По состоянию на 12:00 27 июня в мире официально зарегистрировали свыше 9,8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 494,3 тыс. человек, более 4,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус был выявлен почти у 2 миллионов 468 тысяч человек. Болезнь забрала жизни 125 тыс. граждан, 670,8 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,2 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 55,9 тыс. человек, выздоровели 702,3 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено больше 620,7 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,7 тыс. человек, 384 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (508,9 тыс.), Великобритания (310,8 тыс.) и Перу (272,3 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 620,7 тыс. (6800 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 8781 человек (176 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 384 тыс. человек.

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост не только упал ниже 7 тыс., но и стал минимальным с 29 апреля.

В столице из 90 тыс. протестированных на антитела к коронавирусу 20% имеют к нему иммунитет. По оценкам властей Москвы, иммунитет сформировался уже у 7% жителей города.

Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу в России понадобится около 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства. Список включает в себя данные по 121 стране. Например, в некоторых странах для прибывающих из-за границы предусмотрен карантин в течение 14 дней. Также бывает необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирус.

Вслед за новым всплеском пандемии в странах Европы в России также возможен повторный рост заболеваемости, считают эксперты в области вирусологии. Среди основных угроз — усталость населения от карантинных мер.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила установить долгосрочное наблюдение за пациентами, переболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. Причина заключается в том, что врачи еще до конца не изучили последствия болезни для организма.

Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины

Регионы продолжают смягчать режим ограничений. Так, с 30 июня в Курганской области разрешили работать кинотеатрам и летним верандам кафе. А в Тюменской области со 2 июля открывают пришкольные и загородные лагеря.

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам. Он подчеркнул, что из-за пандемии выпускные в школах и университетах проходят в одно и то же время. Это делает праздник более торжественным. По мнению главы государства, выпускники-2020 обладают всеми качествами, которые помогут добиться поставленных целей.

Осенью россиян ждет вторая волна коронавируса. По мнению вирусолога Виктора Зуева, с COVID население страны будет встречаться, как с гриппом, дважды в год — поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро, ветрено и противно на душе, считает врач. Однако со временем патогенность вируса ослабнет, немного ослабнет и его заразность. Зуев полагает, что осенью вводить карантин не придется.

Коронавирус и Украина

За прошедшие сутки на Украине коронавирус диагностировали у 948 человек. Зафиксировано 24 летальных случая, еще 402 человека выздоровели.

Всего в стране число подтвержденных случаев заражения достигло 42 065, умерло — 1110 человек, выздоровел — 18 701.

В Киеве за последние 24 часа коронавирус выявили почти у 150 человек, среди них четверо медиков, сообщил мэр города.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 13 областях Украины главные санитарные врачи будут обращаться к комиссиям ТЭБ и ЧС относительно усиления карантина из-за превышения ряда критериев относительно распространения коронавируса.

Народная артистка СССР София Ротару из-за эпидемии коронавируса потеряла уже 42 миллиона рублей. Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров. После снятия карантина российские звезды шоу-бизнеса снова стали зарабатывать на корпоративах. Однако Ротару проживает на Украине, и из-за пандемии оказалась отрезана от рынка в России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает новых ограничений движения транспорта в некоторых регионах Украины из-за распространение коронавируса во время «адаптивного карантина».

Эпидемическая ситуация в Одесской области ухудшается очень быстрыми темпами, сообщил её глава Максим Куцый.

Ситуация в мире

В США за последние сутки зафиксировали 40 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших для этой страны с начала пандемии.

Смертность от коронавируса в Штатах на данный момент является одной из самых низких в мире, заявил Дональд Трамп. При этом, по расчетам Университета Джонса Хопкинса, США занимают третью строчку по числу смертей на 100 тыс. населения среди всех стран мира, уступая только Испании и Великобритании.

В городе Байконур в Казахстане, рядом с которым расположен одноименный космодром, ввели комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Сам космодром работает в штатном режиме.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир») для лечения пневмонии при COVID-19. Препарат применялся для лечения лихорадки Эбола, в России он проходит клинические испытания.

В ВОЗ заявили, что для борьбы с пандемией в ближайшее время миру потребуется 31 миллиард долларов. Деньги пойдут на разработку и производство вакцины, препаратов для лечения вируса, а также для диагностики заболевания.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл вступил в полемику с экспертами ВОЗ. Он настаивает, что решение страны отказаться от жесткого карантина было правильным. Тегнелл уверен, что высокие цифры заболеваемости в Швеции из-за того, что в стране проводят много тестов. Представитель ВОЗ в ответ на это заявил, что даже если учесть число тестируемых, пропорция заразившихся остается на высоком уровне — 12-13%.