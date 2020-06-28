По случаю Дня Конституции Украины в воскресенье, 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства

Высокие награды в основном получили деятели искусства. Большинство из них — известные исполнители эстрады, журналисты и театральные деятели.

В частности, вокалист Василий Зинкевич награжден орденом князя Ярослава Мудрого III степени, такой же орден получила и артистка балета «Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Елена Филипьева. Телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина отмечена орденом "За заслуги" III степени, певица и артистка Ирина Билык и певица и артистка Тина Кароль (награждены орденом княгини Ольги III степени), артисту театра и кино Олегу Филимонову присуждено звание «Народный артист Украины», певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (известный как Потап) получил звание« Заслуженный артист Украины». Кроме того, награждены генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей ТРК« Студия «1 + 1» Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени).

Список награжденных высокими государственными орденами вызвал у коллег и экспертов недоумением. Журналист Наташа Влащенко сочла, что весомые трудовые достижения в непростое время для Украины следовало бы искать в других отраслях, а не только среди бывших коллег Зеленского в шоу-бизнесе.

«Посмотрела список награжденных Зеленским к Дню Конституции. Впечатлил объемом деятелей шоу- бизнеса Практически ни одного правозащитника, ни одного общественного деятеля, которые действительно сражаются все эти годы за выполнение Конституции. Вот Семен Глузман или Борис Тодуров, Ольга Голубовская или Евгений Комаровский должны были быть в этом списке. Но их там нет. Понимаю его привычную логику, понимаю, что списки положили на стол. Но поразмыслить над ними пару секунд можно было?»

Бывший народный депутат Борислав Береза тоже отметил, что президент Зеленский не обделил вниманием только «своих»: «Посмотрел список награжденных Зеленским к Дню Конституции. Возникло ощущение, что часть списка — это те с кем он работал на корпоративах и на эфирах 1+1. Награды для своих? Но интрига лишь по Потапу, которого Зеленский наградил, почему-то без Насти. Откажется тот или нет? Хотя, я помню, что обещать — это еще не значит жениться».