня хочу всех поздравить с хорошей погодой и дополнительным выходным!

И пусть сегодня весь день икается всем недогарантам и судьям Конституционного Суда к этому причастным».



Политический эксперт Дмитрий Спивак напомнил, какой путь прошла украинская Конституция и кто приложил руку к ее изменению: «Каждый новый Президент хочет менять Конституцию. Традиция такая. И Зеленский не стал исключением. Тоже что-то хочет поменять. Хотя, думаю, что даже не прочитал её от начала до конца. Точно так же начинал и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Создавали Ассамблеи, Конституционные Комиссии, Форумы….Пропихивали какие-то поправки и изменения. Потом Суд признавал это неконституционным и возвращались к изначальному варианту. В общем, Конституционная веселуха. А вот в цивилизованном мире традиции несколько иные. Расскажу несколько интересных фактов из жизни Конституций других стран. Самая маленькая Конституция в мире — в США. Всего 4.4 тысячи слов. В нашей — почти в 9 раз (!!!) больше. 37,7 (!!!!) тысяч.

Кроме того, за два столетия в американскую Конституцию внесли всего 27 (!!!) поправок. И во многих Европейских Конституциях десятилетиями не вносят поправки. И ничего, живут как-то… А вот в Великобритании вообще нет Конституции. Там Прецедентное право определяет принципы Общественного Договора. В Швеции, например, Основной Закон вообще состоит всего из четырёх (!!!) нормативных актов:

И шведам вполне хватает для нормальной жизни. Да и в Канаде есть лишь нормативные Акты, традиции и Соглашения. И только у нас это какая-то порочная традиция. Каждая новая власть хочет улУчшить и углУбить процесс демократии…

Результат обычно диаметрально противоположный. Как говорили классики:

"Если её все время улучшать, Конституция становится хуже…" А может для начала, всем просто стОит начать жить, в соответствии с Законами и Конституцией. И строго карать тех, кто её нарушает? Вне зависимости от званий и статуса. Глядишь, и менять кардинально ничего не придётся»





Общественный деятель Александр Скубченко подытожил: «Когда-то в нашей стране премьер-министры и деревья были большими. И Конституция Украины была Основным Законом. А потом случился майдан. С тех пор — поздравления с Днём Конституции всё пафоснее, Конституция — всё незначительнее, а министры — всё мельче. Да и все мы для власти стали всё меньше шановними».

