По состоянию на 12.00 28 июня в мире зарегистрировали 10 088 576 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За сутки статистику пополнили еще 78012 заболевших, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Всего в мире скончались 501 442 человека, за сутки зафиксировали 2 323 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 4 124 134 человек, состояние 57 821 из них врачи оценивают как критическое.

В США, где пандемия достигла наибольшего размаха, общее количество зафиксированных случаев достигло 2 млн 596 770. За сутки коронавирус подтвердился у еще более 11,6 тысячи человек. Более 128 тысяч пациентов скончались.

В Бразилии выявленное количество зараженных превысило 1 млн 315 тысяч человек. Почти 716 тысяч смогли излечиться, а более 57 тысяч пациентов скончались.

В России выявили с начала эпидемии 627 646 случаев Covid-19, свыше 393 тысяч человек вылечились. Число смертельных исходов достигло 8969.

Ситуация на Украине

На Украине за последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 917 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За последние сутки от вируса умерли 19 человек, 233 выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С полуночи 28 июня вновь прекратился пропуск граждан через КППВ «Еленовка» на линии разграничения между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной в соответствии с указом главы республики Дениса Пушилина.

МЧС республики, развернуло мобильный госпиталь, в котором будут проходить обсервацию прибывшие из подконтрольных киевскому правительству регионов.

За сутки в ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии подтвердилось 119 случаев COVID-19.

Ситуация в России

В Москве зафиксировали 717 случаев коронавируса. Это рекордно низкое число за последние два с половиной месяца, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уже третий день подряд число выявленных случаев заражения в Россиии держится на отметке ниже семи тысяч.

Накануне второй волны коронавируса Россия готова поставлять а мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам президента РФ Владимира Путина Россия выходит из ситуации с пандемией коронавируса достойно и с минимальными потерями.

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой… То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — сказал глава государства в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины

Отмечается, что спрос на железнодорожные перевозки в апреле сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди мер поддержки — отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей.

Ситуация в мире

Из-за резкого всплеска заболеваемости власти штата Вашингтон (США) отказались от перехода к четвертой стадии снятия карантинных ограничений. За минувшие сутки антирекорды по количеству случаев заражения зафиксировали в штатах Флорида, Аризона и Невада.

Новая волна коронавируса оказывает влияние на ход предвыборной кампании в США. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа отложил на более поздний срок запланированные на предстоящую неделю предвыборные мероприятия с участием вице-президента Майкла Пенса.

Несмотря на пандемию коронавируса в Польше идет голосование на выборах главы государства. Тем не менее санитарные меры значительно снизили скорость голосования на избирательных участках.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет около 34 тысяч, более 1400 из них скончались. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 20 тысяч.