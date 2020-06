Украинцам по тем или иным причинам постепенно начинает сочувствовать весь мир. В самом деле, население некогда богатейшей республики СССР теперь живет за счет отхожих промыслов в странах ЕС. А война на востоке страны делает несчастными людей по обе стороны линии соприкосновения

Украинец на Западе — дешевая рабсила

Японское издание "Асахи симбун" вышло с материалом под провокационным названием «Гастарбайтеры из бывших республик СССР. Где лучше жить: в России или странах ЕС?». Правда, это чистейший кликбейт. Статья о том, насколько зависимы постсоветские республики от экспорта дешевой рабочей силы. Она начинается с новой для японцев информации: «Уже довольно длительное время в Москве и других крупных городах России все чаще мелькают лица иностранных рабочих… среди которых особое место занимают граждане бывших среднеазиатских республик бывшего СССР. Поскольку их генотип существенно отличается от русского, их видно невооруженным глазом». Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Из двенадцати бывших союзных республик (без Прибалтики) самой богатой страной по ВВП на душу населения является Россия — 11 162 доллара, Украина — 3592 доллара, а самая бедная — Таджикистан — 877 долларов. Зависимость бюджета этих стран от денежных поступлений работающих за рубежом граждан тоже разная. В России он составляет всего 0,6%, на Украине — 12,3%, в Молдове — 15,6%, в Киргизии и Таджикистане — более 29%. По некоторым данным, в России постоянно находится около 4 миллионов гастарбайтеров из бывших среднеазиатских республик. Из них 2-3 миллиона — узбеки, по 800 тысяч — киргизы и таджики. Это не точные цифры — есть еще и нелегалы.

Из-за коронавируса в России потеряли работу от 30 до 50% гастарбайтеров. Но среднеазиаты смогли устроиться в сферу курьерской доставки продуктов и товаров, которая продемонстрировала бурное развитие. Тем не менее около 20% иностранных рабочих решили вернуться на родину. Это было трудно, но у многих получилось. Например, в Узбекистан вернулось из России более чем 500 тысяч гастарабайтеров. И, естественно, на фоне пандемии остались без работы. Кстати, по официальным данным, за границей трудятся 2,5 миллиона узбеков, то есть 20% трудоспособного населения страны. Из них 2 миллиона работают в России. В марте–апреле нынешнего года денежные переводы среднеазиатских гастарбайтеров на родину сократились почти в два раза.

«На Украине, которая «зажата» между Россией и ЕС, — пишет издание, — в последние годы отмечается фактический крах внутреннего производства. Страна все больше зависит от экспорта своей рабочей силы за рубеж». Уровень зарплат на Украине, как и в соседней Молдове, является самым низким среди всех европейских стран. «По логике вещей, используя свою дешевую рабочую силу и инвестиции со стороны ЕС, Украина могла бы стать «фабрикой Европы», сосредоточив на своей территории массовые производства, — считает издание. — Но действительность совсем иная. Украина не только не укрепила свою производственную базу, но превратилась в банальный источник дешевого труда, утекающего в «черную дыру» Европы, минуя национальные границы». В 2019 году поступления от украинских гастарбайтеров из ЕС составили более $7,6 млрд. Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

По данным 2018 года, постоянно работающих за границей украинцев было 3,2 миллиона человек. 9 миллионов гастарбайтеров выезжают на сезонные и временные работы. Таким образом, если работоспособное население Украины составляет 18 миллионов человек, то за границей трудятся больше половины.

«Украинская трудовая миграция поддерживает самые низкие сегменты рынка рабочей силы в ЕС, — отмечает издание, — это приносит странам Евросоюза определенную выгоду. Считается, что быстрые темпы экономического роста в Польше в 2014-2018 годах (до 11% в год) в значительной степени «подпитывались» дешевой украинской рабочей силой. И наоборот, сама Украина утратила ровно такой же потенциал своего экономического роста».

«В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и ясно обозначила свой курс на присоединение к ЕС, — подводит итог издание, — Однако в действительности торговля Украины с ЕС не растет, а европейские инвестиции в украинскую экономику не приходят. Если и говорить о каком-то зримом углублении отношений Украины с Евросоюзом, оно лежит только в области экспорта в Европу дешевой украинской рабочей силы. Неужели это и вправду является пределом того желанного вхождения Украины в Западную Европу, о котором так грезил украинский народ?»

Осажденный Донбасс

Судьбой Украины интересуются и австралийцы. Издание The Conversation рассказывает о том, как усложнила эпидемия жизнь людей на востоке Украины. Сначала немного фактов: шестилетний конфликт между украинской армией и двумя самопровозглашенными сепаратистскими республиками унес жизни 13 000 человек, в том числе более 3000 мирных жителей, 1,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свое место жительства.

Дальше издание выражает сочувствие Зеленскому: «Однако украинский президент не способен вести переговоры с позиции силы, и его возможности для маневра ограничены: он должен заручиться поддержкой западных партнеров, особенно Франции и Германии, и позаботиться о том, чтобы не принять позицию по отношению к России, которое украинское население может воспринять как услужливую».

