В четверг, 25 июня, блогер, медиаэксперт и лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий сообщил об избиении члена своей партии в Харькове. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Сам же Шарий уверен, что нападение исполнили радикалы из «Национального корпуса» по заказу Офиса президента

В четверг, 25 июня, блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил об избиении члена своей партии в Харькове.

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь. Владимир Александрович, видосик запишете?» — написал он и разместил шокирующий снимок пострадавшего.

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Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь.



Владимир Александрович, видосик запишете? pic.twitter.com/xNzKHExu3T — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) June 25, 2020

​Шарий записал несколько видео, в которых рассказал, что на члена его партии Никиту Роженко напали два часа спустя после того, как он подал заявление об угрозах со стороны харьковского руководства партии «Национальный корпус».

Сами националисты открестились от нападения. По прайсу или убеждениям? Нацкорпус анонсировал в пятницу, 26 июня, неонацистский террор на улицах Украины © g.io.ua

«Пока у меня есть две версии: либо это злые патриоты с востока Украины, где и так непростая ситуация с пророссийскими элементами, либо это сам Шарий заказал «титушек», — заявил в комментарии изданию «Сегодня» глава харьковского отделения «Нацкорпуса» Павел Немичев.

Однако ранее именно члены «Нацкорпуса» и им сочувствующие отметились нападениями на представителей «Партии Шария» и их избиениями. Так, в Житомире представителя областного звена «Партии Шария» Сергея Никулина избил бывший боец «Азова» Роман Боровик с говорящим позывным «Сатана».

Что касается Национальной полиции, то она возбудила дело по статье «хулиганство», предусматривающей до четырех лет лишения свободы, хотя очевидно, что Роженко пытались убить.

Несмотря на то, что на Украине Шария национал-патриоты не жалуют, а информацию от него замалчивают, о нападении на Роженко сообщили украинские СМИ, хоть и в присущей им манере.

Сам Шарий подозревает, что заказ на нападение на членов его партии исходит из Офиса президента, а сам он испытывает легкую ностальгию по временам Петра Порошенко. Ведь при правлении последнего такого не было.

Возмущены все

То, что произошло на Украине, возмутило многих. Притом даже те, у кого весьма сложные отношения с Шарием, возмутились избиением членов партии медиаэксперта.

«Это касается не только партии Шария, это касается всех нас, нашего общества, всех нормальных людей, которые просто хотят жить в мирной нормальной стране, которые хотят иметь возможность свободно высказывать свою позицию, свободно высказывать свою точку зрения. И это общая трагедия и общий шок, что сейчас происходит. И вообще наша власть в последние дни делает все, чтобы доказать, что они не слуги народа, а слуги кого угодно другого», — заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин.

В свою очередь экс-замглавы Администрации президента Украина Андрей Портнов отметил, что власти Украины не могут делать вид, что не видят, что страной «седьмой год продолжают править банды и радикалы, совершая убийства и насилие за инакомыслие». «"Нацкорпус" и Офис президента решились на убийство». Сторонник Шария попал в реанимацию в Харькове © zaveqna / flickr

«Вы ничего не сделали для расследования деятельности радикалов на Майдане, массовой казни в Одессе и десятков других случаев убийств, насилия и массовых беспорядков, совершенных националистами и бродячими бандами. У вас сегодня нет успехов ни в одной сфере и если вы не в состоянии гарантировать безопасность людей, то имеете все необходимые правоохранительные механизмы для идентификации и наказания виновных в системном шестилетнем произволе бандформирований», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

Даже далекие от политики люди осудили нападение на члена партии Шария.

«Не знаю, что страшнее — правый произвол на украинских улицах, молчание о нём либеральной общественности, или то, с какой лёгкостью групповое избиение битами активиста оппозиционной партии оправдывается тем, что партия эта говняная, а активист — «агент Кремля»? Я не знаю, на какой уровень должна опуститься политическая культура, чтобы подобные случаи рассматривались в контексте идеологических преференций, но уже который раз замечаю, что в современной Украине действует вполне конкретная система стайных кодов, выход за которые выключает человека и позволяет делать с ближним что угодно», — отметил украинский журналист Анатолий Ульянов, сейчас живущий в США.

По его словам, украинское общество находится в таком состоянии, что завтра его часть спокойно оправдает массовые убийства, а мейнстримные СМИ попросту проигнорирует их.

Сам же Шарий отмечает: за нападениями на членов его политсилы стоит нынешняя украинская власть.

Тонтон-макуты Зеленского

В 1958 году, после неудачного военного переворота, президент Гаити Франсуа Дювалье решил организовать собственную гвардию, члены которой позже стали известны как тонтон-макуты. Эти ультраправые боевики занимались запугиванием, нападениями и убийствами оппозиционных режиму политиков, бандитизмом и вымогательствами. Общее количество убитых тонтон-макутами с 1958 по 1986 год, когда организация вынуждена была уйти в подполье, составило от 30 тыс. до 60 тыс. человек. Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Свыше 60 тыс. гаитян было убиты во время режима Дювалье, и тысячи были принуждены покинуть страну», — писало в 1986 году издание Los Angeles Times.

Судя по всему, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на гаитянский пример и решил задействовать радикалов в нападениях на активистов «Партии Шария». В этом уверен сам Шарий.

«В Украине действует преступная группировка, курируемая Офисом президента Ермака и конечно же действующая при поддержке самого президента», — заявил он.

Более того, Шарий привел косвенные доказательства сотрудничества ОП с «Национальным корпусом». Так, в Херсоне к приезду президента Зеленского на автобусах свезли членов «Национального корпуса». Что характерно, на встречу с Зеленским не допустили представителей оппозиционных СМИ.

Примечательно, что о возможном участии властей в расправе над «Партией Шария» говорят и украинские Telegram-каналы.

«Источник сообщает, что сейчас работают по методичке нейтрализации своих оппонентов, которую «нашим» поведали западные профессионалы. Схема простая: устраиваешь «нападение» на активистов, а в сети нагоняешь ботов, которые разгоняют месседж, что из-за Шария, который живет в Европе, страдают и «гибнут» простые украинцы, которые ему поверили. Второй волной подключаешь якобы бывших активистов Шария, которые рассказывают ужасные «легенды» о партии. Третья волна критика лидера. Четвертая волна разочарование, что он такой же как все. Задача простая, дискредитировать лидера движения путем создания негативного образа в массах. Также пытаются вызвать Шария на эмоции, «дирижеры» этой «атаки» знают, что Анатолий очень вспыльчивый в таких вопросах. На этом дискредитация партии Шария не прекратится — это только первый этап, далее давление будет сильнее. Шарий перешел дорогу не просто чиновникам, он перешел дорогу множеству финансово-промышленных групп в Украине и всей систем», — отмечается в публикации Telegram-канала «Легитимный».

Таким образом, с полной уверенностью можно констатировать лишь одно: при Зеленском Украина упала еще ниже, чем во времена Порошенко, а применение националистов для расправ над оппонентами приобрело системный характер.

Это снова делает актуальным вопрос об отличии Зеленского от предшественника. И чем дальше, тем больше украинцы убеждаются: если Зеленский и отличается от Порошенко, то в худшую сторону.