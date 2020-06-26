Коломойскому отказали во введении заградительных пошлин на импорт нефтепродуктов из РФ, МВФ объяснил свой прогноз падения украинской экономики, Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений

Кабинет министров Украины выделил 754 миллиона гривен (около 2 млрд руб.) из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений. Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 24 июня. Возврат кредитов пахнет госизменой. Как Украина обеспечивает процветание США © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко. Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн, Черновицкой — 30 млн грн, Закарпатью — 30 млн грн, Львовщине — 10 млн грн. Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству — 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на Государственную службу чрезвычайных ситуаций, 22 млн — на Национальную гвардию, 19 млн — на Нацполицию для ликвидации стихии в пяти областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской. Кабмин поддержал эти предложения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наводнения на западе Украины нанесли ущерб дорогам на 234 млн гривен. Дороги Ивано-Франковской области пострадали больше всего. Там полностью разрушены 190 км дорог и более 400 км — повреждены. Также разрушено 90 мостов, 130 — повреждены.

МВФ назвал два фактора, из-за которых экономика Украины падает больше, чем у других стран

Прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики. Об этом в четверг, 25 июня, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения глобальной экономики в 2020 году до 4,9%. За падением ожидается медленное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже предыдущего прогноза в 5,8%. Прогнозы МВФ предполагают совокупные потери мировой экономики за 2020-2021 годы в размере более $12 трлн.

Для развивающихся рынков Европы, к которым относится и Украина, МВФ оценивает падение регионального ВВП на 5,8%. При этом, по оценке МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году. Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый — у украинских домохозяйств нет таких (…) денежных буферов, как в других странах", — отметил Йоста Люнгман в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Люнгман пояснил, что уровень потребления упал очень сильно и продолжит падать еще больше, если отсутствует запас денежных накоплений. Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.

Он уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Люнгман также отметил, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие, пока не изобретут вакцину против COVID-19.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, остановилось. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года. В украинском правительстве прогнозировали, что экономика в 2020 году упадет на 3,9%, а правительственные эксперты ожидают падения ВВП Украины на 4,2%. В свою очередь Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%.

Коломойскому отказали во введении пошлин на импорт нефтепродуктов из РФ

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли отказалась начать антисубсидиарное расследование по импорту дизельного топлива и сжиженного газа из России. Решение комиссии опубликовано в четверг, 25 июня, в "Правительственном курьере".

Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

Решение Комиссии вступает в силу со дня доведения его до сведения публичного акционерного общества "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргаздобыча".

По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", в случае введения пошлин экономика Украины могла ежегодно терять около 11 млрд грн (29 млрд руб.). Против ограничений импорта дизельного топлива выступили отраслевые объединения аграрных и металлургических предприятий.

«Никто не испытывает большого удовольствия от закупки российского ресурса, но работать с "Приватом" просто боятся. Сегодня тебе никто не рассказывает, как жить, кому и куда продавать. Русский продукт стоит дорого, но поставляется четко, как написано в договорах. А между тем рынок передает из уст в уста историю, как пару лет назад Игорь Валерьевич месяц решал, кому и почем продать цистерну бензина. Возможно, ситуация изменится, если торговать кременчугским продуктом начнет крупный акционер "Укртатнафты" "Нафтогаз", но пока этого нет», — считает эксперт рынка нефтепродуктов, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Напомним, в январе 2020 года компании «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики по факту антиконкурентных действий при поставках на Украину российского дизтоплива и сжиженного газа. Компании настаивали на введении на эти группы товаров пошлин в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году. ВВП падает, МВФ собирается дать денег Украине. Главное в экономике Украины за неделю с 30 мая по 5 июня © REUTERS, Gleb Garanich

Совладельцами «Укртатнафты» и «Укрнафты» являются структуры, связанные с олигархом Игорем Коломойским. «Укргаздобыча» на 100% является дочерним предприятием «Нафтогаза Украины».

«Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушает нормы ВТО», — говорилось в заявлении компаний.

Компании также утверждали, что благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на украинском рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши.