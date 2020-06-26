Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений
Кабинет министров Украины выделил 754 миллиона гривен (около 2 млрд руб.) из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений. Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 24 июня.
Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко. Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн, Черновицкой — 30 млн грн, Закарпатью — 30 млн грн, Львовщине — 10 млн грн. Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству — 30 млн грн на работы в этих областях.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на Государственную службу чрезвычайных ситуаций, 22 млн — на Национальную гвардию, 19 млн — на Нацполицию для ликвидации стихии в пяти областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской. Кабмин поддержал эти предложения.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наводнения на западе Украины нанесли ущерб дорогам на 234 млн гривен. Дороги Ивано-Франковской области пострадали больше всего. Там полностью разрушены 190 км дорог и более 400 км — повреждены. Также разрушено 90 мостов, 130 — повреждены.
МВФ назвал два фактора, из-за которых экономика Украины падает больше, чем у других стран
Прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики. Об этом в четверг, 25 июня, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения глобальной экономики в 2020 году до 4,9%. За падением ожидается медленное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже предыдущего прогноза в 5,8%. Прогнозы МВФ предполагают совокупные потери мировой экономики за 2020-2021 годы в размере более $12 трлн.
Для развивающихся рынков Европы, к которым относится и Украина, МВФ оценивает падение регионального ВВП на 5,8%. При этом, по оценке МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких (…) денежных буферов, как в других странах", — отметил Йоста Люнгман в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений. Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.
Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.
Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, остановилось. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года. В украинском правительстве прогнозировали, что экономика в 2020 году упадет на 3,9%, а правительственные эксперты ожидают падения ВВП Украины на 4,2%. В свою очередь Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%.
Коломойскому отказали во введении пошлин на импорт нефтепродуктов из РФ
Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли отказалась начать антисубсидиарное расследование по импорту дизельного топлива и сжиженного газа из России. Решение комиссии опубликовано в четверг, 25 июня, в "Правительственном курьере".
"Комиссия установила, что указанные в жалобе доказательства не являются достаточными для открытия антисубсидиарного расследования относительно импорта на Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизтоплива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", — говорится в сообщении МКМТ.
Решение Комиссии вступает в силу со дня доведения его до сведения публичного акционерного общества "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргаздобыча".
По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", в случае введения пошлин экономика Украины могла ежегодно терять около 11 млрд грн (29 млрд руб.). Против ограничений импорта дизельного топлива выступили отраслевые объединения аграрных и металлургических предприятий.
«Никто не испытывает большого удовольствия от закупки российского ресурса, но работать с "Приватом" просто боятся. Сегодня тебе никто не рассказывает, как жить, кому и куда продавать. Русский продукт стоит дорого, но поставляется четко, как написано в договорах. А между тем рынок передает из уст в уста историю, как пару лет назад Игорь Валерьевич месяц решал, кому и почем продать цистерну бензина. Возможно, ситуация изменится, если торговать кременчугским продуктом начнет крупный акционер "Укртатнафты" "Нафтогаз", но пока этого нет», — считает эксперт рынка нефтепродуктов, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Напомним, в январе 2020 года компании «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики по факту антиконкурентных действий при поставках на Украину российского дизтоплива и сжиженного газа. Компании настаивали на введении на эти группы товаров пошлин в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году.
Совладельцами «Укртатнафты» и «Укрнафты» являются структуры, связанные с олигархом Игорем Коломойским. «Укргаздобыча» на 100% является дочерним предприятием «Нафтогаза Украины».
«Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушает нормы ВТО», — говорилось в заявлении компаний.
Компании также утверждали, что благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на украинском рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши.