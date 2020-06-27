По состоянию на 19:00 27 июня в мире зафиксировали 9 миллионов 953,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 498,4 тыс. человек скончались, более чем 5 миллиона 423,8 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 554,9 тысяч человек (127,6 тыс. умерли, 1 млн 068,9 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (1 млн. 280,3 тыс. заболевших, 56,1 тыс. умерших и 697,5 тыс. выздоровевших) и Россия (6279 тыс, 8989 и 393,9 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Испании, Перу, Чили, Италии, Иране и Мексике, а более 100 тыс. — в Пакистане, Турции, Саудовской Аравии, Бангладеш, ЮАР и Канаде. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Катаре, Колумбии, Швеции, Египте, Бельгии, Белоруссии, Аргентине, Эквадоре, Индонезии и Нидерландах.

Ситуация на Украине. Кто нарушает карантинные правила?

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 42 065 (+948 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1110 (+24) стали летальными. В то же время 18 701 пациентов (+402) выздоровели.

Что касается ситуации, в регионах, то за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания COVID-19 выросло в 13 областях, и только в Луганской области не подтвердили новых случаев коронавируса. В Киеве, как сообщил мэр города, за последние 24 часа коронавирус выявили почти у 150 человек, среди них четверо медиков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает новых ограничений движения транспорта в некоторых регионах Украины из-за распространения коронавируса во время «адаптивного карантина».

Как сообщили в Национальной Полиции, всего во время рейдов правоохранители в течение двух суток проверили более 6,2 тыс. субъектов хозяйствования на предмет выполнения соблюдений условий карантина, в результате чего за нарушения было составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений. Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Ситуация в России. Ситуация с туризмом

В России по состоянию на 19:00 зафиксировано 627 927 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+6401 за сегодня), из которых 8989 (+186 за сегодня) оказались летальными, а 393 965 (+9022) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 18,7 млн тестов на наличие инфекции. Отмечается, что суточный прирост не только упал ниже 7 тыс., но и стал минимальным с 29 апреля.

Если говорить о ситуации в регионах, то калининградские власти отменили 14-дневную обсервацию, которая была обязательной из-за распространения коронавируса, для всех приезжающих в область из других частей страны.

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.

Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.

Тем не менее, российские туроператоры из-за неопределенности с датами снятия введенных из-за коронавируса ограничений меняют свои планы и отменяют туры с вылетами в июле.

По мнению вирусолога Виктора Зуева, в дальшейшем население страны будет встречаться с COVID-19 так же, как с гриппом, дважды в год — поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро и ветрено. Однако со временем патогенность вируса ослабнет, немного ослабнет и его заразность. Зуев полагает, что осенью вводить карантин не придется.

Остальной мир. Заражение сербского министра и критика Египта

Яков Кедми рассказал, чему пандемия научила человечество © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Дональд Трамп. При этом, по расчетам Университета Джонса Хопкинса, США занимают третью строчку по числу смертей на 100 тыс. населения среди всех стран мира, уступая только Испании и Великобритании.

В Вашингтоне также поприветствовали подход Европейского Союза относительно ограничений въезда на его территорию для граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии COVID-19 в мире.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл вступил в полемику с экспертами ВОЗ. Он настаивает, что решение страны отказаться от жесткого карантина было правильным. Тегнелл уверен, что высокие цифры заболеваемости в Швеции из-за того, что в стране проводят много тестов. Представитель ВОЗ в ответ на это заявил, что даже если учесть число тестируемых, пропорция заразившихся остается на высоком уровне — 12-13%.

В Египте в субботу возобновляют работу кафе, клубы, спортзалы, мечети, церкви и театры спустя три месяца после закрытия в связи со вспышкой коронавируса. Тем не менее, общественность раскритиковала решение властей ослабить ограничения, поскольку в стране все еще фиксируют рост заражений и смертей людей.

Министр обороны Сербии Александр Вулин после поездки на парад в Москву получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию и теперь находится в самоизоляции. Отмечается, что он чувствует себя хорошо, не имеет никаких симптомов и продолжает исполнение своих обязанностей.