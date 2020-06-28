В двадцать второй раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Вы думаете самое страшное — это наводнение, как на Западной Украине? Нет. Самое страшное то, что украинская власть наводнена альтернативно одарёнными людьми. И они ведь не просто так там находятся — их же кто-то выбирает…

Украинская неправда». Выпуск №21 © Facebook, Іван Вербицький

21 июня фотографию статуи Родины-Матери под радужным флагом разместили в социальных сетях представители местного ЛГБТ-сообщества. Смысл понятен — чей флаг, того и власть.

24 июня на здании посольства США в Москве тоже появился радужный флаг…

Мы поняли! Они просят о помощи! Их тоже захватили!

Почти правда. Сейчас в США идёт борьба между реднеками и этими — под радужным флагом.

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Украинским ветеранам АТО выдали пластмассовые медальки.

Представитель компании-производителя медалек отметил, что металл ветераны взяли себе сами — в виде стиральных машин и гранат.

Ветераны оскорбились — стиральные машинки и гранаты они сами себе брали, а это ведь государственная награда…

По отдельности это всё правда. Ветеранов немного жаль — они ведь действительно защищали государство. А государство вдруг заявило, что их услуги ему были нужны как им — пластмассовые медальки.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские усилия «по реабилитации пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов — это исторический ревизионизм, используемый в качестве политического инструмента против стран Балтии и Польши. Этот пакт неоднократно осуждался международным сообществом. Вторая мировая война повергла Европу в кровавый хаос».

Чтобы придать своему заявлению материальную силу, Науседа тут же подписал указ о возвращении Польше Вильнюса и призвал другие страны, получившие польские территории по итогам подписания пакта Молотова-Риббентропа, поступить так же.

Это неправда, но это было бы логично.

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Министерство охраны здоровья разрешило украинцам находиться на пляже без масок! А вот насчёт ОЗК (общевойсковой защитный костюм на случай использования биологического оружия) и противогазов распоряжения не было…

Это правда. Про ОЗК и противогазы как-то забыли уточнить.

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Украина расширяется!

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, комментируя принятие в первом чтении «Закона о референдуме», заявил, что может проводится только референдум, направленный на расширение границ Украины.

Соседние страны немедленно забеспокоились — какие именно территории станут предметом ближайшего референдума на Украине? По слухам, одна из исследовательских структур получила грант на разработку сухопутного коридора до «Зелёного клина» (район компактного заселения украинцев в Приморском крае).

Это правда. Стефанчук действительно сделал такое заявление. Более того, мы даже не исключаем проведения такого референдума в случае, если, например, президентом станет Порошенко, который уверен, что президентские выборы пройдут в 2021 году (не будем его разубеждать).

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21 июня день летнего солнцестояния совпал с солнечным затмением и днём медицинского работника. Теперь понятно, почему этот год такой две тысячи двадцатый…

Это правда.

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В Запорожье установили памятник домовому эльфу Добби из книги о Гарри Поттере с дохлым воробьём в руках. Как известно, домовой эльф становится свободным, когда хозяин дарит ему какую-то вещь.

Это памятник стремлению украинцев к независимости, которое продолжается как раз до того момента, пока воробей ещё не кончился.

Это неправда. Вдохновитель и создатель скульптуры считали, что это памятник «фейкам российской пропаганды», где фигура символизирует Путина, а птица — снегиря (был такой анекдот про снегирей, которых на Украине истребляют, потому что у них окраска сине-бело-красная). Получилось, однако, то, что получилось.

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Пётр Порошенко заявил, что в «украиногейте» в США виновата Россия — это агенты Кремля заставили Джозефа Байдена влезть в коррупционные схемы на Украине. И, вероятно, даже дали ему взятку, чтобы он облегчил Кремлю его пропаганду.

Это правда. Хотя насчёт взятки, которую дали агенты Кремля, это наше предположение.

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Эмманюэль Макрон заявил, что «военный инцидент между Францией и Турцией доказывает "клиническую смерть" НАТО».

Стоило Украине получить расширенное сотрудничество с НАТО, как тут же последовала «клиническая смерть»… А прислушались бы в Брюсселе к Путину ещё пожили бы/

Это правда. Макрон действительно заявил. А то, что он не упомянул в этом контексте об Украине только подтверждает, что они там в НАТО действительно не понимают глубинных причин кризиса этой организации… Потому что то, что русским — хорошо, немцам и французам — смерть!

