Хотя на Западной Украине по-прежнему сосредоточено большинство выявленных случаев коронавируса, на уходящей неделе главной проблемой тут стал катастрофический паводок, затронувший половину областей региона

Обильные дожди, которые прошли 22-23 июня в западных областях Украины, размыли и привычный график работы правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль 24 июня срочно выехал в Ивано-Франковскую область, наиболее пострадавшую от катастрофических осадков. О том, что на посту главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Шмыгаль ничего не сделал для улучшения противопаводковой инфраструктуры, нынешний премьер не вспоминал.

Как сообщила в среду Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), по состоянию на 7 утра 24 июня, сразу в нескольких областях Украины (Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской) «вследствие интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств». Наиболее серьезно пострадала Ивано-Франковская область, в ней есть и пострадавшие — 2 человека погибли и 1 считается пропавшим без вести.

Ещё накануне премьер-министр, судя по официальным сообщениям, не собирался сниматься с места. Во вторник Денис Шмыгаль запланировал на четверг, 25 июня, внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под своим председательством. Перед заседанием он дал поручение недавно назначенному министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю ГосЧС Николаю Чечеткину, главам ОГА и другим ответственным лицам «подготовить предложения о неотложных мерах для преодоления последствий непогоды на территории западных областей Украины». Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Но уже утром 24 июня Денис Шмыгаль, вместо того, чтобы проводить традиционное по средам заседание правительства, лично вылетел с рабочей поездкой в наиболее пострадавшую от осадков Ивано-Франковскую область. И не один, а вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой ГосЧС Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардией Николаем Баланом облетел Ивано-Франковскую область. Увиденное премьера впечатлило: «Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом». Помимо этого, несколько населенных пунктов из-за размытых дорог и труднодоступной местности вообще были отрезаны от цивилизации.

Арсен Аваков в своем Twitter кратко сообщил: «Делаем всё, что возможно и необходимо. Жизнь, коммуникация, продукты… эвакуация. Концентрируемся. Тут, на Верховине… 4 области, 15 районов… Делаем то, что должны. На месте премьер-министр. Ведем с ним опер штаб с главой ДСНС и командующим Нацгвардии». По его словам, ликвидируют последствия стихии около 1500 человек, 4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии. Аваков также повторил, что нынешнее бедствие по масштабам перекрыло 2008 год. Также полицейские и нацгвардейцы взяли под охрану дома отселённых людей, чтобы предупредить мародерство.

В тот же день в Черновицкой ОГА не исключили эвакуации жителей. Губернатор Сергей Осадчук заявил: «Сильные осадки приведут к стремительному повышению уровня воды в реке Прут. В пределах города Черновцы прогнозируется поднятие до уровня 6,5 метров, а то и выше… Мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих поблизости от реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных домохозяйств, а также жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации».

На следующий день в сводку областей, пострадавших от паводка, добавилась Тернопольская. Как сообщила ГосЧС 25 июня, подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольская — 2), 9994 дома (Ивано-Франковская — 9157, Черновицкая — 728, Львовская — 72, Тернопольская — 37), 13 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская — 11337, Черновицкая — 1895, Львовская — 131, Тернопольская — 27) и 13 различных объектов социальной и бытовой сферы в этих пяти областях Западной Украины. Неподалеку от Ивано-Франковска также затопило крупную солнечную электростанцию. Наводнение: во всех смыслах. Обзор политических событий на Украине 20-26 июня © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine in Chernivtsi region

Наводнение разрушило более 500 километров дорог, а в Ивано-Франковской области частично разрушены железные дороги Коломыя-Черновцы и Яремче-Ворохта. Среди затопленных поселков оказался и популярный курорт Буковель, центральные улицы которого превратились в бурные реки, и дорога к нему. Во многих местах региона дороги оказались заблокированными либо из-за разрушений, либо из-за схождения селевых потоков. Уничтожен и популярный среди туристов подвесной пешеходный мост в Яремче.

25 июня в пострадавший регион прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил поселок городского типа Ланчин в Ивано-Франковской области, который стал одним из наиболее пострадавших от наводнения, и пообщался с местными жителями. Когда глава государства решил оценить последствия стихийного бедствия, выяснилось, что ему нужна резиновая обувь. «Сапоги! Сапоги!» — закричал один из охранников, — «Сапоги президенту!» Местный житель быстро снял свои, отдал, охранник передал их президенту. Благодаря этому Зеленский смог осмотреть местность без риска намочить ноги и испачкать свои туфли. В то же время, как выручивший президента мужчина сам обошелся без сапог, журналисты не сообщают, как и о том, вернули ли ему обувь.

Жители Ланчина рассказали Зеленскому, как спасались от стихии, и об убытках, понесенных из-за наводнения. В частности, у некоторых подтоплены и частично разрушены дома, и теперь люди вынуждены жить у родственников или соседей. «Мы будем вам помогать. Что требуется от нас?» — сказал глава государства. Глава общины заявил, что для ликвидации последствий непогоды понадобится около 16 миллионов грн.

