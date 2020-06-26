Несмотря на некоторую стабилизацию, Украина продолжает страдать от наводнения, охватившего запад страны. Всего более 7 тысяч домов остаются подтопленными, а синоптики пока не могут обнадёжить украинцев

По состоянию на утро 26 июня, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к тысячам пострадавших домохозяйств добавились 172 разрушенных моста, пострадали также 13 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, затоплены около 12 тысяч приусадебных участков и 4,5 тысячи подвалов, более 150 километров дорог оказались непригодны. Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Визит Зеленского

Самой пострадавшей остается Ивано-Франковская область, именно туда вслед за премьером Денисом Шмыгалем и министров внутренних дел Арсеном Аваковым прибыл накануне под вечер глава государства Владимир Зеленский. Он вышел в прямой эфир одного из украинских ток-шоу и рассказал о своих впечатлениях от увиденного.

«Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тысяч зданий… затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и возможность питания, разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов», — сказал глава государства.

Он добавил, что местные жители высоко оценили усилия государства по ликвидации последствий разгула стихии.

«Все люди поражены масштабной работой всех наших служб, это правда. Я хотел это увидеть, услышать от людей и действительно это подтверждаю», — заявил президент, спрогнозировав, что нормальная жизнь в регионе будет восстановлена в ближайшие дни.

Также Зеленский рассказал, что поставил задачу правительству и уже выделено около 750 млн гривен (около 1,975 млрд рублей) на восстановление инфраструктуры, пообещав, что на этом финансовая помощь пострадавшим не прекратится.

Несмотря на столь оптимистичные заявления президента, местные жители признают, что не все в действиях властей их устраивает. Так, в эфире телевидения одна из жительниц села на Ивано-Франковщине рассказала, что даже после приезда Зеленского в ее населенном пункте нет пригодной для питья воды.

«Я с утра прошу — нет. Вчера было как-то оперативно, а сегодня не допросишься. Магазин не работает, потому что он был на ремонте до этого события. Я прошу хотя бы технической воды. Мы бы хотели, чтобы наша местная власть выполнила свои обязанности», — заявила женщина.

Регионы в ожидании

Пока наиболее пострадавшими от удара стихии являются Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская и Черновицкая области. Но и в других регионах тоже готовятся к возможным наводнениям. Наводнение: во всех смыслах. Обзор политических событий на Украине 20-26 июня © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine in Chernivtsi region

Повышенное внимание вопросу уделяют в Одесской области, где накануне прошло совещание во главе с главой облгосадминистрации Максимом Куцым. В ряде мест на территории региона уже наблюдается рост уровня воды.

В фокусе местных спасателей — село Яськи Беляевского района. Сам населённый пункт располагается на реке Турунчук, одного из рукавов Днепра. Ситуация там осложняется тем, что село огибает дамба длиной 8 км, которая находится в аварийном состоянии и может не выдержать напора воды. В случае прорыва, затопленным окажется половина села, что ставит под угрозу жизни более 2 тыс. человек.

Как заверило местное отделение ГСЧС, спасатели получили 8 специальных технических средств для откачки воды и еще 7 плавсредств.

Начальник областной Госслужбы по ЧС Вадим Шуляк на брифинге рассказал, что следует готовиться к тому, что в наводнение будет еще более масштабным, чем в 2008 году, когда жертвами стихийного бедствия по всей Украине стали 39 человек.

Кроме того, отдельно он предупредил любителей рыбалки, которые планируют свой отдых с удочками на предстоящие выходные.

«Вас-то мы спасем, но ваши машины могут поплыть по реке в Черное море», — предостерёг Шуляк.

За уровнем воды в Днестре внимательно следят не только в Одессе. Власти Винницкой области опасаются, что наводнение может охватить юг региона, подтопление уже началось, в частности, в городе Могилев-Подольский и Ямпольском районе. Именно этот город сильно пострадал во время аналогичных событий 12-летней давности, что хорошо видно на размещенной в YouTube архивной записи.

С надеждой на Молдавию, НАТО и ЕС

Чтобы уменьшить риски, власти Винницкой области обратились к соседней Молдавии, где располагается Дубоссарская ГЭС. Молдавская сторона пошла на встречу и увеличила объем сброса воды на гидроэлектростанции с 1600м3 до 1800 м3, такой шаг позволит снизить вероятность масштабного наводнения на пограничных территориях Украины.

Помимо этого, официальный Киев обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой о помощи в ликвидации последствий наводнения.

В частности, МИД Украины попросил Североатлантический альянс привлечь специальный центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера, а ЕС задействовать свой механизм защиты гражданского населения.

Депутат объяснил, почему в масштабном наводнении на Украине виноват Яценюк © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По факту произошедшего прокуратура Ивано-Франковской области уже завела несколько уголовных дел по статье «экоцид». Несмотря на это, власти в центре и на местах, а также контролирующие органы по-прежнему не хотят признавать наличие данной проблемы. Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий назвал версию о вырубке Карпат как главной причине наводнений «манипуляцией и популизмом».

В поддержку этой версии высказываются и некоторые экологи. По их словам, речь нужно вести в первую очередь о спектрограмме по управлению рисками наводнений, которая существует к примеру в Европе. Среди требований этой концепции — необходимость восстанавливать природные русла рек, запрет на застройку в местах с высоким риском подтопления, а также обучение населения действиям в подобных экстремальных ситуациях.