Опасаясь выглядеть услужливым, Зеленский каждый день обстреливает города Донбасса. Расплачиваются за гордость Зеленского, конечно, простые донбассцы. Большинство старается перебраться в Россию (40 000 украинцев получили временный статус беженца в России). Есть и те, кто бежит на Украину. «Около 200 000 человек живут в зоне, расположенной менее чем в 10 километрах от линии соприкосновения, контролируемой украинской армией. Еще в октябре 2014 года украинское правительство приняло закон, разрешающий гражданам, которым пришлось бежать из региона, зарегистрироваться как «внутренне перемещенные лица». Этот статус позволяет получать в месяц 400 гривен (около 13 евро)». Дело даже не в том, что этого в принципе не хватает на жизнь, а том, что перебежчики с Донбасса на Украине «иногда подозреваются в поддержке сепаратистов и, следовательно, в частичной причастности к вооруженному конфликту, от которого они пытаются бежать». Суррогатные дети и миллионные взятки: западные СМИ изучают демократию по-украински © REUTERS, Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

«Лица, оставшиеся на сепаратистских территориях и зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, по-прежнему имеют право на пособия из Киева, но для их получения они должны пройти линию соприкосновения, а это представляет собой настоящее испытание, — пишет издание. — Поэтому многие жители региона чувствуют себя брошенными украинскими властями». Впрочем, предупреждают австралийцы, «достоверной информации о реальных условиях жизни в республиках мало, поскольку попасть туда очень сложно».

Тут австралийские журналисты начинают противоречить себе, утверждая, что на почти недоступный Донбасс и оттуда ежемесячно переходит примерно 1 миллион человек, «в основном для решения административных проблем: получить пенсию, купить продукты. И каждый раз это настоящее испытание. На линии протяженностью 427 километров для гражданского населения открыты всего 5 пропускных пунктов: один пункт для прохода в ЛНР и еще четыре в ДНР. Пересечение линии занимает в среднем четыре-пять часов». Линию соприкосновения переходят в основном пожилые люди, идущие на Украину за пенсиями. Они обречены на бесконечное ожидание в мороз и жару. Только в период с января по июль 2019 года 25 человек погибли, ожидая своей очереди.

Положение дончан усугубляется эпидемией COVID-19. «Россия закрыла свои границы 18 марта, включая границы с самопровозглашенными республиками (за исключением людей с российскими паспортами), — пишет издание, — Украина также закрыла свои международные границы и объявила 16 марта о закрытии пяти пропускных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Самопровозглашенные республики последовали ее примеру через несколько дней. Однако был установлен крайний срок, чтобы люди имели возможность вернуться домой. В течение этого периода вернуться на территорию, контролируемую украинской армией, могли только те, кто официально там проживает». В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

Однако официальное и фактическое место проживания не всегда совпадают. Многие прописаны на Донбассе, а работают на Украине, и наоборот. В этой ситуации далеко не все смогли попасть домой. «Влияние эпидемии на жизнь людей трудно оценить, — резюмирует издание. — В последние дни в Украине зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения с начала эпидемии. Но, учитывая замораживание мирных переговоров и ситуацию до эпидемии в регионе, можно с уверенностью сказать, что именно гражданские лица, и так уже страдающие от войны, заплатят самую высокую цену».

Похудеть весело

Испанское издание "ABC" порадовало читательниц новостью — не нужно есть пищу, которая вам не нравится, чтобы похудеть. 25-летняя Худит Сото из Каталонии имеет ученую степень в области медицины и хирургии Автономного университета в Барселоне, ведет инстаграм-аккаунт Doctora Cooking, на который подписана 51 тысяча человек. Вот уже 4 года она пропагандирует здоровые привычки. С ее точки зрения, слишком многие пациенты предпочитают пить таблетки, а не менять свой рацион, а также почти все связывают концепцию «здорового питания» со строгими диетами, голодовкой и скучным рационом, состоящим из салата и куриной грудки.

Издание поговорило с Худит в надежде на то, что она добавит что-то новенькое к этой безрадостной картине борьбы с лишним весом. И Худит не подвела. Начала она с плохой новости: по данным департамента здравоохранения Женералитета Каталонии, люди в среднем поправились на 2,5 килограмма.

Что же делать? Во-первых, считает Худит, необходимо сохранять спокойствие. Во-вторых, надо как можно скорее начать заниматься спортом. Но не так, чтобы через силу и муки, а так, чтобы это доставляло удовольствие. Западные СМИ о том, как американские медиа делают США великими, Россию – агрессивной, а Китай – источником зла © AP, Kathy Willens

«Важно понимать, — говорит Худит, — что худеть нужно постепенно, в противном случае вы потеряете мышечную массу и рискуете пострадать от последствий стеатоза или «ожирения печени». Когда организм превышает суточную способность по выводу из себя жира, он накапливается в печени, воспаляя ее. Таким образом, печень превращается в «фуа-гра», и, кроме того, жир накапливается в артериях, что создает дополнительный риск для здоровья. Если вы набрали вес за последние четыре или шесть недель, вам придется постепенно терять его в течение того же времени, так как это позволит вам похудеть без агрессивного воздействия диеты на организм».

Вводить полезные продукты в рацион надо постепенно, ориентируясь на старый добрый принцип "нравится или не нравится". «Мы не готовимся к марафону за одну ночь», — напоминает Худит. Труднее всего избежать соблазнов супермаркета, который спроектирован так, чтобы убедить нас купить как можно больше вредных продуктов. Худит рекомендует отдать предпочтение рынкам. Именно там мы можем найти сезонные и качественные овощи и фрукты, а не завернутые в пластик овощи неизвестного происхождения.

«Может быть, стоит покупать продукты так, как это делают наши бабушки, потому что самое прекрасное в готовке и походах за покупками — это общение, — советует Худит. — Покупка сезонных продуктов также помогает нам разнообразить рацион в каждом сезоне и в каждом месяце, более того, продукты обладают насыщенным вкусом и питательностью».

Короче говоря, надо срочно бежать на рынок за дыней, арбузом и свежими помидорами. В первых двух много воды, а в третьем — ликопина, которые защитит нас от вредного воздействия солнца.