«Мы поддерживаем, мы сразу выделили деньги на все такие места. И дальше, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное — помочь людям», — сказал Зеленский. Позже в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1 Зеленский допустил, что нормальная жизнь на затопленных территориях в западных областях будет восстановлена в ближайшее время. «Я думаю, что нормальная жизнь будет полностью восстановлена в течение ближайших дней. Я поставил задачу правительству и сегодня днем правительство выделило где-то около 750 миллионов гривен на восстановление всего», — сказал он.

По словам президента, некоторые дома нельзя вернуть «к жизни», поэтому люди будут переселены. «И будет еще обязательно финансовая помощь, не буду вдаваться в детали. Солярка нужна, резиновые лодки, питание, вода. Все это есть. Потому что затоплено почти всё», — сказал он. Катастрофическое наводнение вынудило Украину обратиться за помощью к НАТО и ЕС © пресс-служба президента Украины

В соседней Черновицкой области паводок добрался до крупных рынков. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут оказалась подтопленной территория КП «Калиновский рынок» и частного рынка «Добробут». Как рассказал директор Калиновского рынка Игорь Маслянчук, в ночь на среду, 24 июня, вода из протекающей неподалеку реки Прут начала стремительно выходить из берегов, заливая торговые ряды на объекте. После того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил пятиметровый показатель критической нормы, река подтопила несколько крайних рядов Калиновского рынка. Правда, большинство предпринимателей успели вывезти товар или переместить его на вторые этажи торговых павильонов, и 26 июня рынок уже полностью возобновил работу. А вот с нескольких прилегающих к речке Прут улиц города Черновцы людей пришлось эвакуировать в связи с подтоплением домов, а во всём городе в ближайшие дни будет ограничено водоснабжение с 10:00 до 19:00. Как заявили в Черновицкой ОГА, сумма убытков в области превысила 850 миллионов гривен. Пока же правительство выделило 30 миллионов гривен для ликвидации последствий паводка на Буковине, а также дополнительно 58 миллионов — на восстановление дамб.

На Закарпатье чиновники пока оценивают убытки от паводка в 176 миллионов гривен. Речь идёт о четырёх разрушенных участках дорог местного и государственного значения, берегоукреплениях, дамбах и мостах, сообщил губернатор края Алексей Петров. А по словам пресс-секретаря ГосЧС в Закарпатской области Фёдора Филиппа, принято решение предварительно классифицировать паводок как чрезвычайную ситуацию регионального уровня. В области пострадал не только горный Раховский район, но и равнинные, вышла из берегов пограничная река Тиса. Вода разрушила часть автомобильной дороги к озеру Синевир, само озеро также вышло из берегов — затоплен помост для туристов. Кстати, для ещё одного известного озера, Свитязя на Волыни, затяжные дожди стали благом — обмелевший водоём вернулся в привычные берега, что даёт надежду на туристический сезон.

Пока что на ликвидацию последствий паводка на Закарпатье выделено 30 миллионов гривен. Львиную же долю из упомянутых Зеленским трёх четвертей миллиарда гривен — 480 миллионов — получит Прикарпатье. Это дало повод экс-губернатору Закарпатья Геннадию Москалю опять повторить свой тезис о том, что Киев планирует присоединить Закарпатскую область к Ивано-Франковской.

Во Львовской области паводок разрушил дороги и гидротехнические сооружения в горных районах. Менее других от паводка пострадала Тернопольская область, куда «большая вода» пришла последней. Тут подтоплены три села в Монастыриском районе (отселили 159 человек) и есть отдельные проблемы в Залещицком, Бучацком и Борщовском (в основном подтоплены сельхозугодия). Однако населенные пункты в области нигде не отрезаны, подъезды к ним есть.

Главная дискуссия, которая развернулась в последние дни в СМИ и соцсетях Западной Украины — что же является причиной столь катастрофических последствий паводка? Как по команде стали появляться статьи и посты о том, что массовая вырубка лесов — далеко не главная причина, и вообще всё дело в том, что за два дня в Ивано-Франковской области выпало 200-235 мм осадков, что соответствует 2-2,5 месячных норм осадков. Так, синоптик Наталья Диденко утверждает, что главной причиной нынешнего потопа на Западной Украине стали аномальные дожди в последние недели, а не вырубка лесов. В подтверждение она привела примеры мощных поводков 1969 и 1970 годов, которые также вызвали обильные осадки, а лесов в то время было намного больше.

Аналогичную причину масштабного потопа на Западной Украине назвали и в пресс-службе Днестровского бассейнового управления водных ресурсов. «Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, очень похожа на наводнение, случившееся в 2008 году. Вырубка лесов, конечно, играет какую-то роль, но главная проблема — высокий уровень осадков. Дамбы вдоль населенных пунктов укреплены, но, если уровень воды в разы превышает допустимую норму — дамбы не выдерживают, начинаются прорывы и вода сходит на населенные пункты. Никто не виноват в этой ситуации это природные явление, стихия», — сообщили в ведомстве.