«Украинская неправда». Выпуск №20 © president.gov.ua

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли дал положительную оценку российско-американским консультациям по стратегической стабильности. Стороны подробно обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ядерной тематики.

Удивительно, когда американский кто-то дал положительную оценку российскому чему-то.

Положительная оценка американским кем-то российского чего-то напрягает. Что-то тут не так. Ещё и ядерное.

Это правда. И наша настороженность тоже.

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Украина всю неделю демонстрировала рекордные темпы заболеваемости коронавирусом. Злые языка, правда, говорят, что заболеваемость появилась не просто так, а из-за резкого увеличения количества тестирований, а количество тестирований выросло не просто так, а из-за того, что Кабмин урезаk финансирование МОЗ в пользу минтранса…

Это правда. Такие слухи действительно ходят, количество тестирований действительно увеличилось, а Кабмин действительно урезал финансирование минздрава…

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Украина решила не восстанавливать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. По причине коронавируса.

В этой связи объединение украинцев, работающих в России, направило президенту Зеленскому благодарственное письмо. Им и самим уже надоело работать на государство-агрессор, а теперь у них будут дополнительные причины работать в Европе или на родине.

Это неправда. Даже по поводу железнодорожного сообщения не всё так однозначно — желание его перекрыть, конечно, есть, но окончательное решение не принято. Именно потому, что работающие в России украинцы довольны, скорее всего, не будут.

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Звезда «Квартала 95» Елена Кравец заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева. «Там и так все — мои коллеги», — отметила она.

Но это не точно.

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Когда у Украины не получается экспортировать товары, она экспортирует коррупцию: в Перу начался политический скандал по факту закупки Национальной полицией страны транспортного самолета Ан-178 у украинского государственного концерна «Укроборонпром». Тема участия в сделке Мустафа Найема не освещается.

Это правда.

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Руководитель комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова призвала стерилизовать безработных — чтобы не размножались и не плодили нищету. Именно так будет покончено с бедностью, что и обещал Владимир Зеленский.

Это не совсем так. Зеленский обещал покончить с бедностью за одну каденцию, а не за одно поколение, так что тут нужны более радикальные меры для сокращения населения. Использовать же опыт Гитлера сейчас считается неполиткорректным. Впрочем, реализация программы МВФ по итогам отличаться будет несущественно.

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МИД направил ноту протеста России в связи с проведением военных парадов в Симферополе, Севастополе, Керчи, Донецке и Луганске. По мнению украинских дипломатов, такие действия ведут к «эскалации напряженности в украинско-российских отношениях». Ведь в ходе этих парадов демонстрируется победа тоталитарного российского режима над миролюбивой Украиной и её европейскими союзниками ещё в 1945 году.

Это неправда. В заявлении украинского МИДа о победе над Украиной ничего не было. Потому что украинские союзники III Рейха хоть с задержкой, но пришли к власти на Украине и, тем самым, победили.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал к пересмотру немецких школьных программ по истории, поскольку сейчас в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной. «Это возмутительно! Наш великий фюрер, Адольф Гитлер, обещал победить, а вместо этого застрелился! Тем самым он обманул надежды украинской нации на освобождение jn большевистского гнёта! Германия должна нести ответственность за поступки своего вождя», — сказал Мельник.

Это неправда. Часть монолога, посвящённую Гитлеру, Мельник произнёс про себя.

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Директора института национальной памяти им. Альцгеймера Антона Дробовича сразила болезнь Альцгеймера — в интервью журналу «Новое время» он назвал СССР «ящуром» и взялся отвечать на вопрос журналиста НВ о «маршах», которые Богдан Хмельницкий осуществлял против Польши.

Насчёт диагноза мы не совсем уверены. Надо посовещаться со специалистами. Относительно предшественника Дробовича в Генпрокуратуре есть свои варианты диагноза…

«Украинская неправда». Выпуск №10 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Наш источник в СБУ сообщил о прорыве в деле о расследовании российского терроризма на территории Украины. Помог украинскому следствию Следственный комитет России, возбудив против гражданина России Айдера Муждабаева уголовное дело в связи с призывами к терроризму. Поскольку Муждабаев также угрожал расправой избирателям Зеленского, наконец-то появились основания для проведения успешной АТО прямо в Киеве…

Это неправда. На Украине гражданина России Муждабаева гражданином России не считают, потому что он получил российский паспорт в Крыму, а Крым — это Украина!