Всего в мире скончались 501 442 человека, за сутки зафиксировали 2 323 случая смерти.
В активной фазе болезни находятся 4 124 134 человек, состояние 57 821 из них врачи оценивают как критическое.
В США, где пандемия достигла наибольшего размаха, общее количество зафиксированных случаев достигло 2 млн 596 770. За сутки коронавирус подтвердился у еще более 11,6 тысячи человек. Более 128 тысяч пациентов скончались.
В Бразилии выявленное количество зараженных превысило 1 млн 315 тысяч человек. Почти 716 тысяч смогли излечиться, а более 57 тысяч пациентов скончались.
В России выявили с начала эпидемии 627 646 случаев Covid-19, свыше 393 тысяч человек вылечились. Число смертельных исходов достигло 8969.
Ситуация на Украине
На Украине за последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 917 человек.
С начала пандемии в стране зафиксировали 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За последние сутки от вируса умерли 19 человек, 233 выздоровели.
Также отмечается, что под подозрением на заражение в настоящий момент на Украине находятся 87 412 человек.
С полуночи 28 июня вновь прекратился пропуск граждан через КППВ «Еленовка» на линии разграничения между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной в соответствии с указом главы республики Дениса Пушилина.
МЧС республики, развернуло мобильный госпиталь, в котором будут проходить обсервацию прибывшие из подконтрольных киевскому правительству регионов.
За сутки в ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии подтвердилось 119 случаев COVID-19.
Ситуация в России
В Москве зафиксировали 717 случаев коронавируса. Это рекордно низкое число за последние два с половиной месяца, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Уже третий день подряд число выявленных случаев заражения в Россиии держится на отметке ниже семи тысяч.
Накануне второй волны коронавируса Россия готова поставлять а мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам президента РФ Владимира Путина Россия выходит из ситуации с пандемией коронавируса достойно и с минимальными потерями.
«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой… То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — сказал глава государства в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
В список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, правительство РФ включило пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что спрос на железнодорожные перевозки в апреле сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди мер поддержки — отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей.
Ситуация в мире
Из-за резкого всплеска заболеваемости власти штата Вашингтон (США) отказались от перехода к четвертой стадии снятия карантинных ограничений. За минувшие сутки антирекорды по количеству случаев заражения зафиксировали в штатах Флорида, Аризона и Невада.
Новая волна коронавируса оказывает влияние на ход предвыборной кампании в США. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа отложил на более поздний срок запланированные на предстоящую неделю предвыборные мероприятия с участием вице-президента Майкла Пенса.
Несмотря на пандемию коронавируса в Польше идет голосование на выборах главы государства. Тем не менее санитарные меры значительно снизили скорость голосования на избирательных участках.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет около 34 тысяч, более 1400 из них скончались. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 20 тысяч.