Глава госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий также считает, что нынешний потоп на Западной Украине связан с рекордными осадками, а не вырубкой карпатских лесов. «Лес — не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды, он может поглотить только 10% осадков. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки — это манипуляция и популизм», — сказал Заблоцкий, доказывая, что объём незаконных рубок в Карпатах снизился — с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м. Наводнение на Западной Украине. Зеленский успокаивает, прокуратура заявляет об экоциде © пресс-служба президента Украины

Правда, вряд ли с чиновником согласятся в правоохранительных органах. 25 июня СБУ разоблачила и блокировала масштабное хищение государственных лесов в Черновицкой области. Как сообщила пресс-служба УСБУ в Черновицкой области, её оперативники установили причастность к махинациям должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий, которые под видом санитарно-оздоровительных мероприятий организовали незаконную вырубку здоровых деревьев. К противоправной деятельности злоумышленники привлекли специалистов предприятия лесозащиты, совместно с которыми фальсифицировали документы лесоустройства. А прокуратура Ивано-Франковской области в тот же день сообщила об открытии уголовного производства по факту массовой вырубки лесов, что могло привести к наводнениям на территории Ивано-Франковской и других областей.

Но куда больший резонанс на Украине и в мире вызвало другое сообщение — от британского экологического проекта Earthsight, опубликованное 24 июня. Эта организация в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA и пришла к выводу, что она была вырублена в лесах украинских Карпат, где водятся исчезающие виды рысей и медведей. По выводам Earthsight, незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях. Более того, вырубка бука в Карпатах не прекращалась даже с началом карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

По данным британских экологов, украинская древесина подозрительного происхождения используется и в других товарах шведской компании. «Во время правления известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах на офшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов в качестве взяток за доступ к лесоматериалам. Наши исследования показывают, что, вероятнее всего, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее продукты», — отмечает Earthsight. По данным организации, в системе зеленой маркировки древесины, которая должна гарантировать законность ее происхождения, есть коррупционные махинации.

На следующий день шведская компания отреагировала на обвинения британских экологов, и пообещала проверить поставщиков древесины из Украины. «IKEA считает неприемлемым использование незаконно заготовленной древесины в своей продукции. Если мы сталкиваемся с какой-либо информацией о том, что древесина, которая не соответствует нашим требованиям, вошла в нашу цепь поставок, мы немедленно принимаем меры. Это предполагает и расторжение контрактов с поставщиками», — заявили в компании.

Закарпатский подрядчик IKEA, компания ВГСМ, заготавливающая древесину в лесхозе посёлка Великий Бычков Раховского района, все обвинения отрицает и заявляет, что рубки осуществляла законно. «IKEA теперь может разорвать контракт, a для нас это критически важно. Они составляют 90% наших продаж. Без них мы просто закроемся, всех поблагодарим и уволим, а у нас 350 работников, мы самый большой работодатель района», — заявила в интервью ВВС-Украина директор компании Ирина Мацепура.

Хотя на фоне паводка эпидемия коронавируса отошла на второй план, Западная Украина остаётся одним из её эпицентров. В восьми областях региона зафиксировано 22 223 случая заражения из 41 117 всеукраинских — то есть 54%, причём на предыдущей неделе этот показатель составлял 52,1%. Согласно показателям Минздрава, большинство западно-украинских областей не соответствует критериям для ослабления карантина. Так, процент выявления новых случаев выше нормы в Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Ровенская и Хмельницкая области не могут рассчитывать на ослабление по двум показателям: процент выявления и динамика распространения. Кстати, в ранее благополучной Хмельницкой области 26 июня зафиксировали масштабную вспышку коронавируса — в Кривчицком психоневрологическом интернате, тут заразились сразу 76 человек. Закарпатская область не соответствует сразу трём критериям Минздрава: слишком большая загрузка коек больными с коронавирусом, процент выявления и динамика распространения. Львовская и Волынская области также входят в пятёрку областей, где было зафиксировано больше всего нарушений карантина, сообщили в Национальной полиции.

Первое место на Западной Украине и в стране в целом по числу инфицированных коронавирусом занимает Львовская область — 4836 человек, от COVID-19 тут умерли 126 человек. Несмотря на это и на позицию Минздрава, 24 июня Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила снять часть карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, заведениям общественного питания разрешат принимать посетителей в помещении, также могут возобновить работу спортзалы и фитнесс-клубы. Этим заведениям разрешено принимать не больше 10 клиентов, сотрудникам необходимо «системно проводить тестирование на коронавирус». Андрей Садовый. Биографическая справка © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В ответ глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что показатели заболеваемости во Львове «держат в заложниках всю область», и именно из-за Львова областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всего региона. «Бизнес страдает не только во Львове, но и во всей области!» — написал губернатор в Facebook, и посоветовал Садовому «почитать статью 325 Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Правда, сами собственники львовских кафе и ресторанов не спешат их открывать, причём не столько боясь ответственности, сколько предполагая, что десять клиентов в помещении просто не окупят затраты заведения.